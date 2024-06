Sorge um Kylian Mbappé? Mitspieler geben Entwarnung

Sorge um Kylian Mbappé? Fällt der Superstar womöglich aus? Mitspieler Olivier Giroud wiegelt ab. Der Torjäger und Kapitän der französischen Nationalmannschaft, der am Donnerstag nicht am öffentlichen Training in Paderborn teilgenommen hatte, werde "beim ersten Spiel bereit sein", gab sich Altstar Giroud bei der Pressekonferenz am Freitag überzeugt.

