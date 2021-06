EM - Deutschland vs. Ungarn: Regenbogen-Flitzer posiert bei Hymne vor ungarischen Spielern

Vor dem Anpfiff des entscheidenden EM-Gruppenspiels zwischen Deutschland und Ungarn hat ein Flitzer während der ungarischen Hymne für LGBTIQ-Rechte demonstriert und mit einer Regenbogenflagge vor den Spielern posiert. Ungarische Fans skandierten derweil zuvor "Deutschland, Deutschland, homosexuell".

Der Mann im DFB-Trikot stellte sich während der ungarischen Hymne mit der bunten Fahne direkt vor die beiden Teams. Kurz darauf wurde der Mann von Ordnern niedergerungen und unter dem Applaus der deutschen Fans aus dem Stadion abgeführt.

Vor der Allianz Arena war zuvor ebenso wie am Münchner Rathaus, am Turm der Kirche St. Maximilian, im Hauptbahnhof und rund um die Arena in Fröttmaning der Regenbogen als Zeichen der Toleranz, Menschlichkeit und Freiheit der sexuellen Orientierung quasi omnipräsent gewesen.

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hatte nach seinem gescheiterten Versuch, das Stadion erstrahlen zu lassen, die bunte, sechsteilige Riesenbeflaggung an seinem Amtssitz angeordnet. Manuel Neuer trägt im deutschen Tor erneut seine Regenbogen-Kapitänsbinde.

Aggressivität war zunächst trotz erhitzter Diskussionen im Vorfeld kaum zu bemerken. "Es gab vereinzelte Pyrotechnik-Vorfälle, es wurden Rauchtöpfe gezündet", sagte der Polizeisprecher. Größere Probleme mit den ungarischen Problemfans, die gegen 19.15 Uhr das Stadion erreicht hatten, seien ihm trotz Provokationen bislang keine bekannt.

1500 Kräfte sind rund um das Spiel im Einsatz, die ungarischen Fans wurden direkt von der Bahn zum Auswärtsblock in der Nordkurve geführt. Ein Teil dieser Fans hatte vor dem Anpfiff dann im Block "Deutschland, Deutschland homosexuell gesungen.

Deutschland zeigt die bunte Flagge: Mittelfinger für Hools © getty 1/11 Die Münchner Arena durfte nicht in Regenbogenfarben leuchten vor dem EM-Spiel zwischen Deutschland und Ungarn. Aber dennoch war ganz München bunt - und ließ das auch ungarische Hools spüren. In Deutschland wehte die Regenbogen-Fahne. Die besten Bilder. © getty 2/11 Schon am Mittag des Spiels wehten die Regenbogenfahnen am Münchner Marienplatz. © getty 3/11 Am Wiener Platz campierten derweil am späten Nachmittag die ungarischen Gäste-Fans, die meisten unter ihnen Mitglieder der Carpathian Brigade, die bereits beim EM-Spiel gegen Frankreich für einen Eklat gesorgt hatten. © getty 4/11 Doch die Münchner ließen sich von den Hools nicht ihre bunte Demo verderben: Zur Verabschiedung bei der Abreise der Hooligans Richtung Stadion gab's Mittelfinger. © getty 5/11 Am Stadion selbst wurden über 11.000 bunte Fähnchen verteilt, die dankend angenommen wurden. © getty 6/11 © getty 7/11 © getty 8/11 Doch nicht nur in München rund um die Arena und in der Innenstadt ersetzten die zahlreichen bunten Fahnen das ausbleibende Stadionlicht in Regenbogenfarben. Hier leuchtet das Dortmunder U in Europa- und Regenbogenfarben. © imago images 9/11 Ganz in der Nähe vom Dortmunder U absolvierte heute der FC Schalke 04 ein Testspiel. Die Eckfahnen passten dabei zum Motto-Tag. © twitter/HSV 10/11 Auch der HSV zeigte sich solidarisch mit München und der LGBTIQ-Community. Am Volksparkstadion wehte ebenfalls der Regenbogen. © Twitter/hbsc 11/11 Ein noch größeres Solidaritätszeichen wird es von vielen Bundesligisten u.a. Hertha, Frankfurt und Wolfsburg geben. Zum Anpfiff werden diese Stadien ebenfalls bunt leuchten. Hier seht ihr dann die Bilder dazu.

EM 2021: Aktionsbündnisse verteilen tausende Regenbogen-Fähnchen

Mehrere kleinere Kundgebungen für Toleranz und gegen Homophobie waren angemeldet worden: am Rindermarkt, an der Sendlinger Straße und am Wittelsbacher Platz in der Innenstadt von München sowie an der Esplanade am Stadion. Mehrere Hundert Teilnehmer wurden dazu erwartet. Vor der Arena verteilten Aktionsbündnisse tausende Regenbogen-Fähnchen, die auch reißenden Absatz fanden.

Viele Fans kamen gleich in bunte Fahnen gewickelt, mit Regenbogen-Perücken, -Halsketten, -Stirnbändern oder -Umhängetaschen. Im weiteren Verlauf des Abends sollten viele Stadien in Deutschland bunt angeleuchtet werden, unter anderem in Berlin, Frankfurt, Düsseldorf, Wolfsburg oder Köln. Auch ein Windrad in München in Arenanähe soll strahlen. Ordner trugen bunte Schweißbändchen am Arm. Viele Ungarn hingegen erschienen als furchteinflößender "schwarzer Block".

Die Stadt hatte bei der UEFA)beantragt, die Arena als Protest gegen die Politik der rechtsnationalen Regierung Ungarns als Regenbogen erstrahlen zu assen. Die UEFA lehnte dies ab: Präsident Aleksander Ceferin sprach von einer "populistischen Aktion", für die sich der Verband nicht missbrauchen lasse.