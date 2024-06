"Die ersten 20 Minuten waren mit die besten des Turniers": Julian Nagelsmann spricht DFB-Team nach Achtelfinale großes Lob aus

Es sei "ein skurriles Spiel" gewesen, sagte Nagelsmann nach Abpfiff im ZDF. "Die ersten 20 Minuten waren mit die besten des Turniers. Da haben wir auch ein meiner Meinung nach reguläres Tor geschossen."

Damit bezog sich der DFB-Coach auf das vermeintliche Führungstor von Nico Schlotterbeck in der 4. Minute. Dieses war umstrittenerweise aberkannt worden, da Schiedsrichter Michael Oliver ein Blocken von Joshua Kimmich im Vorfeld des Treffers als Foul wertete. "Das war sehr kleinlich gepfiffen. Da müsstest du nach jeder Ecke pfeifen. Das ist keine brutale Bewegung. In England, da wo der Schiedsrichter herkommt, pfeift er das nicht. Aber am Ende ist es egal", so Nagelsmann.