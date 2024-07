"Er lässt dich wie einen Idioten aussehen": Elfmeter von England-Star sorgen für Verzweiflung

"Er lässt dich wie einen Idioten aussehen", sagte Ben Foster, einst unter anderem bei Manchester United, Birmingham City, West Bromwich Albion und dem FC Watford unter Vertrag, im Podcast "Football Fill-In".

Toney, der beim Sieg der Engländer im EM-Viertelfinale gegen die Schweiz für Harry Kane eingewechselt wurde und im Elfmeterschießen verwandelte, läuft lange und langsam an, wartet auf eine Reaktion des Torhüters und schiebt den Ball dann in die andere Ecke.

28 von 30 Strafstößen hat der 28-Jährige vom FC Brentford so verwandelt. Seine Treffer im Elfmeterschießen sind in dieser Statistik allerdings nicht berücksichtigt.

"Du stehst da und beobachtest ihn und er beobachtet dich und schlendert auf den Ball zu. Und du denkst: 'Weißt du eigentlich, was du hier tust?' Und dann wartet er so lange bis zu dem Punkt, an dem du dich entscheiden musst. Du musst! Aber er wartet immer noch ab und rollt den Ball einfach in die andere Ecke", erklärte Foster.

Und der 41-Jährige ergänzte: "Er weiß, wo der Ball ist, sodass er nur den Torwart beobachten kann, und genau das tut er auch. Er wartet darauf, dass der einen kleinen Schritt zur Seite macht, und dann ist der Ball in der anderen Ecke."