EM 2021: Ordner in Baku nehmen Dänemark-Fans Regenbogen-Fahne ab

Vor dem EM-Viertelfinale zwischen Dänemark und Tschechien haben in Baku (Aserbaidschan) Ordner im Stadion zwei dänischen Fans eine Regenbogen-Fahne abgenommen.

Auf Fotos ist zu sehen, wie die Anhänger mit den Ordnern diskutierten. Kurz darauf war die Fahne verschwunden. Dabei hatte selbst die UEFA noch erklärt, dass Regenbogen-Fahnen in den Stadien nicht verboten seien.

UEFA-Partner Volkswagen verzichtete am Samstag wie bereits zuvor angekündigt auf die bunte Beleuchtung der Werbebanden im Spiel, die zuletzt im Achtelfinale und im Viertelfinale am Freitagabend in München zu sehen gewesen waren.

VW hatte am Freitag erklärt, es habe "Bedenken" der UEFA "im Hinblick auf die rechtlichen Rahmenbedingungen an den Spielorten in Russland und Aserbaidschan" gegeben.

Auch beim ersten Viertelfinale am Freitag in St. Petersburg hatte VW verzichtet, obwohl der Konzern nach eigener Aussage die Entwicklung bedauert. Die UEFA verwies auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur auf die lokalen Gesetze, mit denen die Sponsorenaktionen konform sein müssten.