Toni Kroos freut sich nach Sieg gegen Ungarn über EM-Stimmung in Deutschland: "Ich hoffe, dass uns das weit trägt"

"Es ist immer wichtig, den ersten Schritt zu bestätigen", so Kroos. "Es ist selten passiert, dass wir in Turnieren das zweite Spiel gewonnen haben. Die eine oder andere Schwierigkeit, die wir hatten, haben wir gut überstanden und am Ende recht souverän gewonnen."

Deutschland absolviert sein finales Spiel in der Vorrunde am Sonntag gegen die Schweiz. Wann und gegen wen es dann in der K.o.-Runde weitergeht, ist noch offen.

Kroos aber fühlt sich gut gerüstet, weil einige Wackler gegen Ungarn schadlos überstanden wurden: "Ab der K.o.-Runde wird es wichtig sein, diese Momente, in denen es nicht rund läuft, zu überstehen. Diese Erfahrungen machen wir und das ist wertvoll."