Kylian Mbappé will vor Frankreichs EM-Auftakt aufrütteln: "Ich möchte kein Land repräsentieren, das nicht unseren Werten entspricht"

Vor Mbappé hatten sich mit Ousmane Dembélé und Marcus Thuram bereits zwei weitere Nationalspieler gegen den RN positioniert. Thuram sagte dabei: "Ich denke, die Lage ist sehr traurig, sehr ernst. Wir müssen allen sagen, dass sie wählen gehen und jeden Tag dafür kämpfen müssen, dass der RN nicht durchkommt."

Mbappé kommentierte: "Ich teile die gleichen Werte wie Marcus, ich bin auf seiner Seite. Für mich ist er nicht zu weit gegangen, er hat seine Meinung geäußert, und ich bin auf seiner Seite. Ich möchte kein Land repräsentieren, das nicht unseren Werten entspricht."

In Frankreich finden die Neuwahlen am 30. Juni und am 7. Juli statt. Mbappé hofft, dass er auch danach "noch mit Stolz unser Trikot tragen kann".

Ähnlich äußerte sich Frankreichs Legende Thierry Henry. "Ich teile alles, was zuvor gesagt wurde", so der 123-fache Nationalspieler, der das französische Olympiateam in Paris trainieren wird. Er meinte zudem: "Ich persönlich bin gegen alles, was trennt, und ein bisschen mehr für das, was vereinen kann."