EM 2021 - Thesen zum Spanien-Start: Es fehlt ein Knipser - Tiki-Schlaffi statt Tiki-Taka

Die spanische Nationalmannschaft spielte trotz eines Ballbesitzanteils von 85 Prozent und einer historischen ersten Halbzeit (419 erfolgreiche Pässe) gegen Schweden nur 0:0. Während die Spanier vieles vermissen ließen, ging die Portugal-Taktik der Schweden auf. Die Thesen zum Spiel.

Ohne Torjäger ist für Spanien wieder früh Schluss

Wirft man ein Blick auf die Statistiken, könnte man annehmen, der EM-Auftakt sei den Spaniern an diesem Abend in Sevilla durchaus geglückt. Die Zahlen zeugen von einer Rückkehr zu Tugenden, die sie einst zur besten Nationalmannschaft der Welt gemacht hatten.

419 erfolgreiche Pässe in der ersten Halbzeit und 85,1 Prozent Ballbesitz insgesamt: Beides sind EM-Bestwerte seit Beginn der Datenerfassung 1980. Doch einmal mehr zeigte diese Partie, dass nur Ballbesitz und dominante Spielweise keine Spiele entscheiden. Die Tore, sie fehlten der Furia Roja.

Chancen hatten die Spanier mehr als genug. Nach einer Viertelstunde war es Leipzigs Dani Olmo, danach der zweifache Koke und der freistehende Alvaro Morata, die den Ball nicht über die Torlinie bekamen. Vor allem der 28-jährige Morata agierte erneut unglücklich.

Bereits in den vergangenen Wochen wurde er von den spanischen Fans aufgrund seiner ausbaufähigen Chancenverwertung kritisiert und sogar ausgepfiffen. Der Atletico-Angreifer, der auf Leihbasis bei Juventus Turin spielt, hatte in der vergangenen Saison in 44 Spielen immerhin 20-mal getroffen. Mit 19 Länderspieltoren ist er außerdem der erfolgreichste Spanier im Kader vor Verteidiger Jordi Alba (8).

© getty Alvaro Morata versemmelte Spaniens große Chance zur Führung.

Nationaltrainer Luis Enrique nahm ihn nach 66 Minuten vom Feld und probierte es acht Minuten lang ohne eine echte Spitze. Da in dieser Zeit keine Chance entstand, reagierte er erneut und wechselte Villarreals Gerard Moreno ein. Der 29-Jährige machte im schwedischen Sechzehner eine Menge Alarm, dennoch verpasste auch er die Chance auf das Siegtor.

In der Hochzeit des Tiki-Taka waren es noch offensive Mittelfeldspieler wie Cesc Fabregas, Andres Iniesta und David Silva, die die fehlenden Stürmertore im Falle einer Flaute von David Villa oder Fernando Torres wettmachten. Doch diese offensiven Zentrumsspieler mit eingebauten Torjägerqualitäten gibt es nicht mehr in Hülle und Fülle im spanischen Kader.

Das Remis gegen die Schweden zeigte: Ohne Torjäger ist für Spanien wie schon so oft in den vergangenen neun Jahren früh Schluss. Nach dem EM-Sieg 2012 wäre es die Fortsetzung einer sportlicher Talfahrt (Gruppenaus bei der WM 2014, Achtelfinal-Aus bei EM 2016 gegen Italien und Achtelfinal-Aus bei der WM 2018 gegen Gastgeber Russland).

Spanien - Schweden: Die Statistiken