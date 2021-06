Drei Thesen zum DFB-Sieg gegen Portugal: Lang lebe die Dreierkette

Gegen Portugal zeigte die DFB-Elf eine ihrer besten Leistungen in den vergangenen Jahren - und widerlegte die allgemeine Annahme, die Dreierkette sei zu defensiv und passe nicht zu ihr.

Außerdem: Joshua Kimmich spielte sich endgültig auf der rechten Seite fest und Kai Havertz zeigte, warum er auch im zweiten EM-Spiel zu Recht den Vorzug vor Leroy Sane erhielt. Drei Thesen zum 4:2.

1. Löw behält recht: Es liegt nicht am System

Die Dreierkette ist tot? Lang lebe die Dreierkette! Was gegen Frankreich überhaupt nicht funktionierte, funktionierte gegen Portugal mit demselben Personal und derselben Grundordnung, dem 3-4-3, umso besser.

"Das System an sich spielt keine Rolle", sagte Joachim Löw vor dem Spiel - und sollte recht behalten: Wichtiger als die Grundordnung sind das Besetzen der Räume, das Nachrücken, das Antizipieren von Spielsituationen, die Entscheidungsfindung im letzten Drittel und nicht zuletzt die Überzeugung der Mannschaft in ihre Fähigkeiten. Von angezogener Handbremse oder übermäßigem Respekt war gegen die Portugiesen nichts zu sehen, die Deutschen diktierten ihrem Gegner ihr Spiel auf und rissen das Publikum in München so von der ersten bis zur letzten Minute mit.

Der Schlüssel zum Erfolg aus taktischer Sicht: das Spiel über die Außen. Allein ein Blick auf die "Heatmaps" der Flügelspieler Robin Gosens und Joshua Kimmich verrät, wie sehr die Löw-Elf ihr Spiel im Gegensatz zum 0:1 gegen den Weltmeister nach vorne verlagerte und vor allem mit ihrem schnellen Nachsetzen nach Ballverlust die im Vorfeld als kombinationsstark ausgemachten, auf dem Platz aber schläfrig daherkommenden Portugiesen zu Ballverlusten zwang.

Zwar stimmte die deutsche Konterabsicherung beim Führungstreffer der Iberer durch Cristiano Ronaldo nicht, insgesamt ging der Matchplan, sehr hoch zu verteidigen und gerade den portugiesischen Außenverteidigern wenig Luft zum Atmen zu lassen, aber voll auf. Nelson Semedo (rechts) und Raphael Guerreiro (links) waren mit dem deutschen Angriffs- und Gegenpressing heillos überfordert und rückten bei Gegner-Ballbesitz im letzten Drittel sehr oft sehr weit ein, um das Zentrum abzusichern. Dadurch bot sich sowohl Gosens als auch Kimmich viel Platz zum Kombinieren und Flanken.

Unzureichende Flügelverteidigung: Portugals Trainer verzockt sich

"Wenn wir die Außenspieler wie Robin und mich ins Spiel bekommen, müssen die Laufwege abgestimmt und die Box richtig besetzt sein", sagte Kimmich vor dem Spiel. Dass das der Fall war, zeigten nicht nur die erzwungenen Eigentore durch Ruben Dias und Guerreiro vor der Pause, sondern auch der Abstauber von Kai Havertz in der 51. Minute zum 3:1 und Gosens' Kopfballtreffer neun Minuten später zum 4:1.

"Die Basis ist, dass wir mutig spielen", stellte Kimmich klar, "das hat dann auch nur bedingt mit dem System zu tun, sondern mit der Einstellung." Bei allem berechtigten Lob für den beeindruckenden Auftritt der DFB-Elf sei aber auch erwähnt, dass sich Portugals Coach Fernando Santos mit seiner Taktik verzockte und es seinen Außenverteidigern von Halbzeit zwei an sogar noch schwerer machte.

Anstatt der unzureichenden Flügelverteidigung entgegenzuwirken, brachte er zur Pause den eher im Halbraum agierenden Renato Sanches für Rechtsaußen Bernardo Silva. Seine Begründung: "Ich wollte mehr Muskeln im Zentrum." Damit erwies er vor allem Semedo einen Bärendienst. Der Rechtsverteidiger der Wolves erhielt zu wenig Unterstützung - und Matchwinner Gosens sagte "Obrigado".

Einzelkritiken: Kroos überzeugt mit Pressing – ein BVB-Star enttäuscht © getty 1/32 Mit einer zeitweise starken Mannschaftsleistung hat die DFB-Elf Portugal um Cristiano Ronaldo mit 4:2 geschlagen und wirkte dabei gerade offensiv wie ausgewechselt. Ein DFB-Star machte das Spiel seines Lebens. Die Noten und Einzelkritiken. © getty 2/32 PORTUGAL – RUI PATRICIO: Der portugiesische Keeper wurde immer wieder gefordert. Bei den Gegentoren war er chancenlos. Patricios Abschläge hatten Luft nach oben. Note: 4. © getty 3/32 NELSON SEMEDO: Auf seiner rechten Seite hatte er große Probleme mit Gosens. Bei den Verlagerungen stand er oft zu weit innen und ließ Gosens somit zu viel Platz. Er hatte zahlreiche Ballverluste. Note: 5,5. © getty 4/32 PEPE: Wie gewohnt sehr abgezockt und stark im Zweikampf (mehr als 80 Prozent gewonnen). Ließ es sich nicht nehmen, auch mit in die Offensive zu gehen (44.). Dafür hatte der 38-Jährige Schwächen im Spielaufbau. Note: 3,5. © getty 5/32 RUBEN DIAS: Der Premier-League-Spieler der Saison erwischte nicht seinen besten Tag. Dias ließ sich zu leicht abkochen. Er hatte die Chance auf das 2:0, unglücklich war auch sein Eigentor. Ließ Havertz beim 1:3 laufen. Note: 5. © getty 6/32 RAPHAEL GUERREIRO: Der Dortmunder hatte erhebliche Probleme mit dem aufgerückten Kimmich. Immer wieder hatte er Stellungsfehler, zudem traf er ins eigene Tor. Offensiv mit guten Pässen. Note: 4,5. © getty 7/32 WILLIAM CARVALHO: Der Sechser eroberte viele Bälle, verlor dafür etliche Zweikämpfe. Sein missglückter Kopfball auf Havertz ermöglichte eine Chance (40.). Er verschleppte im Spielaufbau zu oft das Tempo. Note: 4. © getty 8/32 DANILO PEREIRA: Wie sein Nebenmann eroberte er zwar viele Bälle, hatte dafür seine Schwächen in der Zweikampfführung im Spielaufbau. Ließ Kimmich zu viel Platz vor dessen Vorlage. Note: 4. © getty 9/32 BRUNO FERNANDES: In der Offensive hatte er mehrere gute Momente, auch seine Standards waren teilweise gefährlich. Er verlor allerdings jeden seiner Zweikämpfe und hatte etliche Ballverluste. Note: 4,5. © getty 10/32 BERNARDO SILVA: Wie schon gegen Ungarn zeigte er nicht die beste Leistung. Er leistete sich viele Fehlpässe (5 Ballverluste). Dafür leitete er den Konter vor Ronaldos Tor ein. Note: 4,5. © getty 11/32 DIOGO JOTA: Mit Kimmich hatte er wie Guerreiro seine Probleme. Jota war nur wenig am Ball. Wenn er jedoch in Aktion trat, wurde es brandgefährlich. Bereite Ronaldos Tor vor und knipste selbst. Note: 3. © getty 12/32 CRISTIANO RONALDO: Der Superstar führte die meisten Zweikämpfe (13), davon gewann er 75 Prozent. Er kam oft tief, um sich die Bälle zu holen. Überragend war, als er sein Tor selbst mit einleitete. Zudem mit der Vorlage auf Jota. Note: 2. © getty 13/32 RENATO SANCHES (46.): Der Ex-Bayern-Profi kam nach dem Seitenwechsel und sollte die rechte Seite stabilisieren, was ihm nur mäßig gelang. Rückte wenig später in die Mitte und blühte dort auf. Sanches traf den Pfosten (79.). Note: 3. © getty 14/32 RAFA SILVA (58.): Bei seiner ersten Aktion ließ er Gosens vor dessen Treffer laufen (60.). Silva war nur wenig ins Spiel eingebunden und konnte somit kaum Akzente zeigen. Note: 4,5. © imago images 15/32 JOAO MOUTINHO (63.): Der 34-jährige Routinier ersetzte Fernandes. Er forderte zwar oft den Ball, blieb aber blass. Seine Standards waren dafür oft gefährlich. Note: 4. © imago images 16/32 ANDRE SILVA (83.): Der SGE-Stürmer sollte nochmal für Dampf sorgen, hatte aber kaum den Ball. Keine Bewertung. © getty 17/32 DEUTSCHLAND - MANUEL NEUER: Beim 0:1 und auch 2:4 machtlos, sonst gar nicht gefordert, weil Sanches' Kracher an den Pfosten klatschte. Note: 3,5. © getty 18/32 MATTHIAS GINTER: Schon zu Beginn mit guten Aktionen in der Offensive. Seine Flanke vor Gosens' Abseitstor war herausragend, sein Zusammenspiel mit Kimmich und teilweise Müller immer besser. Hatte die zweitmeisten Ballaktionen. Note: 2. © getty 19/32 MATS HUMMELS: Der Abwehrchef verteidigte nahezu alles im Tandem mit Nebenmann Rüdiger weg, was von Portugal kam. Souverän, passsicher und stabil im Luftzweikampf. Eine abgeklärte Vorstellung. Note: 3. © getty 20/32 ANTONIO RÜDIGER: Wirkte etwas wackeliger als Hummels, leistete sich außerdem einen leichtsinnigen Ballverlust in der eigenen Hälfte. Dafür sehr sicher im Kopfballspiel. Klärte einmal in höchster Not gegen Jota. Note: 3. © getty 21/32 JOSHUA KIMMICH: Spulte ein unglaubliches Pensum ab. Sensationell seine Verlagerung auf Gosens vor dem 1:1. Urheber des 2:1 durch seine scharfe Hereingabe. Auch an der herrlichen Kombination vor dem 3:1 beteiligt. Note: 1,5. © imago images 22/32 ILKAY GÜNDOGAN: Vor dem 0:1 zu weit weg und keine Hilfe in der Konterabsicherung. Danach stark verbessert, mit guter Arbeits- und Raumaufteilung mit Kroos. 97 Prozent seiner Pässe in der gegnerischen Hälfte kamen an. Note: 2,5. © getty 23/32 TONI KROOS: Wie gewohnt mit den meisten Ballaktionen und mit immensem Einsatz gerade im Gegenpressing, das mit ihm und Gündogan gut funktionierte. Ein solider Auftritt im besten Sinne. Ausbaufähig sind seine Flanken (0 von 4 angekommen). Note: 3. © getty 24/32 ROBIN GOSENS: Das Spiel seines Lebens! War mutig, bissig, laufstark, hochmotiviert. Sein herrliches 1:0 zählte nicht, dann bereitete er den Ausgleich und auch das 3:1 traumhaft vor. Krönte eine perfekte Leistung mit dem 4:1. Mehr geht nicht! Note: 1. © getty 25/32 KAI HAVERTZ: Blühte geradezu auf, nachdem er sich zunächst beim 0:1 von Ronaldo mitziehen ließ und Jota völlig frei ließ. Sowohl am Ausgleich als auch am 2:1 beteiligt, das 3:1 machte er selbst nach traumhaftem Angriff. Note: 1,5. © getty 26/32 THOMAS MÜLLER: Der Müller-Effekt blieb lange aus. Sein Einsatz stimmte natürlich, aber er war in seinen Aktionen meist unglücklich, riss aber Räume. Kombinierte sich in der 51. Minute vor dem 3:1 durch Portugals Defensive. Beim 2:4 schläfrig. Note: 3. © getty 27/32 SERGE GNABRY: War er gegen Frankreich noch kaum sichtbar, machte er gegen Portugal extrem viel Betrieb, traute sich ins Eins-gegen-eins, ging Bällen hinterher, war stetiger Gefahrenherd und suchte den eigenen Abschluss. Note: 2,5. © getty 28/32 MARCEL HALSTENBERG: Kam für den alles überragenden Mann Gosens nach einer guten Stunde. Beim 2:4 überhaupt nicht auf der Höhe, anschließend solide und auch nicht mehr vor große Herausforderungen gestellt. Note: 4. © getty 29/32 EMRE CAN: Ließ sich nach Einwechslung im eigenen Sechzehner von Ronaldo düpieren, schaffte es außerdem nicht, das Spiel nach dem 2:4 zu beruhigen. Erst mit Goretzka an seiner Seite verbessert. Note: 4. © getty 30/32 LEON GORETZKA: Gab sein Comeback nach Muskelfaserriss. Mit ihm kam wieder mehr Ruhe ins Spiel, nachdem das DFB-Team nach der Hummels-Auswechslung zu wackeln begann. Traf nochmal die Latte. Keine Bewertung. © imago images 31/32 NIKLAS SÜLE: Bekam von Löw seine ersten EM-Minuten, die angesichts der portugiesischen Druckphase nach dem 2:4 noch einmal eine echte Bewährungsprobe waren. Klärte einmal stark im Laufduell mit Semedo. Keine Bewertung. © getty 32/32 LEROY SANE: Kam kurz vor Schluss als Konterspieler für den erschöpften Gnabry, um den drückenden Portugiesen zumindest noch eine Sorge mehr zu geben. Die große Chance ergab sich für Sane aber nicht mehr. Keine Bewertung.

2. Kimmich hat sich auf der rechten Seite festgespielt

"Löws Plan mit Kimmich ist nicht gescheitert", hielten wir nach dem 0:1 gegen Frankreich fest. Warum, das zeigte der Auftritt des Bayern-Spielers im zweiten Gruppenspiel. Kimmich wirkte vertrauter mit seiner Rolle, suchte oft das Eins-gegen-Eins und machte zudem viel häufiger als gegen die Franzosen - vor allem beim 2:1 - den Weg bis zur Grundlinie.

Das hing sicherlich auch damit zusammen, dass er sich diesmal keine frühe Gelb-Verwarnung abholte und keinen so unangenehmen Gegenspieler wie Lucas Hernandez hatte. Gleichwohl war Kimmichs Leistung eine beispielhafte für einen rechten offensiven Außenspieler im 3-4-3. Mit 60 Ballaktionen hatte er zudem nur neun weniger als der im Zentrum agierende Ilkay Gündogan (69) - die Behauptung einiger Experten, er nehme auf der rechten Seite zu wenig am Spiel teil, wurde am Samstagabend also ebenfalls widerlegt.

Dass Löw ihn im Laufe des Turniers noch einmal ins von ihm bevorzugte Zentrum zieht, ist nicht ausgeschlossen, aber spätestens nach dem Portugal-Spiel unwahrscheinlich. Zum einen macht Kimmich seine Sache auf der rechten Seite gut, zum anderen fällt die einzige echte Alternative - Lukas Klostermann - mit einem Muskelfaserriss aus. Darüber hinaus ist Leon Goretzka zurück - und dürfte sich nun vor allem mit Gündogan um einen Platz neben Toni Kroos streiten.

3. Havertz nutzt seine Chance - Sane bisher der große Verlierer

Anhand der Statistik von 18 Pässen bis zu seiner Auswechslung in der 73. Minute könnte man meinen, Havertz sei wie schon gegen Frankreich nicht ins deutsche Spiel eingebunden gewesen. Dem war aber nicht so. Wenn es im zweiten Gruppenspiel gefährlich wurde, dann mischte meist auch Chelseas Champions-League-Held mit.

Havertz gab mit vier Torschüssen die meisten aufseiten der DFB-Elf ab. Das erste Tor erzwang er, das dritte erzielte er selbst. Gerade seine Strafraumbesetzung war hervorragend. Löw durfte sich nach der Partie also bestätigt fühlen, dem 22-Jährigen im dritten Länderspiel in Folge den Vorzug vor Leroy Sane gegeben zu haben.

Sane kam übrigens erst in der 88. Minute zum Einsatz, nachdem er sich fast die gesamte zweite Halbzeit über aufgewärmt hatte. Für den Bayern-Star dürfte es jetzt umso schwieriger werden, noch einmal in die Startelf zu drängen. Seine Vereinskollegen Serge Gnabry und Thomas Müller sind ohnehin unter Löw gesetzt - und an dem System dürfte sich erst recht nach diesem Spiel vorerst auch nichts mehr ändern. Sane ist bis dato der große Verlierer des Turniers.

Pressestimmen: "Das echte Deutschland ist zurück" © getty 1/13 Nach dem überzeugenden 4:2-Erfolg über Portugal wurde die Deutsche Nationalmannschaft von der internationalen Presse gelobt. SPOX zeigt die Stimmen aus England, Italien, Spanien, Frankreich und Portugal. © getty 2/13 PORTUGAL - RECORD: Zu einfach. Portugal hatte kein Mittel gegen Deutschland, trotz der Führung in der ersten Halbzeit. Aber noch haben wir das Weiterkommen in der eigenen Hand. © getty 3/13 A BOLA: Die deutschen Panzer zerstören den zerbrechlichen portugiesischen Abwehrblock. © getty 4/13 PUBLICO: Der Europameister hat Angst vor Deutschland. Portugal befreite sich selten von dieser lähmenden Angst. © getty 5/13 ENGLAND - DAILY MAIL: Deutschland hielt Portugal in diesem Sechstore-Thriller mit Treffern von Kai Havertz und Robin Gosens sowie zwei Eigentoren in Schach. Ronaldos Team ist nun vor dem letzten Spiel Dritter in der Todesgruppe. © getty 6/13 THE SUN: Gosens trifft zum Vierten! Deutschland schlägt Portugal auf beeindruckende Weise in einem Sechstore-Krimi zurück. © getty 7/13 MIRROR: Ein spannender Sechstore-Clash, bei dem Ronaldo zur Führung trifft. Aber Havertz und Co. gehen am Ende als Sieger hervor: Es war ein unterhaltsames Aufeinandertreffen in der Allianz Arena. Deutschland ist wieder im Turnier. © getty 8/13 SPANIEN - AS: Deutschland ist in diesem Sechstorespiel zu stark für Portugal! Portugal schaffte es nicht, die frühe Führung zu verteidigen. Deutschland zeigte nach zwei Eigentoren, die das Löw-Team wieder ins Spiel brachten, keine Gnade. © getty 9/13 MARCA: Deutschland packt im besten Spiel der EM die Walze aus. Portugal und Cristiano dürfen am Anfang träumen und müssen sich dann dem Rückspiegel von Löws Team hingeben. © getty 10/13 FRANKREICH - L'EQUIPE: Deutschland brilliert gegen Portugal in einem verrückten Match. Trotz Rückstand haben die Deutschen am Ende eines spektakulären Spiels Portugal besiegt. Die Spannung in der Gruppe F bleibt bestehen. © getty 11/13 LE MONDE: Deutschland stürzt Portugal und ist wieder im Rennen ums Achtelfinale. Im Topduell zeigt die Nationalmannschaft von Joachim Löw, dass sie die Niederlage gegen Frankreich gut verdaut hat. Portugal bricht in der zweiten Hälfte ein. © getty 12/13 ITALIEN - GAZZETTA DELLO SPORT: Das echte Deutschland ist zurück: CR7 reicht nicht, Portugal bekommt 4 eingeschenkt. Ronaldo eröffnet den Tanz, aber dann übernahmen die Deutschen (zwei Eigentore, Havertz und ein Super-Gosens). © getty 13/13 TUTTOSPORT: Deutschland überwältigt Portugal mit einem Super-Gosens. Deutschland lebt noch und brüllt wieder.

