Heute geht der dreifache Europameister Spanien gegen Schweden seine EM-Reise an. Nicht dabei sein wird jedoch Spaniens Rekordnationalspieler Sergio Ramos. Warum das so ist, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Sergio Ramos hat mit der spanischen Nationalmannschaft alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt - 2008 und 2012 die Europameisterschaft und 2010 die Weltmeisterschaft. Lange Zeit führte der Innenverteidiger von Real Madrid die Mannschaft als Kapitän an. Er ist mit 180 Länderspielen außerdem spanischer Rekordnationalspieler und spielt weiterhin Fußball auf höchstem Niveau. Wie kommt es also dazu, dass er nicht im EM-Kader von Spanien ist?

Spanien bei der EM 2021: Darum ist Sergio Ramos nicht im Kader der spanischen Nationalmannschaft

Spaniens Nationaltrainer Luis Enrique hatte sich entschieden, für den 24-köpfigen EM-Kader Sergio Ramos nicht zu nominieren. Die La Furia Roja bestreitet somit zum ersten Mal ein Großereignis ohne einen einzigen Real-Spieler im Kader.

Ganz so ohne Grund war Enriques Entscheidung jedoch nicht. "Es ist hart, aber Sergio hat nicht gespielt und nicht trainiert", sagte der Trainer. Ramos hatte eine schwierige Saison 2020/21. Insgesamt bestritt der 35-Jährige nur 21 Saisonspiele für die Madrilenen. Zahlreiche Verletzungen und eine Covid-Infektion zwangen ihn mehrmals zu einer Pause.

Zuletzt war es ein Sehnenriss, der ihn das Saisonfinale verpassen ließ. "Es schmerzt mich, dass ich meinem Team nicht helfen kann", schrieb Ramos bei Twitter, "aber in diesem Fall ist es das Beste, dass ich mich erhole."

EM 2021: Spaniens 24-Mann Kader für die Europameisterschaft

Position Spieler Verein TOR Unai Simon Athletic Bilbao TOR David de Gea Manchester United TOR Robert Sanchez Brighton & Hove Albion ABWEHR Jose Gaya FC Valencia ABWEHR Jordi Alba FC Barcelona ABWEHR Pau Torres FC Villarreal ABWEHR Aymeric Laporte Manchester City ABWEHR Eric Garcia Manchester City ABWEHR Diego Llorente Leeds United ABWEHR Cesar Azpilicueta FC Chelsea ABWEHR Marcos Llorente Atletico Madrid MITTELFELD Sergio Busquets FC Barcelona MITTELFELD Rodri Manchester City MITTELFELD Pedri FC Barcelona MITTELFELD Thiago FC Liverpool MITTELFELD Koke Atletico Madrid MITTELFELD Fabian Ruiz SSC Neapel ANGRIFF Dani Olmo RB Leipzig ANGRIFF Mikel Oyarzabal Real Sociedad ANGRIFF Alvaro Morata Juventus Turin ANGRIFF Gerard Moreno FC Villarreal ANGRIFF Ferran Torres Manchester City ANGRIFF Adama Traore Wolverhampton Wanderers ANGRIFF Pablo Sarabia Paris Saint-Germain

Ballack, Poldi und die spanische Armada - das All-Star Team der EM 2008 © getty 1/24 Die EM 2020 ist nur noch wenige Tage entfernt. Zur Einstimmung blicken wir zurück auf 2008. Damals in Österreich und der Schweiz krönte sich Spanien zum Champion gegen Deutschland. Entsprechend sah das All-Star Team seinerzeit aus. © getty 2/24 TOR - GIANLUIGI BUFFON (Italien): Der ewige Gigi stand auch schon 2008 im Tor und zeigte gewohnt starke Leistungen. Italien allerdings schied schon im Viertelfinale nach Elfmeterschießen gegen Spanien aus. Spielte mit einem Jahr Pause bis 2021 bei Juve. © getty 3/24 IKER CASILLAS (Spanien): Die Real-Legende gewann seinerzeit seinen ersten von drei Titeln mit Spanien. Kassierte nur 3 Gegentore - alle in der Vorrunde. Bei Real blieb er bis 2015 (3-mal CL-Sieger) und ging zu Porto. Karriereende 2020. © getty 4/24 EDWIN VAN DER SAR (Niederlande): Der Prototyp des mitspielenden Torhüters kassierte nur 2 Gegentore im Turnier, dennoch war gegen Russland im Halbfinale im Elfmeterschießen Schluss. Spielte noch bis 2011 bei United, heute Ajax-Geschäftsführer. © getty 5/24 ABWEHR - JOSE BOSINGWA (Portugal): Der Rechtsverteidiger scheiterte mit Portugal im Viertelfinale nach verrücktem Spiel an Deutschland. Wechselte nach der Euro von Porto zu Chelsea und gewann 2012 nochmal die CL. Karriereende 2016 in der Türkei. © getty 6/24 PHILIPP LAHM (Deutschland): Deutschlands späterer Weltmeister-Kapitän war schon 2008 eine feste Größe rechts hinten und schoss das DFB-Team in letzter Sekunde gegen die Türkei ins Finale. Beendete seine Karriere bei Bayern 2017. Heute EM-2024-OK-Chef. © getty 7/24 CARLOS MARCHENA (Spanien): Der heutige Nachwuchskoordinator des FC Sevilla war seinerzeit beinharter Verteidiger bei Valencia und gewann dort zwei Meisterschaften und den UEFA Cup. Spielte noch bis 2016 aktiv in Indien und dann bei Gerena. © getty 8/24 PEPE (Portugal): Der gefürchtete Abwehrspieler wechselte 2007 von Porto zu Real Madrid und gewann dort bis 2017 dreimal die CL, wurde zudem 2018 Europameister. 2008 war im Viertelfinale gegen Deutschland Schluss. © getty 9/24 CARLES PUYOL (Spanien): Einer von Spaniens größten Spielern der ganz großen Zeit hielt damals die Abwehr zusammen. Spielte nur für den FC Barcelona und gewann dort von 1999 bis 2014 im Grunde alles, was geht. © getty 10/24 YURI ZHIRKOV (Russland): Der Linksverteidiger erreichte mit Russland sensationell das Halbfinale gegen Spanien. Zhirkov spielte damals für Spartak Moskau und wechselte 2009 zu Chelsea. Danach ging es zu Anzhi und Dynamo. Seit 2016 bei Zenit aktiv. © getty 11/24 MITTELFELD - HAMIT ALTINTOP (Türkei): Der Bayern-Spieler schaffte es mit der Türkei ins Halbfinale gegen Deutschland. Altintop wechselte 2011 zu Real Madrid, anschließend zu Galatasaray und Darmstadt, wo 2018 Schluss war. Heute im türkischen Verband. © getty 12/24 LUKA MODRIC (Kroatien): Bevor er 2012 zu Real wechselte, viermal die CL gewann, Vize-Weltmeister und Europas Fußballer des Jahres 2018 wurde, erreichte er in Diensten von Dinamo Zagreb das Viertelfinale gegen die Türkei. Anschließend ging’s zu Tottenham. © getty 13/24 MARCOS SENNA (Spanien): Der Profi von Villarreal gehörte damals zu den Stützen der Seleccion im defensiven Mittelfeld unter Trainer Luis Aragones. Ließ die Karriere von 2013 bis 2015 bei New York Cosmos ausklingen. © getty 14/24 XAVI (Spanien): Das Herzstück im Mittelfeld Spaniens war freilich Spielmacher Xavi, der alle großen Titel mit Spanien und Barcelona (4-mal CL) abräumte. Verließ Barca 2015 Richtung Al-Sadd und ist dort seit 2019 Trainer. © getty 15/24 KONSTANTIN ZYRYANOV (Russland): Erzielte das Siegtor im Gruppenspiel gegen Griechenland (1:0). Blieb bis 2017 bei Zenit und ist dort seit 2018 U21-Trainer. © getty 16/24 MICHAEL BALLACK (Deutschland): Für Deutschlands Kapitän und Superstar sollte die EM sein letztes Turnier für den DFB sein, da die WM 2010 verletzt verpasste. Ballack erzielte zwei Tore im Turnier, u.a. das Freistoßtor zum Viertelfinale gegen Österreich. © getty 17/24 CESC FABREGAS (Spanien): Der damalige Arsenal-Star spielte neben Xavi auf der Acht in der zweiten Viererreihe und versenkte den entscheidenden Elfer im Viertelfinale gegen Italien. Wechselte 2011 zu Barca, 2014 zu Chelsea und spielt seit 2019 in Monaco. © getty 18/24 ANDRES INIESTA (Spanien): Diese Barca-Legende war Europas Fußballer des Jahres 2012 und im Nationalteam hauptsächlich auf dem Flügel aktiv. Nach überaus erfolgreichen Jahren bei Barca ging es 2018 zu Vissel Kobe, wo er kürzlich nochmal verlängerte. © getty 19/24 LUKAS PODOLSKI (Deutschland): Prinz Poldi war Deutschlands bester Torschütze im Turnier mit drei Treffern. Damals bei Bayern aktiv ging es 2009 zurück nach Köln, dann zu Arsenal, Inter, Galatasaray, Kobe und Antalyaspor. Weltmeister 2014. © getty 20/24 WESLEY SNEIJDER (Niederlande): In Diensten von Real Madrid traf er zweimal für die Elftal bei der EM. Wechselte 2009 zu Inter und gewann dort unter Mourinho das Triple. Zudem wurde er Vizeweltmeister 2010. 2019 Karriereende bei Al-Gharafa. © getty 21/24 ANGRIFF - ANDREY ARSHAVIN (Russland): Der Shootingstar von Zenit traf zweimal im Turnier und stellte sich der Weltbühne vor. Anfang 2009 ging es zu Arsenal, wo er zumeist glücklos blieb. Danach zurück nach Russland, wo er die Karriere bei Almaty beendete © getty 22/24 ROMAN PAVLYUCHENKO (Russland): Zweitbester Torschütze im Turnier mit 3 Treffern. Wechselte nach der EM von Spartak zu Tottenham. 2012 ging es zu Lok Moskau und nach weiteren Wechseln landete er 2019 beim unterklassigen Klub Znamya Noginsk. © getty 23/24 FERNANDO TORRES (Spanien): El Nino gelang das Siegtor im Finale. Es war sein zweiter Treffer im Turnier. Spielte damals für Liverpool und ging 2011 zu Chelsea, wo er 2012 die CL gewann. Nach zahlreichen Stationen folgte 2019 in Japan das Karriereende. © getty 24/24 DAVID VILLA (Spanien): Villa krönte sich mit 4 Treffern zum Torschützenkönig des Turniers. Ging 2010 von Valencia zu Barcelona und gewann 2011 die CL, war Weltmeister 2010. Beendete die Karriere nach Intermezzi in New York und Melbourne 2020 in Kobe.

EM 2021: Die Gruppe D im Überblick

Für Spanien geht heute (21 Uhr) die EM los, erster Gruppengegner ist Schweden. Am Samstag (19. Juni) steht dann das Spiel gegen Polen an, ehe am 23. Juni im letzten Vorrundenspiel gegen die Slowakei gespielt wird.