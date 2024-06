EM 2024, Cristiano Ronaldo: Ist CR7 für Portugal bei der Europameisterschaft dabei?

Mit zehn Siegen aus zehn Spielen qualifizierte sich die portugiesische Nationalmannschaft äußerst souverän für die Endrunde 2024 in Deutschland. Mit der Maximalausbeute von 30 Punkten setzte man sich in Gruppe J locker vor der Slowakei als Erster durch.

# Mannschaft. Spiele S U N Tore Diff. Punkte 1 Portugal 10 10 0 0 36:2 34 30 2 Slowakei 10 7 1 2 17:8 9 22 3 Luxemburg 10 5 2 3 13:19 -6 17 4 Island 10 3 1 6 17:16 1 10 5 Bosnien-Herzegowina 10 3 0 7 9:20 -11 9 6 Liechtenstein 10 0 0 10 1:28 -27 0

Fraglich war lange, ob Trainer Roberto Martínez ein weiteres Mal Cristiano Ronaldo in den Kader für das Turnier berufen wurde. Der spanische Coach entschied jedoch letztlich, dass Portugals Rekordtorschütze mit zur EM fahren wird, nachdem CR7 in den zehn Qualifikationsspielen neun Treffer erzielt hatte.

Auch mit seinem Klub A-Nassr hatte der 39-Jährige ein erfolgreiches Jahr. Zwar gewann er keinen einzigen Titel, schoss in 45 Spielen allerdings 44 Tore und gab 13 Assists.

"Nicht viele Spieler haben erreicht, was er erreicht hat. Er ist in vielen Bereichen ein Vorbild. Der einzige Spieler zu sein, der mehr als 200 Spiele für sein Land bestritten hat, das ist schon ein Meilenstein", sagte Martínez zu Ronaldos Nominierung in den Kader. "Nach jeder Trainingseinheit sind wir erstaunt, dass ein Spieler, der alles erreicht hat, der sich aussuchen kann, wie viel er im Training gibt, so sehr davon besessen ist, der Beste zu sein. Das ist wirklich beeindruckend."