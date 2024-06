Cristiano Ronaldos Portugal vor dem EM-Start: Nur der Trainer ist entzaubert

© Getty

Portugal 2024: Enge Verteidigung in der eigenen Hälfte

Allerdings ist Talent das eine, ein funktionierendes taktisches System das andere. Roberto Martínez, der 2023 den Cheftrainerposten übernahm, wurde in den vergangenen Jahren doch zusehends entzaubert. Seine glänzende Reputation, die er sich einst besonders als Trainer von Swansea City erarbeiten konnte, gehört der Vergangenheit an. Man darf ernsthaft in Frage stellen, ob der 50-jährige Spanier in der Lage wäre, ein funktionierendes Ballbesitz- und Positionsspiel auf die Beine zu stellen.

Glücklicherweise verfügt nahezu kein Nationalteam über ausgeklügelten Ballbesitz - das wird das geschulte Auge bei der anstehenden EM wieder einmal beobachten dürfen. Individuelle Klasse mit dem Ball und einstudierte Pressingabläufe gegen den Ball sind essenziell. Bei Portugal läuft es vor allem auf Mittelfeldpressing und einen geordneten Rückzug in eine tiefe Verteidigung hinaus. Im Testspiel gegen Kroatien am 8. Juni, das 1:2 verloren ging und in dem Ronaldo nicht zum Einsatz kam, sah die Verteidigung zuweilen wie in der untenstehenden Grafik aus.

© SPOX

Die letzte Linie wird mit fünf bis sechs Spielern besetzt und durch die hohe Position der Linie ist wenig Raum für Kombinationsspiel im mittleren Spielfelddrittel. Hohe Bälle können aufgrund der quantitativen Präsenz an der Abseitslinie sowie jener davor gut verteidigt werden.

Natürlich ist das offensive Umschaltspiel mit dem in aller Häufigkeit vorn postierten Ronaldo aufgrund der Staffelung gegen den Ball ein Stück weit eingeschränkt. Portugal wirkt stärker, wenn Leão und zwei, drei andere Offensivkräfte etwas Zeit haben, nach vorn auszuschwärmen, um anschließend etwa von Cancelo bedient zu werden.