Kylian Mbappe wird Frankreichs tragischer Held bei der EM 2021: Der Unglücksrabe des Turniers

Kylian Mbappe verschießt für Frankreich im Achtelfinale der EM 2021 den entscheidenden Strafstoß im Elfmeterschießen gegen die Schweiz. Der PSG-Stürmer wurde nicht nur dadurch zum Sinnbild des überraschend ausgeschiedenen Weltmeisters.

Es sind schon einige sehr schöne, auch zahlreiche kuriose Treffer sowie etliche Eigentore bei dieser Europameisterschaft zu bestaunen gewesen. Die Frage nach dem möglichen Tor des Turniers wird freilich immer subjektiv bleiben. Noch sind ja ohnehin genügend Partien zu absolvieren, um sie bei der EM-Ausgabe 2021 final zu beantworten.

Zweifelsfrei herausragend gut gemacht und wunderschön vollstreckt hatte auch bereits Kylian Mbappe - gleich in der ersten Begegnung Frankreichs in München gegen Deutschland. Es wäre das 2:0 für den Weltmeister gewesen, der die Partie am Ende auch so über die Zeit brachte. Doch Mbappe stand bei seinem technisch traumhaft ausgeführten Schlenzer von links in die lange Ecke, der Ball drehte sich dabei gerade noch rechtzeitig vor dem rechten Pfosten ins Tor, ein paar Zentimeter im Abseits.

Es wäre ein wenig überraschender Auftakt gewesen, wenn Mbappe im ersten EM-Spiel gleich getroffen hätte. Nun aber, nach dem sensationellen Ausscheiden der Equipe tricolore im Elfmeterschießen gegen die Schweiz, wird der Stürmer von Paris Saint-Germain gemessen an seinem überbordenden Talent als größter Unglücksrabe in die Geschichte dieses paneuropäischen Turniers eingehen. Das Abseitstor gegen das DFB-Team war letztlich nur das erste unglückliche Kapitel.

Mbappe schoss in den vier Partien Frankreichs insgesamt 14 Mal aufs Tor, mehr als jeder andere Spieler ohne Torerfolg bei diesem Turnier. Gegen Ungarn und Portugal legte er jeweils einen Treffer vor. Doch Mbappe erzielte eben keine eigene Bude und vergeigte mehrfach und untypisch für ihn sehr gute Gelegenheiten. Das ist für einen Angreifer seines Kalibers schlicht ein gewichtiges Manko.

Noten: Frankreichs Defensive unterirdisch, Schweizer Held steht im Tor © getty 1/33 Die Schweiz hat in einem dramatischen EM-Achtelfinale Weltmeister Frankreich ausgeschaltet. Bis zum Elfmeterschießen lieferten sich beide Teams einen Abnutzungskampf mit viel Herz, aber auch fatalen Fehlern auf beiden Seiten. Die Noten. © getty 2/33 FRANKREICH - HUGO LLORIS: Bekam im gesamten Spiel zwölf Schüsse auf sein Tor und leitete kurz nach der Pause die Wende ein. Bei Seferovics Kopfball-Tor war er chancenlos, doch seine Elfmeter-Parade hielt Frankreich im Spiel. Note: 2. © getty 3/33 RAPHAEL VARANE: Zu Beginn wirkte der Weltmeister ungewohnt unsicher, nach der Pause fing er sich, als er Seferovics freien Einschuss verhinderte. Beim 2:3 jedoch wieder unkonzentriert. Note: 4,5. © getty 4/33 CLEMENT LENGLET: Bewies keine gute Abstimmung mit seinen Defensivkollegen und stand einige Male zu weit vom Gegenspieler entfernt. Ließ sich beim 0:1 viel zu einfach von Torschütze Seferovic abkochen. Nach 45 Minuten war Schluss für ihn. Note: 5,5. © getty 5/33 PRESNEL KIMPEMBE: Seine Seite wurde in der ersten Hälfte defensiv oft zur Schwachstelle, da er den starken Embolo kaum unter Kontrolle brachte. Insgesamt gewann er nur 55 Prozent seiner Zweikämpfe. Note: 5. © getty 6/33 BENJAMIN PAVARD: War ebenfalls ein Schwachpunkt, vorwiegend aber in der zweiten Hälfte. Erst ließ er Zuber beim 0:1 zu frei, dann verursachte er einen Elfmeter, später ließ er Seferovic und Gavranovic zu leicht gewähren. Note: 5,5. © getty 7/33 ADRIEN RABIOT: War offensiv in der ersten Halbzeit sehr auffällig, setzte Mbappe mehrfach ein und zog auch aus der zweiten Reihe gefährlich ab (28.). In Halbzeit zwei stand er eher im Schatten der Offensiv-Stars. Note: 3. © getty 8/33 N’GOLO KANTE: Machte eine unauffällige Figur, da er durch Laufbereitschaft und Passgenauigkeit (96 Prozent) glänzte. In der Verlängerung war er am stärksten. War 88-mal am Ball und spielte 66 Pässe. Note: 3 © getty 9/33 PAUL POGBA: Kam schwerfällig ins Spiel, wirkte aber stets bemüht. In Halbzeit zwei lenkte er das überragende Offensivspiel der Franzosen und krönte seine Leistung durch einen Sonntagsschuss. Spielte zahlreiche starke Pässe. Note: 2. © getty 10/33 ANTOINE GRIEZMANN: Wachte erst in der zweiten Hälfte auf und war an zwei Treffern der Franzosen beteiligt. Er machte viele Wege und ließ so seine Offensiv-Kollegen scheinen. Wurde nach 88 Minuten ausgewechselt. Note: 2,5. © getty 11/33 KARIM BENZEMA: Die Effektivität in Person - tauchte fast 55 Minuten ab, eher er im Strafraum der Schweizer auftauchte und zweimal überragend einnetzte. Zwei Torschüsse, zwei Tore. Musste nach 94 Minuten angeschlagen runter. Note: 2. © getty 12/33 KYLIAN MBAPPE: Die tragische Figur. Er sprühte vor Spielfreude und war die zentrale Figur der französischen Wende kurz nach der Halbzeit. Doch sein entscheidender Elfmeter wurde von Sommer überragend pariert. Note: 3,5. © getty 13/33 KINGSLEY COMAN (ab 46. Minute): Kam für den schwachen Lenglet und bildete im umgestellten 4-3-3-System den linken Außenstürmer. Der Münchner brachte viel Gefahr und traf kurz vor Schluss die Latte. Note: 2. © getty 14/33 MOUSSA SISSOKO (ab 88. Minute): Ersetzte den ausgepowerten Griezmann und kam doch noch zu mehr Spielzeit als zu Beginn erhofft. Dennoch kam er nur 17-mal an den Ball. Note: 3,5. © getty 15/33 OLIVIER GIROUD (ab 94. Minute): Auch er kam unverhofft zum Einsatz, weil Benzema zu Beginn der Verlängerung angeschlagen vom Feld musste. Er spielte aber kaum eine Rolle mehr. Note: 3,5. © getty 16/33 MARCUS THURAM (ab 111. Minute): Kam für den angeschlagenen Coman und machte dort weiter, wo der Münchner aufgehört hatte. Keine Bewertung. © getty 17/33 SCHWEIZ - YANN SOMMER: Einmal hatte er großes Glück, als Benzema vor dem leerem Tor die Flanke verpasste, später musste er dann dreimal hinter sich greifen. Wurde zum Star des Abends als er Mbappes Elfmeter hielt. Note: 1,5. © getty 18/33 NICO ELVEDI: Mit Mbappe als Gegenspieler hatte er keinen ruhigen Abend, doch seine Aktionen waren überzeugt und meist sicher. Beim "Überfall" der Franzosen in Halbzeit zwei wurde auch er überrannt. Dennoch mit einer guten Leistung. Note: 2. © getty 19/33 MANUEL AKANJI: Zusammen mit Elvedi bildete er einen starken Abwehrblock und brachte Mbappe, Benzema und Griezmann über weite Strecken unter Kontrolle. Er gewann sechs seiner zehn Zweikämpfe. Note: 2. © getty 20/33 RICARDO RODRIGUEZ: Wurde nach seinem verschossenen Elfmeter fast zur tragischen Figur. Er verteidigte die linke Seite stark und wurde auch offensiv immer wieder gefährlich. Nach 87 Minuten runter. Note: 2. © getty 21/33 SILVAN WIDMER: Er hatte mit Mbappe und später Coman einen schweren Stand. Offensiv gelang ihm deshalb auch sehr wenig, zudem war er nur 30-mal am Ball. Ging nach 73 Minuten runter. Note: 4. © getty 22/33 STEVEN ZUBER: Zeigte ein bärenstarkes Spiel: Durch seine Flanke auf Seferovic stellte er den Vorlagen-Rekord der Europameisterschaft ein (4). Zudem holte er nach überragendem Solo einen Elfmeter heraus. Nach 79 Minute runter. Note: 1,5. © getty 23/33 REMO FREULER: Neben Xhaka ging er auf der Sechser-Position fast ein bisschen unter. Er brachte seine Pässe sicher an den Mann, verlor aber neun seiner fünfzehn Zweikämpfe. Note: 3,5. © getty 24/33 GRANIT XHAKA: Ein bärenstarker Auftritt des Kapitäns. Räumte vor der Viererkette auf und überzeugte durch starkes Passspiel (92 Prozent). Zudem war er der auffälligste Schweizer mit 102 Ballaktionen und bereitete den Ausgleich vor. Note: 1,5. © getty 25/33 XHERDAN SHAQIRI: Seine Freistöße und Ecken segelten gefährlich in den französischen Strafraum, mehr kam aber nicht von ihm. Er wirkte im Schweizer Offensivspiel eher als Fremdkörper. Nach 73 Minuten war Schluss. Note: 4. © getty 26/33 HARIS SEFEROVIC: Sein Führungstreffer versetzte die Franzosen in Schockstarre. Er variierte häufig in seinen Bewegungen und brachte die französische Defensive dadurch oft ins Rotieren. Nach 97 Minuten angeschlagen runter. Note: 1,5. © getty 27/33 BREEL EMBOLO: Immer wieder schaltete er nach Ballgewinn blitzschnell um und verschaffte sich so den Respekt der Franzosen. Hatte in der 31. Minute nach Shaqiris Ecke die große Möglichkeit auf das 2:0. Nach 79 Minuten runter. Note: 2. © getty 28/33 MARIO GAVRANOVIC (ab 73. Minute): Er wurde für Shaqiri eingewechselt und sollte neue Impulse in der Offensive bringen. Das gelang ihm direkt. Glich kurz vor Schluss sehenswert aus. Note: 2. © getty 29/33 KEVIN MBABU (ab 73. Minute): Kam für den überforderten Widmer und hatte es direkt mit dem spielfreudigen Coman zu tun. Seine Vorlage für Seferovic leitete das Schweizer Comeback ein. Note: 2. © imago images 30/33 CHRISTIAN FASSNACHT (ab 79. Minute): Trat kaum in Erscheinung und war nur 14-mal am Ball. Note: 3,5. © getty 31/33 RUBEN VARGAS (ab 79. Minute): Wurde für Embolo eingewechselt und belebte das Spiel ungemein. Auch defensiv war er aufmerksam und brachte das 3:3 über die Zeit. Note: 2,5. © getty 32/33 ADMIR MEHMEDI (ab 87. Minute): Drei Minuten nach seiner Einwechslung markierte er fast noch das 4:3 und sorgte auch in der Verlängerung für viel Unruhe. Note: 2,5. © getty 33/33 FABIAN SCHÄR (ab 97. Minute): Kam für Seferovic und rückte direkt in die Innenverteidigung. Dort machte er eine stabile Figur und half mit, um ins Elfmeterschießen zu kommen. Note: 3,5.

Mbappe bei der EM: Zwischen Durchschnitt und Weltklasse

Auch im Achtelfinale machte der 22-Jährige eine unglückliche Figur, bereits bevor er den entscheidenden Strafstoß im Elfmeterschießen verschoss. In der 56. Minute hatte er den Ausgleich auf dem Fuß, nach 110 Minuten muss er für Frankreich das 4:3 schießen. Mbappes Auftritt gegen die Schweiz versinnbildlichte somit gewissermaßen den Auftritt Frankreichs bei dieser EM: So wie die Weltklasse der französischen Spieler phasenweise immer wieder aufblitzte - siehe den mit fußballerisch überragenden Aktionen zelebrierten Doppelschlag zur 2:1-Führung -, so wechselte sie sich mit biederem Durchschnitt ab.

Die Leistungen von Mbappe und Frankreichs gesamter Mannschaft changierten zu sehr zwischen den bisweilen grandiosen individuellen Einzelaktionen der von den Spielern her am besten besetzten Truppe des Turniers und der vermeintlichen Unlust, die simplen Grundtugenden des Fußball auf den Platz zu bringen. Das gemeinsame Verteidigen, das aggressive Anlaufen des Gegners, das Bekämpfen bekannter Probleme wie der Schwächen bei Flanken von außen - all das bot Frankreich ebenfalls in steter Regelmäßigkeit.

"Niemand kann sauer auf ihn sein. Wenn man die Verantwortung übernimmt, kann das passieren. Er ist unglaublich traurig", sagte Didier Deschamps über Mbappe. Auch der Trainer der Les Bleus wirkte teilweise passiv.

Seine Umstellung auf eine Dreierkette ging in der ersten Halbzeit völlig in die Hose, auch ein intensives Coaching von außen war trotz der mäßigen Leistung seines Teams nicht zu sehen. Welchen Einfluss der Bericht der L'Equipe auf die Darbietungen hatte, wonach Deschamps gemeinsam mit seinem Trainerteam während des Turniers gegen schlechte Schlafrhythmen seiner Stars ankämpfen musste, da diese sich die Nächte mit Netflix und Videospielen um die Ohren geschlagen haben sollen, wird vorerst ungewiss bleiben - es würde aber irgendwie in das diffuse Bild des Teams bei dieser EM passen.

© getty Vergab in der Verlängerung die große Chance auf das 4:3: Frankreichs Kylian Mbappe.

Kylian Mbappe nach Frankreichs Aus: "Ich habe versagt"

Der Weltmeister ist nun tief gefallen, die Kritik in der mit der Nationalelf nicht zimperlichen Heimat dürfte noch einige Zeit nachhallen. "Von so weit oben abgestürzt" titelte die L'Equipe bereits kurz nach Schlusspfiff. Mbappe wird im Sturm der Entrüstung gewiss eines der zentralen Gesichter sein, an diesem Rückschlag in seiner ansonsten fast ausnahmslos erfolgreichen Karriere dürfte er zu knabbern haben.

"Die Traurigkeit ist groß. Es tut mir leid für diesen Elfmeter. Ich wollte dem Team helfen, aber ich habe versagt", schrieb Mbappe nach dem Spiel in den sozialen Medien. "Es wird schwer sein zu schlafen, aber das sind leider die Risiken dieses Sports, den ich so sehr liebe. Ich weiß, dass ihr, die Fans, enttäuscht seid, aber ich möchte euch trotzdem für eure Unterstützung danken und dafür, dass ihr immer an uns geglaubt habt. Das Wichtigste wird sein, noch stärker für die kommenden Herausforderungen aufzustehen."

Sobald Mbappe die Enttäuschung verarbeitet hat, bietet sich für ihn jedoch auch die Chance, an der wohl bittersten Episode seiner bisherigen Laufbahn weiter zu wachsen. Angesichts der Vielzahl seiner starken Auftritte in diesem immer noch relativ jungen Alter verbietet sich zu harsche Kritik - es war diesmal einfach nicht sein Turnier.