Italien und England spielen heute bei der Europameisterschaft im Finale um den Titel. Welches Personal den beiden Trainern dabei zur Verfügung stehen wird, erfahrt ihr hier.

Bei der Europameisterschaft stehen sich heute im Finale Italien und England gegenüber. Los geht's um 21 Uhr im Wembley Stadium in London.

Vor dem Finale wird viel darüber gesprochen, mit welcher Aufstellung die beiden Teams in das Spiel gehen werden. Final feststehen wird das erst gut eine Stunde vor Spielbeginn, wenn die Aufstellungen beider Teams veröffentlicht werden.

Wir geben Euch hier vor dem Finale einen Überblick über den Kader, das Personal und die Ausfälle auf beiden Seiten. Außerdem bekommt Ihr hier die voraussichtlichen Aufstellungen zu sehen.

Italien vs. England, Finale der EM 2021: Voraussichtliche Aufstellungen, Kader, Personal, Ausfälle

Italien-Trainer Roberto Mancini muss im Finale mit Leonardo Spinazzola definitiv nur auf einen Spieler verzichten. Der Linksverteidiger riss sich im Viertelfinalspiel gegen Belgien (2:1) die linke Achillessehne und wird deshalb lange ausfallen. Der 28 Jahre alte Spieler von AS Rom wurde inzwischen erfolgreich in Finnland von einem Spezialisten operiert.

Spinazzola reist heute zur moralischen Unterstützung nach London, um das Team auf der Tribüne mit seinen Krücken anzufeuern. "Wenn Italien gewinnt, werde ich herumhüpfen und mit allen feiern", kündigte Spinnazola an.

Seine angestammte Position wird wie im Finale wieder Emerson ausfüllen. Der in Brasilien geborene 26-Jährige zeigte im Halbfinale eine starke Leistung. Ansonsten vertraut Mancini voraussichtlich wieder seiner Stammelf. Viel Grund zum wechslen hat er ja auch nicht. Welche Spieler es nicht in den Final-Kader schaffen, ließ Mancini noch offen.

Italien vs. England, Finale der EM 2021: Voraussichtliche Aufstellung Italien

Italien wird wieder in einer Viererkette, dessen Herzstück die beiden Routiniers Leonardo Bonucci und Giorgio Chiellini bilden, auflaufen. Im Angriff wird der einzig etatmäßige Stürmer, Ciro Immobile, von Lorenzo Insigne und Federico Chiesa unterstützt.

Italien: Donnarumma - di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson - Jorginho - Barella, Verratti - Chiesa, Insigne - Immobile.

Italien vs. England, Finale der EM 2021: Kader der Squadra Azzurra bei der EM 2021

Position Spieler Verein Rückennummer Torhüter Gianluigi Donnarumma AC Mailand 21 Alex Meret SSC Neapel 26 Salvatore Sirigu FC Turin 1 Abwehr Francesco Acerbi Lazio Rom 15 Alessandro Bastoni Inter Mailand 23 Leonardo Bonucci Juventus Turin 19 Giorgio Chiellini Juventus Turin 3 Giovanni Di Lorenzo SSC Neapel 2 Alessandro Florenzi Paris St. Germain 24 Leonardo Spinazzola AS Rom 4 Rafael Toloi Atalanta Bergamo 25 Emerson FC Chelsea 13 Mittelfeld Nicolo Barella Inter Mailand 18 Bryan Cristante AS Rom 16 Jorginho FC Chelsea 8 Manuel Locatelli US Sassuolo Calcio 5 Lorenzo Pellegrini AS Rom 7 Matteo Pessina Atalanta Bergamo 12 Marco Verratti Paris St. Germain 6 Angriff Andrea Belotti FC Turin 9 Domenico Berardi US Sassuolo Clacio 11 Federico Bernardeschi Juventus Turin 20 Federico Chiesa Juventus Turin 14 Ciro Immobile Lazio Rom 17 Lorenzo Insigne SSC Neapel 10 Giacomo Raspadori US Sassuolo Calcio 22

England droht im Finale der Ausfall von Phil Foden. Der 21 Jahre alte Offensivspieler fehlte am Samstagmittag im Abschlusstraining der Three Lions im St. George's Park. "Phil Foden setzt wegen eines leichten Schlags aus", twitterte der englische Verband FA. Ob sein Einsatz gegen Italien in Gefahr ist, blieb zunächst offen.

Alle weiteren 25 Spieler nahmen an der Einheit teil. Auch Mittelfeldspieler Jack Grealish stand nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung im Halbfinale gegen Dänemark wieder mit der Mannschaft auf dem Rasen.

Es wird angenommen, dass Trainer Gareth Southgate zu Beginn wieder der Startformation aus dem Halbfinalspiel gegen Dänemark vertraut. Das würde heißen, dass der von Borussia Dortmund zu Manchester United wechselnde Jadon Sancho wieder nur der Bank Platz nehmen muss. Im Viertelfinale gegen die Ukraine (4:0) hatte Sancho noch von Beginn an gespielt.

Italien vs. England, Finale der EM 2021: Voraussichtliche Aufstellung England

England setzt auf Altbewährtes, also eine Viererkette und mit Harry Kane nur auf einen "richtigen" Stürmer.

England: Pickford - Walker, Stones, Maguire, Shaw - Phillips, Rice - Saka, Mount, Sterling - Kane

Italien vs. England, Finale der EM 2021: Kader der Three Lions bei der EM 2021

Position Spieler Verein Rückennummer Torhüter Dean Henderson Manchester United 13 Sam Johnstone West Bromwich Albion 23 Jordan Pickford FC Everton 1 Abwehr Ben White Brighton Hove & Albion 22 Ben Chilwell FC Chelsea 21 Conor Coady Wolverhampton Wanderers 16 Reece James FC Chelsea 24 Harry Maguire Manchester United 6 Tyrone Mings Aston Villa 15 Luke Shaw Manchester United 3 John Stones Manchester City 5 Kieran Trippier Atletico Madrid 12 Kyle Walker Manchester City 2 Mittelfeld Jude Bellingham Borussia Dortmund 26 Jordan Henderson FC Liverpool 8 Mason Mount FC Chelsea 19 Kalvin Phillips Leeds United 14 Declan Rice West Ham United 4 Angriff Dominic Calvert-Lewin FC Everton 18 Phil Foden Manchester City 20 Jack Grealish Aston Villa 7 Harry Kane Tottenham Hotspur 9 Marcus Rashford Manchester United 11 Bukayo Saka Manchester United 25 Jadon Sancho Borussia Dortmund 17 Raheem Sterling Manchester City 10

