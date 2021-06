Ungarn vs. Portugal: EM 2021 Vorrundenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Gruppe F steht heute das Vorrundenspiel zwischen Ungarn und Titelverteidiger Portugal an. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Ungarn vs. Portugal: EM 2021 Vorrundenspiel - Die wichtigsten Infos zum Spiel

Bevor am heutigen Dienstag, den 15. Juni, das Topspiel des Tages zwischen Deutschland und Frankreich beginnt, spielen in derselben Gruppe F noch Ungarn und der amtierende Europameister Portugal gegeneinander. Um 18 Uhr geht das Spiel in der Puskas Arena in Budapest über die Bühne.

Das Schiedsrichterteam, das für Ungarn gegen Portugal im Einsatz ist, besteht aus:

Schiedsrichter: Cüneyt Cakir (Türkei)

Cüneyt Cakir (Türkei) Assistenten: Bahattin Duran und Tarik Ongun (beide Türkei)

Bahattin Duran und Tarik Ongun (beide Türkei) Vierter Offizieller: Sandro Schärer (Schweiz)

Sandro Schärer (Schweiz) Video-Assistent: Massimiliano Irrati (Italien)

© getty Portugal gewann die EM 2016.

Ungarn vs. Portugal: EM 2021 Vorrundenspiel heute live im TV und Livestream

Die Übertragung im Free-TV übernimmt heute das ZDF. Die Vorbereitungen auf das Spiel beginnen um 17.05 Uhr. Im Mainzer Studio des öffentlich-rechtlichen Senders stimmen Euch Moderator Jochen Breyer, Experte und Gladbach-Profi Christoph Kramer sowie Helena Costa dabei auf das Duell ein. Danach kommentieren Martin Schneider und Hanno Balitsch gemeinsam die 90 Minuten inklusive Nachspielzeit.

Ebenso bietet das ZDF auch einen kostenlosen Livestream an.

Als Rechteinhaber für die komplette Europameisterschaft überträgt auch MagentaTV Ungarn gegen Portugal heute live im Pay-TV und im Livestream. Für 10 Euro im Monat habt Ihr mit dem Abonnement Zugriff auf alle Spiele des Turniers.

Ungarn vs. Portugal: EM 2021 Vorrundenspiel: Die Highlights bei DAZN

Bereits eine Stunde nach dem Schlusspfiff sind die Highlights der Partie bei DAZN abrufbar. Dabei werden die besten Szenen zusammengefasst. Doch nicht nur zu Ungarn gegen Portugal liefert der Streamingdienst Highlights, sondern zu allen EM-Spielen.

Ungarn vs. Portugal: EM 2021 Vorrundenspiel heute im Liveticker

Fußballfans können das Spiel der Gruppe F auch im Liveticker bei SPOX verfolgen. Tore, Platzverweise, Elfmeter - über all dies werdet Ihr mit dem Liveticker informiert.

Hier geht's zum Liveticker: Ungarn vs. Portugal.

Ungarn vs. Portugal: EM 2021 Vorrundenspiel - Voraussichtliche Aufstellungen

Ungarn: Gulacsi - Fiola, Orban, At. Szalai - Lovrencsics, Kleinheisler, A. Nagy, Schäfer, Holender - Sallai, Szalai

Portugal: Rui Patricio - Nelson Semedo, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro - Danilo Pereira, William Carvalho - Bruno Fernandes - Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota

EM 2021: Die Gruppe F im Überblick