Spanien vs. Schweden: EM 2021 Vorrundenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Gruppe E geht es heute zum ersten Mal zur Sache. Die Spanier treffen auf Schweden. Wir zeigen Euch, wie Ihr das Vorrundenspiel heute live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Die Spanier gelten in diesem Jahr nicht als Topfavorit, doch ein Sieg gegen die Schweden scheint eine machbare Angelegenheit zu sein. Das Spiel steigt im Estadio la Cartuja in Sevilla.

Spanien vs. Schweden: EM 2021 Vorrundenspiel heute live im TV

Die Übertragung der Europameisterschaft 2021im Free-TV teilen sich die öffentlichen Sender ARD und ZDF. Auch hier könnt Ihr heute das Match aus Sevilla verfolgen. Los geht's mit der Übertragung mit den Vorberichten im ZDF um 20.15 Uhr.

Der Anstoß der Partie erfolgt dann um 21.00 Uhr. Als Experte begleiten euch die ehemaligen Nationalspieler Per Mertesacker und Christoph Kramer durch die Partie.

Spanien vs. Schweden: EM 2021 Vorrundenspiel heute im Livestream

Natürlich könnt Ihr das Match heute Abend von unterwegs verfolgen. Das ZDF bietet in der App oder in der Mediathek die Partie aus Sevilla live an. Hier startet die Übertragung ebenfalls um 20.10 Uhr. Natürlich ist dieser Livestream mit keinen Kosten verbunden.

Doch nicht nur im ZDF habt Ihr die Möglichkeit das Spiel zu verfolgen. Magenta Sport bietet zu jeder Partie bei der Euro 2021 einen Livestream an. Dieser ist nicht kostenlos, das dafür benötigte Abonnement kostet 10 Euro pro Monat. Bei Wahl eines Abos mit einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten dürft Ihr die ersten drei Monate kostenlos nutzen.

Telekom Kunden können den Service von Magenta Sport ein ganzes Jahr lang gratis testen.

Spanien vs. Schweden: EM 2021 Vorrundenspiel: Die Highlights bei DAZN sehen

Falls Ihr das Spiel nicht verfolgen könnt oder auch nach Schlusspfiff nochmal die besten Szenen sehen möchtet, seid Ihr bei DAZN genau richtig. Schon eine Stunde nach Abpfiff könnt Ihr auf DAZN die Highlights jeder Partie bei der Euro 2021 ansehen.

Doch nicht nur das wichtigste Fußballevent in diesem Jahr ist beim "Netflix" des Sports zu sehen. Durch eine Kooperation mit Eurosport seht Ihr die gesamte Tour de France live und ohne Extrakosten.

Ein DAZN-Abo kostet Euch ab Juli 14,99 Euro oder 149,99 Euro pro Jahr.

Spanien vs. Schweden: EM 2021 Vorrundenspiel: Datum, Uhrzeit, Ort

Datum: 14.6.2021

14.6.2021 Uhrzeit: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Estadio La Cortuja, Sevilla

Estadio La Cortuja, Sevilla TV-Übertragung: ZDF, Magenta Sport, Highlights bei DAZN

Spanien vs. Schweden: EM 2021: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Voraussichtliche Aufstellung von Spanien:

Simon - Llorente, Torres, Laporte, Alba - Rodri, Thiago, Koke - Torres, Morata, Olmo

Voraussichtliche Aufstellung von Schweden:

Olsen - Lustig, Lindelöf, Danielson, Bengtsson - Ekdal, Larsson, Olsson, Claesson, Forsberg - Isak

Spanien vs. Schweden: Direkter Vergleich

Es gab bisher 14 Duelle zwischen Spanien und Schweden. Dabei gab es sechs Siege für die Iberer, fünf für die Skandinavier und drei Remis.

Das letzte Duell ist erst zwei Jahre her. Bei der EM Qualifikation im Jahr 2019 war man in der selben Gruppe gelistet. Diese beendete Spanien mit 26 Punkten als Tabellenerster vor Schweden, die 21 Zähler verbuchten. Das Team von Luis Enrique gewann zuhause mit 3:0 und teilte in Schweden mit 1:1 die Punkte.

Spielplan Gruppe E im Überblick

Spielorte: Sankt Petersburg und Sevilla