Das Profil von N'Golo Kanté ist genau die Art Holding Six, die der FC Bayern braucht: Drei Dinge, die bei Niederlande gegen Frankreich auffielen

Das Profil von N'Golo Kanté ist genau die Art Holding Six, die der FC Bayern braucht

Thomas Tuchel ist beim FC Bayern zwar Geschichte, doch nach der viel zitierten Holding Six suchen die Münchner ja noch immer. Wie schon im Vorjahr bleibt João Palhinha vom FC Fulham einer der heißesten Kandidaten.

Bei der EM zeigt für Frankreich N'Golo Kanté derzeit exemplarisch, welches Profil von defensivem Mittelfeldspieler der Rekordmeister benötigt. Kanté ist zwar schon 33 Jahre alt und gewiss kein Teil der Planungen in München. Seine unnachahmliche, intensive Spielweise ist aber genau das, was den Bayern in der abgelaufenen Saison fehlte.

"N'Golo Kanté ist unglaublich. Er ist wie zwei Spieler in einem", schwärmte Tuchel bereits vor einiger Zeit von seinem einstigen Schützling, den der beim FC Chelsea anleitete. Seit 2023 spielt Kanté nun in Saudi-Arabien, zwischenzeitlich war er zwei Jahre lang kein Teil mehr der Équipe Tricolore.

Das hat sich unmittelbar vor Beginn der Europameisterschaft geändert, Kanté ist wie einst wieder mitten drin im Zentrum des französischen Spiels und gibt dort das Metronom, das bissig zupackt und in Ballbesitz - gegen die Niederlande auch in höheren Positionen - stets Ruhe und Übersicht behält.

Die Balance geht bei ihm kaum einmal verloren. Lucien Favre würde vermutlich sagen, Kanté spürt das Spiel. Der gebürtiger Pariser ist ein klassischer Abräumer, der einer Mannschaft viel Stabilität verleiht. Und die würden sie bei den Bayern auf genau dieser Position ja recht dringend benötigen.