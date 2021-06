Portugal vs. Frankreich: EM 2021 Vorrundenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Gruppe F treffen bei der Europameisterschaft Weltmeister Frankreich und Europameister Portugal aufeinander. Wie Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Portugal vs. Frankreich - EM 2021, Vorrundenspiel: Datum Zeit, Ort, Infos

Großer Showdown in der EM-Gruppe F! Am heutigen Mittwoch, 23. Juni, entscheidet sich, welche Nationalteams aus dieser Gruppe an welcher Position in das Achtelfinale einziehen werden. In der Puskas-Arena von Budapest kommt es ab 21 Uhr in der "deutschen Gruppe" zu einem besonderen Duell: Europameister Portugal trifft auf Weltmeister Frankreich.

Vor den beiden abschließenden Gruppenspielen, das Parallelspiel bestreiten Deutschland und Ungarn, hat nur Frankreich den Platz im Achtelfinale bereits sicher. Da die Equipe Tricolore aber sicher den ersten Platz anstrebt, wird sie heute nicht mit halber Kraft auflaufen.

Portugal benötigt für das Achtelfinale zumindest ein Unentschieden, müsste bei einer Niederlage jedoch vielleicht zittern.

Portugal vs. Frankreich: EM 2021 Vorrundenspiel heute live im TV und Livestream

Portugal gegen Frankreich ist eine von zehn Partien der diesjährigen EM, die nur bei MagentaTV live zu sehen sind. Über MagentaTV zeigt die Telekom als einziger Sender alle 51 EM-Spiele live - allerdings im Pay-TV und im kostenpflichtigen Livestream.

Ihr seid noch nicht Kunde bei MagentaTV, wollt das Spiel heute aber dennoch sehen? Dann müsst Ihr ein Abo abschließen. Angeboten werden zwei Varianten. "MagentaTV Smart" kostet nach dreimonatiger kostenloser Nutzung bei einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten zehn Euro pro Monat. Zu diesem Preis könnt Ihr auch "MagentaTV Flex" buchen. Bei diesem Paket entfällt eine zeitweise kostenlose Nutzung, es ist aber monatlich kündbar. Den Livestream gibt es nach eines Abos über die MagentaTV-App auf dem Endgerät Eurer Wahl zu sehen.

Für die EM-Live-Übertragung im Free-TV ist heute das ZDF Eure Adresse. Der öffentlich-rechtliche Sender hat sich aber - verständlicherweise - für Deutschland gegen Ungarn als Livespiel entschieden.

Portugal vs. Frankreich - EM 2021 Vorrundenspiel: Die Highlights bei DAZN

Bereits eine Stunde nach Abpfiff könnt Ihr die Höhepunkte von Portugal gegen Frankreich bei DAZN sehen. Den Streamingdienst könnt Ihr vor Abschluss eines Abos 30 Tage lang kostenlos testen. Danach kostet ein jederzeit kündbares Monatsabo 11,99 Euro pro Monat oder ein Jahresabo einmalig 119,99 Euro abschließen.

Portugal vs. Frankreich - Vorrundenspiel bei der EM 2021: Voraussichtliche Aufstellungen

Portugal: Rui Patricio - Nelson Semedo, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro - Danilo Pereira - Renato Sanches, Joao Moutinho - Bruno Fernandes, Diogo Jota - Ronaldo

Rui Patricio - Nelson Semedo, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro - Danilo Pereira - Renato Sanches, Joao Moutinho - Bruno Fernandes, Diogo Jota - Ronaldo Frankreich: Lloris - Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez - Kanté - Pogba, Rabiot - Mbappé, Griezmann - Benzema

© getty Cristiano Ronaldo erzielte im bisherigen Turnierverlauf bereits drei Tore für Portugal.

Portugal vs. Frankreich - EM 2021 Vorrundenspiel heute im Liveticker

Wenn Ihr immer wissen wollt, wie es aktuell bei Portugal gegen Frankreich steht und was sich in Budapest alles ereignet, sei Euch der Liveticker von SPOX nahegelegt. Mit diesem verpasst Ihr garantiert nichts!

EM 2021 - Gruppe F: Die Tabelle