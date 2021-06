Türkei vs. Italien: Eröffnungsspiel bei der EM 2021 heute live im TV, Livestream und Liveticker

Endlich ist es soweit! Nach langem Warten beginnt heute mit dem Eröffnungsspiel zwischen der Türkei und Italien die Europameisterschaft 2021. Wie Ihr die Begegnung heute live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.



Nachdem die ursprünglich für 2020 geplante EM coronabedingt abgesagt werden musste, wird das Großereignis nun ein Jahr später doch noch stattfinden.

Am heutigen Freitag, den 11. Juni, findet das EM-Eröffnungsspiel zwischen der türkischen und der italienischen Nationalmannschaft statt. Um 21 Uhr wird die Partie im Stadio Olimpico in der italienischen Hauptstadt Rom angepfiffen. Rund 16.000 Zuschauer dürfen in das Stadion, das im Normalfall Platz für 72.689 Fans bietet.

Türkei vs. Italien: Eröffnungsspiel bei der EM 2021 heute live im TV und Livestream

Das erste Spiel der Europameisterschaft 2021 gibt es heute unter anderem im Free-TV zu sehen. Da sich die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF die Übertragungsrechte für 41 der insgesamt 51 Duelle gesichert haben, sind diese beiden Sender ihre Ansprechpartner, wenn es um eine Übertragung im Free-TV geht.

Für die Partie zwischen der Türkei und Italien ist heute die ARD zuständig. Im Ersten startet der erste EM-Tag um 18.50 Uhr mit der Sendung "UEFA EURO 2020 Vor dem Eröffnungsspiel". In der Show sind die Experten Kevin-Prince Boateng, Almuth Schult und der Trainer des frisch gebackenen U21-Europameisters Stefan Kuntz zu Gast.

Auf die 30-minütige Unterbrechung, in der keine Fußball-Sendungen laufen, folgt dann um 20.15 Uhr die offizielle Übertragung des Spiels. Eine Dreiviertelstunde lang werdet Ihr dann mit Vorberichten auf das Eröffnungsspiel eingestimmt. Dabei ist folgendes Personal im Einsatz:

Moderatorin: Jessy Wellmer

Jessy Wellmer Kommentator: Florian Naß

Florian Naß Experte: Bastian Schweinsteiger

Zusätzlich zur Übertragung im Free-TV hat die ARD auch einen kostenlosen Livestream parat.

© getty Die Türkei stellt bei der Europameisterschaft die jüngste Mannschaft.

Doch die ARD ist heute nicht alleine für die Übertragung verantwortlich. Auch bei MagentaTV seht Ihr das Match Türkei-Italien live und in voller Länge. Im Gegensatz zur ARD und zum ZDF hat der Pay-TV-Sender der Telekom alle Spiele der Europameisterschaft im Angebot.

Das dafür benötigte Abonnement kostet pro Monat 10 Euro. Solltet Ihr Euch für eine 24-monatige Vertragslaufzeit entscheiden, kriegt Ihr die ersten drei Monate MagentaTV umsonst.

Türkei vs. Italien: Eröffnungsspiel bei der EM 2021 - Highlights bei DAZN

DAZN wird im Laufe des Turniers nach jedem Spiel Highlights auf der Plattform zur Verfügung stellen. So wird es natürlich auch beim Eröffnungsspiel sein.

Bei DAZN seht Ihr in der kommenden Saison noch mehr Bundesliga als zuvor. Weiterhin im Repertoire sein werden Spiele der Primera Division, Ligue 1, Serie A sowie Duelle aus der Champions League und Europa League.

Das Livestream-Angebot umfasst auch die US-Sportarten (NBA, NHL, MLB, NFL), Radsport (u.a. die bevorstehende Tour de France), Tennis, Motorsport, Darts, Kampfsport (UFC, Boxen), Handball und Wrestling.

Falls Ihr noch keine Kunden seid, dürft Ihr DAZN zuerst einen Monat lang kostenlos testen, ehe Ihr für das Abo etwas bezahlt.

Türkei vs. Italien: Eröffnungsspiel bei der EM 2021 heute im Liveticker

SPOX tickert zudem die Partie für Euch live und detailliert mit. Tore, Elfmeter, Platzverweise - Ihr verpasst garantiert nichts.

EM 2021: Die Gruppe A im Überblick

Neben der Türkei und Italien kämpfen in der Gruppe A auch Wales und die Schweiz um den Einzug ins Achtelfinale.