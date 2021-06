Wales vs. Dänemark: Achtelfinale bei der EM 2021 heute live im TV, Livestream und Liveticker

Bei der Europameisterschaft treffen heute im ersten Achtelfinale Wales und Dänemark aufeinander. Wir zeigen Euch, wie Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Die Europameisterschaft geht in ihre heiße Phase! Drei Tage nach Beendigung der Vorrundenspiele beginnt die K.o.-Phase.

Im ersten Achtelfinale kämpfen heute Wales und Dänemark um den Einzug ins Viertelfinale. Es ist ein Duell zweier Gruppenzweiter. Wales beendete die Gruppe A hinter Italien, Dänemark hinter Belgien.

Vor allem der zweite Platz von Dänemark kommt einem Wunder gleich. Nach dem Drama um Christian Eriksen im verlorenen Auftaktspiel gegen Finnland und einer weiteren Niederlage gegen Belgien stand Danish Dynamite schon vor dem Aus. Nach einer starken Leistung im mit 4:1 gewonnenen Spiel gegen Russland katapultierte sich Dänemark aber noch auf Platz zwei. Jetzt ist die Euphorie im Land des Europameisters von 1992 groß.

© getty In Kopenhagen war der Jubel nach dem Achtelfinaleinzug von Dänemark riesengroß.

Wales vs. Dänemark, Achtelfinale des DFB-Teams bei der EM 2021: Datum, Termin, Ort

Das erste EM-Achtelfinale findet am heutigen Samstag, 26. Juni, statt. Gespielt wird in der Johan-Cruyff-Arena in Amsterdam. Angepfiffen wird das Spiel um 18 Uhr.

Im Achtelfinale gibt es an jedem Tag zwei Spiele. Das zweite Achtelfinale des Tages bestreiten um 21 Uhr Italien und Österreich.

Deutschland vs. England: Achtelfinale bei der EM 2021 - Spielplan im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Spielort 26.06.2021 18:00 Wales Dänemark Amsterdam 26.06.2021 21:00 Italien Österreich London 27.06.2021 18:00 Niederlande Tschechien Budapest 27.06.2021 21:00 Belgien Portugal Bilbao 28.06.2021 18:00 Kroatien Spanien Kopenhagen 28.06.2021 21:00 Frankreich Schweiz Bukarest 29.06.2021 18:00 England Deutschland London 29.06.2021 21:00 Schweden Ukraine Glasgow

Wales vs. Dänemark, Achtelfinale bei der EM 2021: Übertragung im TV und Livestream

Gute Nachricht für alle Fußball-Fans! Ab dem Achtelfinale werden alle Spiele live im Free-TV, Pay-TV und im Livestream übertragen.

Wales vs. Dänemark, Achtelfinale des DFB-Teams bei der EM 2021: Übertragung im Free-TV

Wales gegen Dänemark wird im Free-TV von der ARD live übertragen. Das Erste beginnt mit der Vorberichterstattung bereits um 17.15 Uhr.

Aus Amsterdam werden sich Moderatorin Jessy Wellmer und Experte Bastian Schweinsteiger. Das Spiel kommentiert Gerd Gottlob.

Wales vs. Dänemark, Achtelfinale des DFB-Teams bei der EM 2021: Übertragung im Pay-TV

Ebenfalls live dabei seid Ihr bei Wales gegen Dänemark bei MagentaTV. Der Dienst der Telekom zeigt alle Spiele der EM, ist aber nur mit einem Abo zu empfangen.

Die Vorberichterstattung beginnt um 17 Uhr mi den Moderatoren Johannes B. Kerner und Sascha Bandermann sowie den Experten Michael Ballack und Fredi Bobic. Kommentieren wird die Partie Marco Hagemann.

Wales vs. Dänemark, Achtelfinale des DFB-Teams bei der EM 2021: Übertragung im Livestream

Kostenlos könnt Ihr die Partie im Livestream der ARD verfolgen. Diesen könnt Ihr in der ARD-Mediathek und unter sportschau.de abrufen. Fürs Smartphone (iOS und Android) sowie für diverse Tablets und Smart-TVs benötigt Ihr die Apps "Sportschau" oder "ARD-Mediathek". Diese stehen kostenlos im App Store und im Play Store zum Download bereit.

Auch MagentaTV bietet einen Livestream an. Dieser ist ebenfalls kostenpflichtig. Wenn Ihr noch keinen Zugang zu MagentaTV habt, müsst Ihr zuerst ein Abo buchen, beispielsweise "MagentaTV Smart". In diesem sind die ersten drei Monate bei einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten kostenlos. Ab dem vierten Monat werden zehn Euro pro Monat fällig. Der Livestream ist über die MagentaTV-App abzurufen.

Wales vs. Dänemark, Achtelfinale des DFB-Teams bei der EM 2021

Wettbewerb: EM

Runde: Achtelfinale

Achtelfinale Datum: 26. Juni 2021

Uhrzeit: 18 Uhr

18 Uhr Ort: Johan-Cruyff-Arena (Amsterdam)

Johan-Cruyff-Arena (Amsterdam) TV-Übertragung: Magenta Sport, ARD

Livestream: Magenta Sport, ARD

© getty Gareth Bale ist der Star im Team von Wales.

EM 2021, Achtelfinale: Wales vs. Dänemark - Voraussichtliche Aufstellungen

Wales: Ward - C. Roberts, Mepham, Rodon, B. Davies - Morrell, Allen - Ramsey - Bale, James - Moore

Ward - C. Roberts, Mepham, Rodon, B. Davies - Morrell, Allen - Ramsey - Bale, James - Moore Dänemark: Schmeichel - Christensen, Kjaer, Vestergaard - Wass, Höjbjerg, Delaney, Maehle - Braithwaite, Damsgaard - Poulsen

EM 2021, Achtelfinale: Wales vs. Dänemark heute im Liveticker verfolgen

Wales vs. Dänemark, Achtelfinale des DFB-Teams bei der EM 2021: Datum, Termin, Ort, Übertragung im TV und Livestream - Der Weg ins Finale

Der Sieger von Wales gegen Dänemark trifft im Viertelfinale auf den Sieger des Achtelfinals zwischen der Niederlande und Tschechien.