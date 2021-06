Mit der Partie zwischen Wales und Dänemark beginnt bei der Europameisterschaft das Achtelfinale. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

Wales und Dänemark eröffnen heute das EM-Achtelfinale. Wer zieht ins Viertelfinale ein? In unserem Liveticker verpasst Ihr nichts!

Wales vs Dänemark: Achtelfinale bei der EM 2021 heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn:

Wales gegen Dänemark ist ein Duell zweier Gruppenzweiter. Wales belegte diesen Platz in der Gruppe A, Dänemark in der Gruppe B. Dabei stand Dänemark nach dem Drama um Christian Eriksen und zwei Auftaktniederlagen schon vor dem Aus. Mit einem furiosen 4:1-Sieg gegen Russland machte Danish Dynamite aber noch das Wunder wahr und zog ins Achtelfinale ein.

Vor Beginn:

Das Spiel wird um 18 Uhr in der Johan-Cruyff-Arena in Amsterdam angepfiffen. Auf einen Heimvorteil müssen also beide Teams verzichten.

Vor Beginn:

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Achtelfinalpartie zwischen Wales und Dänemark. Mit diesem Spiel geht die EM in ihre heiße Phase.

Wales vs Dänemark: Achtelfinale bei der EM 2021 heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Wales: Ward - C. Roberts, Mepham, Rodon, B. Davies - Morrell, Allen - Ramsey - Bale, James - Moore

Ward - C. Roberts, Mepham, Rodon, B. Davies - Morrell, Allen - Ramsey - Bale, James - Moore Dänemark: Schmeichel - Christensen, Kjaer, Vestergaard - Wass, Höjbjerg, Delaney, Maehle - Braithwaite, Damsgaard - Poulsen

Wales vs Dänemark: Achtelfinale bei der EM 2021 heute live im TV und Livestream

Wales gegen Dänemark könnt Ihr im Free-TV live in der ARD verfolgen. Die Vorberichterstattung mit Moderatorin Jessy Wellmer und Experte Bastian Schweinsteiger beginnt um 17.15 Uhr. Das Spiel kommentiert Gerd Gottlob.

Ebenfalls live zeigt MagentaTV die Partie - allerdings kostenpflichtig. Kommentieren wird die Partie Marco Hagemann.

Kostenlos könnt Ihr die Partie im Livestream der ARD in der ARD-Mediathek und unter sportschau.de sehen. Auch MagentaTV zeigt die Partie im Livestream. Mit "MagentaTV Smart" sind die ersten drei Monate bei einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten kostenlos. Ab dem vierten Monat werden zehn Euro pro Monat fällig.

Achtelfinale bei der EM 2021 - Spielplan im Überblick