England vs. Schweiz: EM 2024 Viertelfinale heute im Liveticker

England vs. Schweiz: EM 2024 Viertelfinale heute live im TV und Livestream

Das Duell zwischen England und der Schweiz seht Ihr bei MagentaTV im Pay-TV und im Livestream des Pay-TV-Senders, den Ihr mit Eurem Laptop im Browser und in der MagentaTV App findet. Kostenlos zeigt das ZDF das Spiel im TV und in der ZDF-Mediathek im Livestream. In der Schweiz kommt das Spiel im TV auf SRF zwei im Livestream bei Zattoo.