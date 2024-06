Die komplette EM LIVE bei MagentaTV Jetzt Magenta buchen Anzeige

Kroatien vs. Albanien heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt EM 2024 im TV und Livestream?

MagentaTV zeigt alle Partien des Turniers live und in voller Länge im Pay-TV und kostenpflichtigen Livestream über seine App und die Website also auch heute Kroatien vs. Albanien. Die Liveübertragung des Telekom-Senders beginnt um 14.30 Uhr mit folgender Besetzung:

Kommentar: Marco Hagemann und Steffen Freund

Experte Stadion: Lothar Matthäus

Moderation Stadion: Laura Papendick

Reporterin Stadion: Anna Sara Lange

Experte Studio: Shkodran Mustafi

Moderation Studio:Laura Wontorra

Kroatien vs. Albanien wird aber auch live im Free-TV übertragen - nämlich von RTL. Der Privatsender stellt Euch die Übertragung von MagentaTV dank einer Sublizenz kostenlos im Free-TV zur Verfügung. Der Livestream zum Spiel über RTL+ ist jedoch an ein kostenpflichtiges Abo geknüpft.

Wie gewohnt versorgen auch wir Euch mit Updates zum Spielgeschehen, und zwar mit unserem Liveticker. Dort verpasst Ihr keine Aktion:

Hier geht es zum Liveticker des Spiels Kroatien vs. Albanien.