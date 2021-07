Die englische Nationalmannschaft steht im Halbfinale bei der Europameisterschaft 2021 und trifft dabei auf Dänemark. Der EM-Titel ist also nicht mehr weit entfernt. Doch wie oft haben es die Engländer eigentlich ganz bis zum Titel geschafft? SPOX beantwortet Euch diese Frage.

Nicht viele Nationalmannschaften zeigten sich bei der EM so souverän wie die englische. In der Gruppe setzten sich die Three Lions gegen Kroatien, Tschechien und Schottland durch. Sieben Punkte aus drei Spielen waren das Ergebnis.

Im Achtelfinale beendete England dann die Ära Joachim Löw mit einem 2:0-Sieg. Im Viertelfinale kam der bislang wohl beste englische Auftritt beim Turnier, als man die Ukraine mit 4:0 rauswarf. Der EM-Titel scheint zum Greifen nah, zwei Hürden gibt es jedoch noch zu überwinden.

© getty Die Engländer haben bei der EM noch kein Gegentor kassiert.

EM 2021: Wie oft wurde England bisher Europameister?

Jeder, der das "Wembley-Tor" von 1966 kennt, weiß auch, dass England damals Weltmeister wurde. Eine Europameisterschaft konnten die Engländer jedoch noch nicht gewinnen. Tatsächlich stand England nicht einmal in einem Finale. Der Sieg gegen die Ukraine katapultierte die Three Lions zum zweiten Mal in ihrer Geschichte in ein EM-Halbfinale.

Die erste Halbfinalteilnahme war direkt nach dem WM-Sieg bei der EM in Italien 1968. Legenden wie unter anderem "Sir" Bobby Charlton sicherten damals im Spiel um Platz drei gegen die Sowjetunion die Bronze-Medaille.

EM 2021-Halbfinale: Dänemark gegen England

53 Jahre nach der letzten Halbfinalteilnahme bei einer EM steht England wieder in der Runde der letzten Vier. Am heutigen Mittwoch (7. Juli) geht der Kampf um das Finalticket gegen Dänemark los. Um 21 Uhr wird das Spiel im Londoner Wembley Stadium angepfiffen. Als wäre das nicht schon Vorteil genug, werden coronabedingt auch keine dänischen Zuschauer im Stadion sein.

Danny Makkelie leitet dabei das Spiel als Schiedsrichter. Ihn unterstützen seine niederländischen Kollegen Hessel Steegstra und Jan de Vries von den Seitenlinien aus.

Gewinner und Verlierer: Knipser, Tränen und ein sterbender Schwan © getty 1/23 Die EM-Viertelfinals sind Geschichte, Italien, Spanien, England und Dänemark sind weiter. Wer konnte sich in den vier Partien besonders auszeichnen? Wer enttäuschte, benahm sich daneben oder "glänzte" als Unglücksrabe? Hier sind die Antworten! © getty 2/23 GEWINNER - MARCO VERRATTI (Italien): Steht stellvertretend für das überragende italienische Mittelfeld mit Barella und Jorginho. Verpasste die ersten beiden Turnierspiele verletzungsbedingt, das 1:0 leitete er mit einem schönen Pass ein. © getty 3/23 LORENZO INSIGNE (Italien): Im Herbst seiner Karriere eine der prägenden Spieler der Squadra Azzurra. Der Schlenzer zum 2:0 war allererste Sahne, auch ansonsten Aktivposten und von der belgischen Defensive nur selten zu kontrollieren. © getty 4/23 KEVIN DE BRUYNE (Belgien): Beeindruckend, was der Topstar der Roten Teufel ablieferte, bedenkt man, dass er mit einem Bänderriss im Sprunggelenk in die Partie ging. Immer beteiligt, wenn es gefährlich wurde, zudem zweikampfstark. © getty 5/23 JEREMY DOKU (Belgien): Neben De Bruyne und Lukaku war der Youngster der Dritte im Bunde, der für Unruhe sorgte. Mit seinem enormen Tempo stellte der Rennes-Spieler die betagte Defensive der Italiener vor Probleme und holte den Elfer heraus. © getty 6/23 LUKE SHAW (England): Gemeinsam mit Maguire (ein Tor) nicht nur defensiv stets auf der Höhe, sondern auch im Angriff ungemein aktiv. Nach blasser erster Hälfte bereitete der United-Profi mit der langen Leidensgeschichte zwei Treffer vor. © getty 7/23 JADON SANCHO (England): Es war keine Gala, die der Ex-Dortmunder bei seiner ersten Startelfnominierung aufs Parkett zauberte, doch immerhin durfte er 90 Minuten ran, spielte ordentlich und seine Zukunft ist nicht länger Thema von Spekulationen. © getty 8/23 HARRY KANE (England): Dass Sterling ein steter Gefahrenherd ist, muss nicht mehr erwähnt werden. Stattdessen hat sich der (Noch-)Spurs-Star freigeschwommen und auf seinen Treffer gegen Deutschland einen Doppelpack folgen lassen. © getty 9/23 YANN SOMMER (Schweiz): Erneut zeigte der Gladbach ein ganz starkes Spiel, reagierte in der Verlängerung mehrfach überragend und hielt auch einen Elfmeter. Doch nach dem Triumph gegen Frankreich reichte es dieses Mal nicht. © getty 10/23 THIAGO (Spanien): Aus sportlicher Sicht war der Ex-Münchner erneut kein Faktor, wurde zum dritten Mal spät eingewechselt. Doch mit seinem Trost für den weinenden Vargas hat der Reds-Spieler auch die Herzen der Schweizer Fans erobert. © getty 11/23 THOMAS DELANEY (Dänemark): Sein Tor war bereits der 24. Turniertreffer per Kopf, Allzeitrekord! Viel wichtiger aus Sicht der Dänen war allerdings die frühe Führung sowie die generell hervorragende Vorstellung des Borussen als Chef in der Zentrale. © getty 12/23 PATRIK SCHICK (Tschechien): Mit seiner Direktabnahme erzielte er seinen fünften Turniertreffer (wie CR7), nie traf ein Tscheche häufiger bei einer EM (Baros 2004 auch 5). Der Leverkusener betrieb weiter Eigenwerbung, musste später aber angeschlagen raus. © getty 13/23 VERLIERER - JAN VERTONGHEN (Belgien): Die gesamte belgische Defense enttäuschte, der Kapitän beging mit seinem Ballverlust vor dem 0:1 aber einen Fehler, der das Spiel grundlegend veränderte. Barella war der Nutznießer. © getty 14/23 AXEL WITSEL (Belgien): Steht sinnbildlich für die goldene Generation, die wohl ohne Titel bleiben wird. Enttäuschte gegen Italien sowohl in der Zweikampfführung als auch im Passspiel; wie Nebenmann Tielemans ohne Zugriff aufs Spiel. © getty 15/23 LEONARDO SPINAZZOLA (Italien): Der Linksverteidiger begeisterte erneut mit einer fast perfekten Passquote und einer Rettungstat gegen Lukaku. Dann musste er jedoch unter Tränen vom Platz - die Horrordiagnose: Achillessehnenriss. © getty 16/23 CIRO IMMOBILE (Italien): Sportlich komplett abgemeldet. Leistete sich mehrere technische Unzulänglichkeiten und blieb in den direkten Duellen zweiter Sieger. Für den negativen Höhepunkt sorgte er mit seiner Schauspieleinlage vor dem Führungstreffer. © getty 17/23 KALVIN PHILLIPS (England): In einem starken englischen Kollektiv fiel er deutlich ab, das Spiel lief vollkommen am Leeds-Profi vorbei. Folglich musste er früh für Bellingham weichen. Erhält der BVB-Youngster im Halbfinale eine Startelf-Chance? © getty 18/23 DENIS ZAKARIA (Schweiz): Konnte den gesperrten Xhaka in keinster Weise ersetzen. Albas Schuss zum frühen Rückstand fälschte er ungeschickt ab, eine gute Chance zum Ausgleich ließ er aus. Insgesamt fehlte ihm die Bindung zum Spiel. © getty 19/23 RUBEN VARGAS (Schweiz): Der Unglücksrabe beim tapferen Underdog. Der Augsburger kam früh für den verletzten Embolo ins Spiel und fand lange keine Bindung. Schoss den vierten (und letzten) Schweizer Elfer klar über den Kasten. © getty 20/23 ONDREJ CELUSTKA (Tschechien): Der Sparta-Routinier konnte nicht an seine Leistung gegen die Niederlande anknüpfen, gewann nur 43 Prozent seiner Zweikämpfe und verlieh der tschechischen Defensive überhaupt keine Stabilität. © getty 21/23 ORDNER IN BAKU: Vor dem Spiel wurde dänischen Fans von Ordnern eine Regenbogenfahne entzogen. Der Darstellung, dass die Zuschauer stark alkoholisiert gewesen seien, widersprach der dänische Verband vehement. Die UEFA dementierte ein Verbot der Flagge. © getty 22/23 ANDRIY YARMOLENKO (Ukraine): Die Offensive der Osteuropäer blieb vollkommen blass. Stellvertretend hierfür stand der Kapitän, der kein einziges Mal gefährlich auf den gegnerischen Kasten schoss und stattdessen mit unzähligen Ballverlusten "glänzte". © getty 23/23 MYKOLA MATVIIENKO (Ukraine): Dem jungen Nebenmann Zabarnyi sei ein schwaches Spiel verziehen, doch auch den erfahreneren Kryvtsov und Matviienko gelang es nicht, die Defensive zu stabilisieren. Dabei zauberten die Engländer keineswegs.

Halbfinale bei der EM 2021 - Dänemark vs. England: Voraussichtliche Aufstellungen

Dänemark: Schmeichel - Christensen, Kjaer, Vestergaard - Stryger Larsen, Maehle - Höjbjerg, Delaney - Braithwaite, Dolberg, Poulsen

Schmeichel - Christensen, Kjaer, Vestergaard - Stryger Larsen, Maehle - Höjbjerg, Delaney - Braithwaite, Dolberg, Poulsen England: Pickford - Walker, Stones, H. Maguire - Trippier, Phillips, Rice, Shaw - Sancho, H. Kane, Sterling

