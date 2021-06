Spanien und das Corona-Chaos vor der EM: Spieler solllen geimpft werden

Nach den positiven Coronatests bei Sergio Busquets und Diego Llorente soll die spanische Nationalmannschaft noch vor Beginn der EM geimpft werden.

Das kündigte das Gesundheitsministerium laut einem Bericht des öffentlich-rechtlichen Fernsehsenders RTE am Mittwoch an.

Zuvor war Kritik an der Entscheidung aufgekommen, das spanische Olympia-Team für Tokio zu impfen, die Nationalmannschaft aber nicht. Spanien startet am Montag in Sevilla gegen Schweden in die EM.

Wegen der Coronafälle in der Mannschaft haben die Spanier einen "B-Kader" mit 17 Spielern gebildet, der sich in einer eigenen Blase aufhält und im Fall einer Team-Quarantäne gegen Schweden zum Einsatz kommen könnte.

Eine Impfung ist jedoch offenbar in Anbetracht der körperlichen Belastung nicht ungefährlich, zumal die Spanier nach Angaben der Bild mit dem Impfstoff Johnson & Johnson geimpft werden sollen. "Johnson & Johnson hat ein ähnliches Nebenwirkungsprofil wie Astrazeneca. Wenn die Spanier wirklich nächste Woche mit der frischen Impfung spielen sollten, dann wird sich der Gegner freuen", sagte Dr. Thomas Aßmann der Bild: "Es kann sein, dass die Spanier eine Kette am Fuß haben, aufgrund der Nebenwirkungen."