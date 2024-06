Gegen deutsche Zweitliga-Reserve: Frankreichs Kylian Mbappé bestreitet Testspiel am Samstag

Der Superstar der Franzosen hatte sich im ersten Gruppenspiel bei der EM gegen Österreich (1:0) bei einem Zusammenprall mit Kevin Danso in der Schlussphase die Nase gebrochen. Zum zweiten Gruppenduell gegen die Niederlande erschien Mbappé am Freitag in Leipzig mit einer Maske, kam aber nicht zum Einsatz.

Die Franzosen wohnen während der EM im Premier Park Hotel & Spa in Bad Lippspringe in der Nähe von Paderborn. Dort absolvierten sie bereits vor einer Woche unter Ausschluss der Öffentlichkeit eine Test-Partie gegen die U21 des SC, die in der abgelaufenen Saison in der Regionalliga Tabellen-14. wurde. Das Duell gewann der Weltmeister von 2018 mit 7:0.

Deschamps wird dem Bericht zufolge am Samstag erneut die Spieler auf den Platz schicken, die gegen die Niederlande nur Ersatz waren - und dazu gehört auch Mbappé. Insgesamt haben acht Spieler der Équipe Tricolore noch keine Einsatzminute bei der EM gesammelt.