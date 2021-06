DFB-Team - Robin Gosens nach Gala gegen Portugal im Interview: "Mir ist mehr als einer abgegangen"

Mit einem Tor und einer Vorlage Robin Gosens war der überragende Mann des DFB-Teams beim furiosen 4:2-Sieg gegen Portugal. In einer virtuellen Presserunde nach der Partie sprach der 26-Jährige von einem erfüllten Traum und konterte auf humorvolle Weise die "Kritik" von Thomas Müller an seiner Auswechslung kurz nach seinem Treffer in der 60. Minute.

Außerdem bedankte sich Gosens bei Gian Piero Gasperini, seinem Trainer bei Atalanta Bergamo, und reagierte interessant auf eine Frage nach möglichen Angeboten anderer Klubs.

Herr Gosens, was bedeuten Ihnen der Sieg und die Trophäe zum Spieler des Spiels?

Robin Gosens: Sehr viel, zunächst einmal ist ein sehr wichtiger Sieg, auch für den weiteren Verlauf des Turniers. Die Auszeichnung zu bekommen, ist einfach gigantisch, gerade wenn man auf den Weg zurückblickt, den ich gemacht habe. Es ist sicherlich einer der Abende, die ich nie in meinem Leben vergessen werde.

Joachim Löw hat Sie sehr gelobt - auch als Persönlichkeit. Würden Sie sich schon als Führungsspieler beschreiben?

Gosens: Schwierige Frage. Ich bin ein Spieler, der sehr emotional ist und deshalb vielleicht auch den einen oder anderen Mitspieler mitreißen kann. Aber so viel Länderspiel-Erfahrung habe ich ja noch nicht, es war erst mein sechstes Spiel. Ich versuche meine Qualitäten einzubringen. Das klappt ganz gut.

Einzelkritiken: Kroos überzeugt mit Pressing – ein BVB-Star enttäuscht © getty 1/32 Mit einer zeitweise starken Mannschaftsleistung hat die DFB-Elf Portugal um Cristiano Ronaldo mit 4:2 geschlagen und wirkte dabei gerade offensiv wie ausgewechselt. Ein DFB-Star machte das Spiel seines Lebens. Die Noten und Einzelkritiken. © getty 2/32 PORTUGAL – RUI PATRICIO: Der portugiesische Keeper wurde immer wieder gefordert. Bei den Gegentoren war er chancenlos. Patricios Abschläge hatten Luft nach oben. Note: 4. © getty 3/32 NELSON SEMEDO: Auf seiner rechten Seite hatte er große Probleme mit Gosens. Bei den Verlagerungen stand er oft zu weit innen und ließ Gosens somit zu viel Platz. Er hatte zahlreiche Ballverluste. Note: 5,5. © getty 4/32 PEPE: Wie gewohnt sehr abgezockt und stark im Zweikampf (mehr als 80 Prozent gewonnen). Ließ es sich nicht nehmen, auch mit in die Offensive zu gehen (44.). Dafür hatte der 38-Jährige Schwächen im Spielaufbau. Note: 3,5. © getty 5/32 RUBEN DIAS: Der Premier-League-Spieler der Saison erwischte nicht seinen besten Tag. Dias ließ sich zu leicht abkochen. Er hatte die Chance auf das 2:0, unglücklich war auch sein Eigentor. Ließ Havertz beim 1:3 laufen. Note: 5. © getty 6/32 RAPHAEL GUERREIRO: Der Dortmunder hatte erhebliche Probleme mit dem aufgerückten Kimmich. Immer wieder hatte er Stellungsfehler, zudem traf er ins eigene Tor. Offensiv mit guten Pässen. Note: 4,5. © getty 7/32 WILLIAM CARVALHO: Der Sechser eroberte viele Bälle, verlor dafür etliche Zweikämpfe. Sein missglückter Kopfball auf Havertz ermöglichte eine Chance (40.). Er verschleppte im Spielaufbau zu oft das Tempo. Note: 4. © getty 8/32 DANILO PEREIRA: Wie sein Nebenmann eroberte er zwar viele Bälle, hatte dafür seine Schwächen in der Zweikampfführung im Spielaufbau. Ließ Kimmich zu viel Platz vor dessen Vorlage. Note: 4. © getty 9/32 BRUNO FERNANDES: In der Offensive hatte er mehrere gute Momente, auch seine Standards waren teilweise gefährlich. Er verlor allerdings jeden seiner Zweikämpfe und hatte etliche Ballverluste. Note: 4,5. © getty 10/32 BERNARDO SILVA: Wie schon gegen Ungarn zeigte er nicht die beste Leistung. Er leistete sich viele Fehlpässe (5 Ballverluste). Dafür leitete er den Konter vor Ronaldos Tor ein. Note: 4,5. © getty 11/32 DIOGO JOTA: Mit Kimmich hatte er wie Guerreiro seine Probleme. Jota war nur wenig am Ball. Wenn er jedoch in Aktion trat, wurde es brandgefährlich. Bereite Ronaldos Tor vor und knipste selbst. Note: 3. © getty 12/32 CRISTIANO RONALDO: Der Superstar führte die meisten Zweikämpfe (13), davon gewann er 75 Prozent. Er kam oft tief, um sich die Bälle zu holen. Überragend war, als er sein Tor selbst mit einleitete. Zudem mit der Vorlage auf Jota. Note: 2. © getty 13/32 RENATO SANCHES (46.): Der Ex-Bayern-Profi kam nach dem Seitenwechsel und sollte die rechte Seite stabilisieren, was ihm nur mäßig gelang. Rückte wenig später in die Mitte und blühte dort auf. Sanches traf den Pfosten (79.). Note: 3. © getty 14/32 RAFA SILVA (58.): Bei seiner ersten Aktion ließ er Gosens vor dessen Treffer laufen (60.). Silva war nur wenig ins Spiel eingebunden und konnte somit kaum Akzente zeigen. Note: 4,5. © imago images 15/32 JOAO MOUTINHO (63.): Der 34-jährige Routinier ersetzte Fernandes. Er forderte zwar oft den Ball, blieb aber blass. Seine Standards waren dafür oft gefährlich. Note: 4. © imago images 16/32 ANDRE SILVA (83.): Der SGE-Stürmer sollte nochmal für Dampf sorgen, hatte aber kaum den Ball. Keine Bewertung. © getty 17/32 DEUTSCHLAND - MANUEL NEUER: Beim 0:1 und auch 2:4 machtlos, sonst gar nicht gefordert, weil Sanches' Kracher an den Pfosten klatschte. Note: 3,5. © getty 18/32 MATTHIAS GINTER: Schon zu Beginn mit guten Aktionen in der Offensive. Seine Flanke vor Gosens' Abseitstor war herausragend, sein Zusammenspiel mit Kimmich und teilweise Müller immer besser. Hatte die zweitmeisten Ballaktionen. Note: 2. © getty 19/32 MATS HUMMELS: Der Abwehrchef verteidigte nahezu alles im Tandem mit Nebenmann Rüdiger weg, was von Portugal kam. Souverän, passsicher und stabil im Luftzweikampf. Eine abgeklärte Vorstellung. Note: 3. © getty 20/32 ANTONIO RÜDIGER: Wirkte etwas wackeliger als Hummels, leistete sich außerdem einen leichtsinnigen Ballverlust in der eigenen Hälfte. Dafür sehr sicher im Kopfballspiel. Klärte einmal in höchster Not gegen Jota. Note: 3. © getty 21/32 JOSHUA KIMMICH: Spulte ein unglaubliches Pensum ab. Sensationell seine Verlagerung auf Gosens vor dem 1:1. Urheber des 2:1 durch seine scharfe Hereingabe. Auch an der herrlichen Kombination vor dem 3:1 beteiligt. Note: 1,5. © imago images 22/32 ILKAY GÜNDOGAN: Vor dem 0:1 zu weit weg und keine Hilfe in der Konterabsicherung. Danach stark verbessert, mit guter Arbeits- und Raumaufteilung mit Kroos. 97 Prozent seiner Pässe in der gegnerischen Hälfte kamen an. Note: 2,5. © getty 23/32 TONI KROOS: Wie gewohnt mit den meisten Ballaktionen und mit immensem Einsatz gerade im Gegenpressing, das mit ihm und Gündogan gut funktionierte. Ein solider Auftritt im besten Sinne. Ausbaufähig sind seine Flanken (0 von 4 angekommen). Note: 3. © getty 24/32 ROBIN GOSENS: Das Spiel seines Lebens! War mutig, bissig, laufstark, hochmotiviert. Sein herrliches 1:0 zählte nicht, dann bereitete er den Ausgleich und auch das 3:1 traumhaft vor. Krönte eine perfekte Leistung mit dem 4:1. Mehr geht nicht! Note: 1. © getty 25/32 KAI HAVERTZ: Blühte geradezu auf, nachdem er sich zunächst beim 0:1 von Ronaldo mitziehen ließ und Jota völlig frei ließ. Sowohl am Ausgleich als auch am 2:1 beteiligt, das 3:1 machte er selbst nach traumhaftem Angriff. Note: 1,5. © getty 26/32 THOMAS MÜLLER: Der Müller-Effekt blieb lange aus. Sein Einsatz stimmte natürlich, aber er war in seinen Aktionen meist unglücklich, riss aber Räume. Kombinierte sich in der 51. Minute vor dem 3:1 durch Portugals Defensive. Beim 2:4 schläfrig. Note: 3. © getty 27/32 SERGE GNABRY: War er gegen Frankreich noch kaum sichtbar, machte er gegen Portugal extrem viel Betrieb, traute sich ins Eins-gegen-eins, ging Bällen hinterher, war stetiger Gefahrenherd und suchte den eigenen Abschluss. Note: 2,5. © getty 28/32 MARCEL HALSTENBERG: Kam für den alles überragenden Mann Gosens nach einer guten Stunde. Beim 2:4 überhaupt nicht auf der Höhe, anschließend solide und auch nicht mehr vor große Herausforderungen gestellt. Note: 4. © getty 29/32 EMRE CAN: Ließ sich nach Einwechslung im eigenen Sechzehner von Ronaldo düpieren, schaffte es außerdem nicht, das Spiel nach dem 2:4 zu beruhigen. Erst mit Goretzka an seiner Seite verbessert. Note: 4. © getty 30/32 LEON GORETZKA: Gab sein Comeback nach Muskelfaserriss. Mit ihm kam wieder mehr Ruhe ins Spiel, nachdem das DFB-Team nach der Hummels-Auswechslung zu wackeln begann. Traf nochmal die Latte. Keine Bewertung. © imago images 31/32 NIKLAS SÜLE: Bekam von Löw seine ersten EM-Minuten, die angesichts der portugiesischen Druckphase nach dem 2:4 noch einmal eine echte Bewährungsprobe waren. Klärte einmal stark im Laufduell mit Semedo. Keine Bewertung. © getty 32/32 LEROY SANE: Kam kurz vor Schluss als Konterspieler für den erschöpften Gnabry, um den drückenden Portugiesen zumindest noch eine Sorge mehr zu geben. Die große Chance ergab sich für Sane aber nicht mehr. Keine Bewertung.

Gosens kontert Müller: "Lieber 60 gute als 90 schlechte Minuten"

Thomas Müller hat Sie mit einem Augenzwinkern kritisiert, weil Sie sich nach 60 Minuten auswechseln ließen.

Gosens: Ja ja, der Thomas ist schon direkt nach dem Spiel zu mir gekommen und hat mich gefragt: "Junge, wie kannst du nur 60 Minuten spielen?" Und dann habe ich gesagt: "Besser 60 gute als 90 schlechte Minuten." Damit war das Thema durch. (lacht)

Nach Ihrem Tor in der Vorbereitung gegen Lettland sagten Sie, Ihnen sei "einer abgegangen". Was war das nun für ein Gefühl, bei der EM vor Zuschauern zu treffen?

Gosens: Also diesmal ist mir auf jeden Fall mehr als einer abgegangen. Es ist ja allein schon etwas Besonderes, sein Land bei einer Europameisterschaft zu vertreten. Dann auch noch eine Hütte zu machen, ist magisch. Da gehen einem so viele Dinge durch den Kopf, für mich ist definitiv ein Traum in Erfüllung gegangen.

Woher kommt Ihr Hang zum Toreschießen? Hatten Sie schon immer diesen Riecher dafür?

Gosens: Da muss man Mister Gasperini (Trainer von Gosens' Arbeitgeber Atalanta Bergamo; d. Red.) danken, er hat einen großen Einfluss darauf gehabt und diese Qualitäten, die scheinbar länger in mir geschlummert haben, mit dem Spielsystem in Bergamo so ein bisschen aus mir herausgekitzelt. Ich bin jetzt vier Jahre dort und habe das System verinnerlicht. Ich bin jemand, der sich gerne ins Offensvispiel einschaltet und habe auch die Dynamik und das Timinig, um dann auch mal so ein Tor zu machen wie heute.

Angebote? Gosens: "Schauen wir uns nach der EM an"

War Ihre Familie im Stadion? Und: Wie viele Glückwünschsnachrichten haben Sie nach dem Spiel erhalten?

Gosens: Meine Famlie war im Stadion, das hat mich mega gefreut und war sicher auch für sie etwas Besonderes. Ich habe nach dem Spiel erstmal nur kurz meiner Verlobten geantwortet. Ich habe so viele Nachrichten bekommen, mal schauen, wie ich die alle abarbeite (lacht).

Mit Ihrer Leistung haben Sie Werbung in eigener Sache betrieben. Wird es für Bergamo ein Problem, Sie zu halten? Der eine odere andere große Klub dürfte Sie nach diesem Spiel zumindest auf dem Zettel haben.

Gosens: Das weiß ich nicht. Der Sportdirektor von Bergamo hat mir auch schon geschrieben und seine Glückwünsche zum Ausdruck gebracht. Ich glaube, die freuen sich jetzt einfach für mich und sind stolz, dass ich ein gutes Spiel bei einer EM gemacht habe. Dass man durch so eine Leistung auf den Bildschirm anderer Mannschaften gerät, kommt sicher mal vor. Das schauen wir uns dann aber mal in Ruhe nach der EM an. Jetzt liegt der Fokus voll auf dem Turnier, wir wollen so weit wie möglich kommen.

EM 2021: Tabelle der deutschen Gruppe F