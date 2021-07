Harry Kane steht mit England vor dem ersten Titel seiner Laufbahn: Startschuss für die zweite Karriere

Harry Kane steht am Sonntag mit England im Finale der EM 2021 (21 Uhr im LIVETICKER) vor dem ersten Titelgewinn seiner Karriere. Nach den aussagekräftigen Statements hinsichtlich seiner Zukunft vor sieben Wochen wäre der Zeitpunkt ideal, um seine "zweite" Laufbahn fernab von Tottenham Hotspur zu starten.

Für heutige Standards ist Harry Kane ein angenehm normaler Fußballprofi. Von ihm oder seinem Familienleben - er hat drei Kinder mit seiner Jugendliebe - sind keinerlei Skandale bekannt. Nicht einmal seine Haut ist von den mittlerweile üblichen "Fußballer-Tattoos" übersät. Kane liefert eigentlich nur beständig gute Leistungen und viele Tore ab.

Seine Interviews allerdings sind oft nicht arm an nichtssagenden Floskeln, auf diesem Gebiet steht er dem Großteil seiner Arbeitskollegen also in nichts nach. "Wir wissen, dass wir noch nichts gewonnen haben. Als Stürmer will man mit Toren helfen und ich bin froh, dass mir das momentan gut gelingt", sagte der 27-Jährige nach Englands Finaleinzug bei der EM. Dort wolle er am Sonntag nun "alles dafür geben, dass wir am Ende die Sieger sind".

Doch Kane kann auch anders. Es scheint zu helfen, wenn er von ehemaligen Profis interviewt wird. Liverpool-Legende Jamie Redknapp entlockte Kane recht deutliche Statements hinsichtlich seiner Zukunft bei Tottenham Hotspur. Dort spielt der Stürmer schon seit 16 Jahren, schoss für die Spurs bislang 221 Pflichtspieltore und erzielte in den vergangenen sieben Liga-Spielzeiten durchschnittlich 23 Treffer.

Einen Titel hat er mit den Spurs trotz dieser herausragenden Zahlen aber noch nicht gewonnen, auch im Nationaldress nicht. Kein Wunder also, dass sich um Kane seit Jahren Wechselgerüchte ranken - und gegenüber Redknapps Arbeitgeber Sky beteiligte sich Kane im März 2020 erstmals an den Spekulationen. "Wir haben es nicht geschafft, Trophäen zu gewinnen. Das ist hart für mich, denn ich möchte immer gewinnen. Ich will Titel, lieber früher als später", sagte Kane, der bei Tottenham noch bis 2024 unter Vertrag steht.

ManCity-Gerüchte: Die große Lösung soll her! © SPOX/getty 1/28 Seit dem 1. Juli 2016 ist Pep Guardiola Trainer von Manchester City. In diesem Zeitraum verpflichtete der Klub Spieler in einem Wert von fast einer Milliarde Euro. Auch in diesem Sommer gibt es zahlreiche Gerüchte. SPOX fasst diese zusammen. © imago images 2/28 Mit den beiden 18-jährigen Brasilianern Kayky (10 Mio. Euro) und Metinho (5 Mio. Euro) von Fluminese haben sich die Skyblues bereits verstärkt. Kayky ist ein Rechtsaußen, Metinho ein zentraler Mittelfeldspieler. © getty 3/28 Dazu kommen zahlreiche Spieler der Loan-Army zurück: Luka Ilic (Twente), Ko Itakura (Groningen), Issa Kabore (Mechelen), Yangel Herrera (Granada), Ryotaro Meshino (Rio Avre), Arijanet Muric (Wilhelm II), Pablo Moreno (Girona), Yan Couto (Girona), ... © getty 4/28 ... Marlos Moreno (Lommel SK), Nahuel Bustos (Girona) und Daniel Arzani (Aarhus GF). Alle Spieler werden aber wohl keine Chance haben, sich bei ManCity beweisen zu können. © getty 5/28 Fest den Verein verlassen werden Eric Garcia und Klub-Legende Sergio Agüero. Nach Vertragsende in Manchester werden sich beide dem FC Barcelona anschließen. © getty 6/28 Bereits im Frühjahr wurde bekannt, dass bei Angelino die Kaufpflicht gegriffen hat. Der Linksverteidiger wechselt nach zwei Jahren auf Leihbasis im Sommer fest zu RB Leipzig. © getty 7/28 Wie es für Fernandinho weitergeht, ist derweil noch offen. Laut übereinstimmenden Medienberichten soll der 36-Jährige um ein Jahr verlängern. Fernandinho gilt als Pep Guardiolas verlängerter Arm. © getty 8/28 Der Kern der Meistermannschaft soll zusammengehalten werden. Jedoch gibt es angeblich Abwanderungsgedanken bei Raheem Sterling, der zuletzt nur unregelmäßig in der Startelf stand. © getty 9/28 Demnach soll Real Madrid Interesse angemeldet haben, da die priorisierten Optionen Kylian Mbappe und Erling Haaland wohl nicht verfügbar sind. Sterling wäre demnach die B-Lösung der Königlichen. © getty 10/28 Sky Sports brachte den Engländer auch mit einem Wechsel innerhalb der Premier League zum FC Arsenal in Verbindung. Die Gunners spielen allerdings in der kommenden Saison nicht international. © getty 11/28 An Sterlings Flügelkollege Riyad Mahrez soll Arsenal ebenfalls interessiert sein. Bereits 2017 stand Mahrez vor einem Wechsel zu den Gunners, damals lehnte Leicester City noch ab. © getty 12/28 "Es gibt nichts über meine Zukunft zu sagen. Mir geht es gut in Manchester. Ich bleibe, so Gott will", sagte der Algerier kürzlich. Er hege keinerlei Gedanken, den Verein zu verlassen. © getty 13/28 Laut der Tageszeitung Manchester Evening könne sich Benjamin Mendy nach einem neuen Klub umsehen. Der Linksverteidiger war immer wieder von Verletzungen geplagt und verpasste daher einige Spiele. © getty 14/28 ManCity wäre nicht ManCity, wenn nicht Scheich Mansour bin Zayed Al Nahyan den Kader verstärkt sehen wollte. Ganz oben auf der Wunschliste soll demnach Harry Kane stehen. © getty 15/28 Der Torjäger von Tottenham Hotspur will den Klub angeblich verlassen. Eine Ablöse im dreistelligen Bereich wäre für City wohl notwendig, um Kane ins Etihad Stadium zu bringen. © getty 16/28 Um den Transfer zu finanzieren, würde sich City laut The Athletic von Riyad Mahrez, Raheem Sterling, Gabriel Jesus sowie Innenverteidiger Aymeric Laporte trennen. © getty 17/28 Obwohl sich die Citizens die Dienste Kanes teuer erkaufen müssten, will sich City nach Informationen von SPOX und Goal auch um Villa-Profi Jack Grealish bemühen. Nach der EM will man ein Angebot abgeben - über rund 116 Millionen Euro. © getty 18/28 Da Aston Villa kürzlich mit Emiliano Buendia einen Rekordtransfer vollzogen hat, wittert Guardiola in diesem Sommer die Chance, den offensiven Mittelfeldspieler zu bekommen. © getty 19/28 "Wir verlieren mit Sergio eine Legende. Das sind große Fußstapfen. Aber ich bin mir sicher, dass wir einen guten Nachfolger für ihn finden", sagte Citys-Vorstandsboss Khaldoon Al Mubarak. Angeblich soll Erling Haaland dieser Nachfolger sein. © getty 20/28 Haalands Berater Mino Raiola und sein Vater Alf-Inge waren im Frühjahr bereits in Manchester vorstellig. Ob am Ende Haaland wechseln wird, ist fraglich. Haaland hatte zuletzt betont, dass er seinen Vertrag beim BVB "respektieren" werde. © getty 21/28 Wie in fast jedem Jahr soll die Defensive der Citizens verstärkt werden. Guardiola verpflichtete während seiner Amtszeit bereits 16-Defensiv-Spieler, die zusammen fast 500 Millionen Euro kosteten. © getty 22/28 Laut der Daily Mail sei City am 18-jährigen Nuno Mendes von Sporting interessiert. Für den Linksverteidiger wäre City wohl bereit, über 60 Mio. Euro zu zahlen! Laut The Athletic sei Mendes aber erst für 2022 ein Thema. © getty 23/28 Schon seit längerer Zeit hat City Gladbachs Denis Zakaria im Fokus. Der 24-jährige Schweizer verpasste viele Spiele der vergangenen Saison aufgrund einer Knieverletzung. City könnte einen neuen Versuch im Sommer wagen. © getty 24/28 Um die Kader-Breite zu verstärken, beobachte City angeblich die Situation von Ex-Bielefeld-Profi Jonathan Clauss, der aktuell für RC Lens spielt. Mit den Franzosen erreichte der Rechtsverteidiger überraschend den siebten Rang. © getty 25/28 Nach Informationen von SPOX und Goal will ManCity den 17-jährigen Carney Chukwuemeka von Aston Villa verpflichten. An Chukwuemeka ist die europäische Elite interessiert, u.a. der FC Bayern. © getty 26/28 Sergio Ramos verlässt bekanntlich Real Madrid. Mit den Beratern des spanischen Innenverteidigers soll City bereits Gespräche geführt haben. Der Klub sei demnach der Favorit auf die Ramos-Verpflichtung. © getty 27/28 Laut übereinstimmenden Medienberichten würde Ramos bei City einen Zweijahresvertrag unterschreiben. Das Gehalt von 12 Mio. Euro ist für den Klub wahrlich kein Problem. © getty 28/28 Und dann gibt es die nicht enden wollenden Gerüchte rund um Lionel Messi. In Manchester würde er auf Ex-Trainer Pep Guardiola treffen. Allerdings soll Messi wohl eine weitere Saison in Barcelona bleiben.

Harry Kane vor Abgang bei Tottenham Hotspur?

Seitdem sind zwei Saisonenden vorübergezogen und Kane kickt noch immer im Londoner Norden. Doch er grübelt, offenbar mehr als je zuvor. Im vergangenen Mai wurden Kanes Aussagen gegenüber ManUnited-Ikone Gary Neville bei Sky dann noch vielsagender.

"Wir haben noch nichts gewonnen. Ich möchte nicht zum Ende meiner Karriere kommen und etwas bereuen", betonte er. "Ich habe nie gesagt, dass ich für den Rest meiner Karriere bei den Spurs bleiben werde, aber ich habe auch nie gesagt, dass ich die Spurs verlassen werde." Damit hält sich Kane alle Türen offen, angeblich soll er der Klubführung seinen Wechselwunsch bereits mitgeteilt haben.

Die Fakten liegen klar auf dem Tisch: Kane wird Ende Juli 28 Jahre alt, nach eigener Aussage hat er noch einmal so viele Jahre vor sich, wie er bereits in der Premier League spielt (Kane debütierte 2012). Die neue Saison wird demnach der Startschuss für die "zweite Karriere", so nannte er das mit Blick auf seine ungewisse Zukunft. Kane wird einen potentiellen Interessenten enorm viel Geld kosten, englischen Medienberichten zufolge will Tottenham 160 Millionen Euro für den Angreifer sehen.

ManCity will Kane - Spurs stehen vor Umbruch

Als mögliche Käufer werden vor allem die beiden Klubs aus Manchester sowie der FC Chelsea genannt. Gerade bei City soll Kane nach dem Abgang von Sergio Agüero oberstes Transferziel sein - und bekäme beim dreimaligen Meister der vergangenen vier Spielzeiten beinahe schon eine Titel-Garantie. Die Spurs dagegen stehen vor einem Umbruch. Mit dem Portugiesen Nuno Espirito Santo als Teammanager und Sportdirektor Fabio Paratici versucht sich ein neues Duo daran, den ersten Titel seit dem Ligapokalsieg 2008 an die White Hart Lane zu bringen.

Für Kane wäre der Zeitpunkt ideal, einen Schlussstrich unter seine Dauer-Beziehung mit den Spurs zu ziehen und im zweiten Teil seiner Karriere ein neues Kapitel aufzuschlagen. Erst Recht jetzt, wo er am Sonntag im EM-Endspiel entweder die erste Trophäe seiner Karriere einfährt oder eben ein drittes Mal nach dem League Cup 2015 und der Champions League 2019 ein Finale verliert.

"Ich habe dem Verein 16 Jahre meines Lebens gegeben, also hoffe ich, dass wir ein ehrliches Gespräch führen und sehen können, wo wir stehen. Ich überstürze nichts, ich bin nicht verzweifelt und muss irgendetwas tun", sagte Kane zu Neville vor sieben Wochen.

Die Zügel in der Hand hält der Verein mit Boss Daniel Levy an der Spitze. "Ich bin mir sicher, dass er einen Plan aufstellen will, wie er sich das vorstellt, aber letztlich wird es von mir abhängen, wie ich mich fühle und was das Beste für mich und meine Karriere in diesem Moment ist", sagt Kane. "Vielleicht will er mich verkaufen, wenn er denkt, dass er 100 Millionen Pfund für mich bekommen kann. Das werde ich in den nächsten zwei oder drei Jahren nicht mehr wert sein."

Harry Kane bei Tottenham: Bleiben oder gehen?

Wie der Poker ausgeht, ist ungewiss. Kane wird nach der EM seinen Urlaub antreten, die meisten englischen Klubs starten erst in zwei Wochen mit der wirklichen Vorbereitung. Es hätte freilich etwas und würde zu dem unglamourösen Kane passen, würde er es eine weitere Saison versuchen, mit seinem Herzensklub etwas zu gewinnen.

Sicher ist: Es wird in Kane, der sich während der Europameisterschaft zum perfekten Hybrid-Stürmer mauserte, weiter rattern. Nur: Auf Erhellendes hinsichtlich seiner Zukunftsplanung sollte man dieser Tage erst einmal nicht hoffen, da wird man sich noch eine kleine Weile gedulden müssen. "Ich verstehe, dass es aus Sicht der Medien Spekulationen gibt, aber ich konzentriere mich voll auf die Aufgabe, die wir hier haben", sagte er kürzlich.

Harry Kane und seine Leistungsdaten bei Tottenham Hotspur