Bei der EM 2021 gibt es chinesische Bandenwerbung. Ihr habt das gemerkt und Euch gefragt, was dahinter steckt? In diesem Artikel erhaltet Ihr Antworten.

Bei der EM 2021 zieren bekannte Logos wie die von VW oder Heineken die Banden, das ist man von Fußballspielen mittlerweile gewöhnt. Es gibt allerdings auch Werbung in chinesischen Schriftzeichen auf den Werbebanden der EM-Stadien. Was steckt dahinter?

EM 2021: Warum gibt es chinesische Bandenwerbung?

Der Grund für die chinesische Werbung auf den Banden ist, dass chinesische Firmen in diesem Jahr ein besonders großes Augenmerk auf Werbung bei der Europameisterschaft gelegt haben. Von den zwölf offiziellen Sponsoren des Turniers kommen vier aus China: TikTok, Vivo, AliPay und Hisense.

Die chinesischen Firmen hoffen durch ihre Werbung in Europa bekannter zu werden. Der Zahlungsdienstleister AliPay hat in Europa bislang zum Beispiel einen relativ kleinen Markanteil. Ähnliches gilt für Vivo, das bald auch verstärkt Smartphones auf dem europäischen Markt anbieten möchte.

Aber: Die Unternehmen hoffen auch, chinesische Kunden mit ihrer Werbung bei der EM erreichen zu können. Der europäische Fußball ist im einwohnerreichsten Land der Erde extrem beliebt, das EM-Finale 2016 verfolgten mehr als 50 Millionen Chinesinnen. Für diese Zielgruppe wird ein Teil der Bandenwerbung in chinesischen Schriftzeichen gestaltet.

EM 2021: Kritik an Sponsoren

Während die EM in ganz Europa läuft, kam so manche Kritik an der Auswahl der Sponsoren durch die UEFA auf. Neben den vier chinesischen Sponsoren sind auch Gazprom aus Russland und Qatar Airways aus Katar als Geldgeber mit dabei. Es sind Unternehmen aus Ländern, die mit den "europäischen Werten" nicht allzu viel gemeinsam hätten, monieren Kritiker.

Zwei der chinesischen Sponsoren stehen zudem im Verdacht, von der Unterdrückung der Uiguren in China zu profitieren. Vivo und Hisense sollen Profiteure der Zwangsarbeit der ethnischen Minderheit sein. Das berichtet die ARD.

Die UEFA teilte mit, dass der Verband das beste Angebot auf dem Markt annehme. Daher gäbe es in diesem Jahr vermehrt chinesische Sponsoren. In allen Verträgen sei allerdings eine Klausel zur sozialen Verantwortung enthalten, die bei Vergehen zu Strafen führen könne.

