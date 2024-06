"Gibt offenbar jemanden, der die Information durchgibt": Luciano Spalletti vermutet Maulwurf in Italiens Nationalmannschaft

Dabei stellte Spalletti unter anderem die Vermutung an, dass es in seinem Team einen Maulwurf geben könnte. Der Hintergrund: Ein italienischer Reporter wusste seiner Meinung nach von internen Dingen, die er eigentlich nicht wissen sollte. "Es gibt im Team offenbar jemanden, der die Information durchgibt und derjenige schadet dem Team", so Spalletti auf der Pressekonferenz.

Der entsprechende Reporter hatte sich nach angeblichen Gesprächen des Coaches mit seinen Spielern über die Aufstellung im entscheidenden Duell mit den Kroaten erkundigt. Spalletti verteidigte diese Maßnahme mit Nachdruck und durchaus gereizt: "Wie alt sind Sie?", fauchte er den Journalisten an und führte aus: "51? Ich bin 65. Ich bin 14 Jahre älter. Ich suche immer das Gespräch mit meinen Spielern. Ich muss meinen Spielern Gehör schenken. Und was ist daran falsch, wenn die Startaufstellung das Ergebnis von Gesprächen war?"