Bei der Europameisterschaft stehen die Schweiz und die Türkei heute unter Siegzwang. Wir tickern hier die komplette Partie aus der Gruppe A.

Bei der Europameisterschaft treffen die Schweiz und die Türkei in der Gruppe A aufeinander. wer hält die Chance auf den Achtelfinaleinzug mit einem Sieg am Leben? In unserem Liveticker seid Ihr immer auf dem aktuellen Stand.

Schweiz vs. Türkei: Vorrundenspiel bei der EM 2021 heute im Liveticker Vor Beginn:

Vor Beginn: Für die Schweiz und die Türkei verlief die EM bisher nicht nach Wunsch. Die Schweiz ergatterte bisher erst einen Punkt, bei der Türkei ist das Punktekonto sogar noch leer. In das Achtelfinale können beide dennoch noch einziehen. Dafür ist aber unbedingt ein Sieg von Nöten. So könnte die Türkei als einer der vier besten Gruppendritten noch weiter kommen. Die Schweiz könnte mit einem Sieg sogar noch an Wales vorbeiziehen, wenn Italien im Parallelspiel gegen Wales gewinnt.

Vor Beginn: Der Anpfiff erfolgt um 18 Uhr im Nationalstadion von Baku (Aserbaidschan). Die beiden heutigen Gegner haben dort bereits jeweils eine EM-Partie bestritten.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des EM-Spiels Schweiz gegen Türkei.

Schweiz vs. Türkei: Vorrundenspiel bei der EM 2021 heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Schweiz: Sommer - Elvedi, Schär, Akanji - Mbabu, Freuler, Xhaka, R. Rodriguez - Shaqiri - Seferovic, Embolo

Türkei: Cakir - Celik, Demiral, Söyüncü, Meras - Okay - Ozan Tufan - Cengiz Ünder, Calhanoglu, Karaman - Yilmaz

Italien vs. Wales: Vorrundenspiel bei der EM 2021 heute live im TV und Livestream

Eine Live-Übertragung im Free-TV wird es von Schweiz gegen Türkei heute nicht geben. Das ZDF zeigt das Parallelspiel zwischen Italien und Wales. In der ZDF-Mediathek kann man das Spiel dagegen kostenlos im Live-Stream verfolgen.

Es gibt aber auch eine Möglichkeit, das Spiel heute auf einem Fernsehgerät zu verfolgen. Allerdings müsst Ihr dazu ein Abo von MagentaTV besitzen. Das TV-Angebot der Telekom bietet zudem einen kostenpflichtigen Livestream an

EM 2021: Die Gruppe A im Überblick