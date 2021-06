Ukraine vs. Nordmazedonien: EM 2021 Vorrundenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker

Bei der Europameisterschaft treffen heute in der Gruppe C die beiden Auftaktverlierer Ukraine und Nordmazedonien aufeinander. Wir verraten Euch, wo Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Ukraine vs. Nordmazedonien - EM 2021 Vorrundenspiel: Datum, Ort, Anstoß, Infos

Bei der Europameisterschaft steht für die vier Mannschaften in der Gruppe C am heutigen Mittwoch, 17. Juni, bereits der 2. Spieltag auf dem Programm. Bereits um 15 Uhr kommt es zum Duell zwischen der Ukraine und Nordmazedonien. Das Spiel wird um 15 Uhr in der Arena Nationala in Bukarest angepfiffen.

Sowohl die Ukraine, als auch Nordmazedonien startete mit einer Niederlage in das EM-Turnier. Nordmazedonien hielt gegen Österreich lange gut mit, verlor dann nach zwei späten Gegentoren noch mit 1:3. Noch dramatischer war die Auftakt-Niederlage der Ukraine. Gegen Gruppenfavorit Niederlande wurde ein 0:2-Rückstand ausgeglichen, in der 85. Spielminute traf Denzel Dumfries jedoch zum Sieg für Oranje. Jetzt sind die beiden heutigen Gegner schon zum Siegen verpflichtet, wollen sie noch eine Chance auf den dritten Gruppenplatz und damit das Achtelfinale haben.

Schiedsrichter der Partie ist Fernando Rapallini aus Argentinien. Er wird von seinen Landsleuten Juan Pablo Belatti und Diego Yamil Bonfa an der Linie unterstützt.

© getty Goran Pandev erzielte gegen Österreich das erste EM-Tor für Nordmazedonien.

Ukraine vs. Nordmazedonien: EM 2021 Vorrundenspiel heute live im TV und Livestream

Heute ist das ZDF für die Live-Übertragung der EM-Spiele im Free-TV verantwortlich. Der öffentlich-rechtliche Sender steigt bereits um 14.05 Uhr mit der Berichterstattung des EM-Tages. Moderator Jochen Breyer und Experte Christoph Kramer führen durch die Vorberichterstattung. Das Spiel zwischen der Ukraine und Nordmazedonien kommentiert Martin Schneider, Co-Kommentator ist Hanno Balitsch.

Das ZDF bietet auch einen kostenlosen Livestream an. Diesen könnt Ihr auch auf dem Handy und Tablet oder verfolgen, wenn Ihr die "ZDFmediathek" installiert habt.

Ebenfalls live übertragen wird die Partie von MagentaTV. Wenn Ihr nicht Kunde der Telekom seid, könnt Ihr das Spiel dennoch im Livestream ansehen. Dafür müsst Ihr aber ein entsprechendes Paket buchen und die MagentaTV-App heruntergeladen haben.

Ukraine vs. Nordmazedonien - EM 2021 Vorrundenspiel: Die Highlights bei DAZN

Bereits 60 Minuten nach Abpfiff der Partie, könnt Ihr Euch die Höhepunkte des Spieles bei DAZN ansehen. Der Streamingdienst hat sich nämlich die Highlightrechte an allen EM-Spielen gesichert.

Das "Netflix des Sports" zeigt auch in der kommenden Saison wieder Spitzenfußball aus den europäischen Topligen - sogar mehr als je zuvor. Beispielsweise werden mehr Spiele aus der Champions League und der Bundesliga zukünftig im Livestream zu sehen sein.

Stand jetzt kostet das DAZN-Abonnement im Monat 11,99 Euro, das Jahresabo gibt es für 119,99 Euro. Ab dem 6. Juli für Neukunden und ab 6. August für Bestandskunden fallen höhere Kosten für das Abo an.

Selbstverständlich könnt Ihr auch dann noch das vielfältige Angebot von DAZN einen Monat lang gratis testen.

Ukraine vs. Nordmazedonioen: EM 2021 Vorrundenspiel heute im Liveticker

SPOX berichtet von jedem EM-Spiel in Form eines ausführlichen Livetickers. Dieser ist kostenlos und informiert Euch im Minutentakt über das Spielgeschehen.

Ukraine vs. Nordmazedonien - EM 2021 Vorrundenspiel: Voraussichtliche Aufstellungen

Ukraine: Bushchan - Karavaev, Zabarnyi, Matviienko, Mykolenko - Sydorchuk - Malinovskyi, Zinchenko - Yarmolenko, Tsygankov - Yaremchuk

Bushchan - Karavaev, Zabarnyi, Matviienko, Mykolenko - Sydorchuk - Malinovskyi, Zinchenko - Yarmolenko, Tsygankov - Yaremchuk Nordmazedonien: Dimitrievski - Ristovski, Velkovski, Musliu - Nikolov, Alioski - Bardhi, Ademi, Elmas - Pandev, Trajkovski

EM 2021: Die Gruppe C im Überblick