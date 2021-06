In der Gruppe A geht es bei der heurigen EM ordentlich zur Sache. Heute trifft der Spitzenreiter Italien auf den Zweiten Wales. Wir zeigen Euch, wie Ihr das letzte Vorrundenspiel heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Können die Italiener auch ihr drittes Gruppenspiel gewinnen? Gareth Bale und Co. haben sicher etwas dagegen. Hier erfahrt Ihr, wer Italien gegen Wales heute im TV und Livestream überträgt.

Italien vs. Wales: EM 2021 Vorrundenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Partie zwischen den Walisern und der Squadra Azzurra wird zur Freude aller Fans heute live im Free-TV übertragen. Doch auch von unterwegs habt Ihr die Möglichkeit, den letzten Spieltag in der Gruppe A zu verfolgen.

Italien vs. Wales: EM 2021 Vorrundenspiel heute live im Free-TV

Am heutigen Sonntag zeigt das ZDF die Partie live im TV und Livestream. Katrin Müller-Hohenstein begrüßt die Zuschauerinnen und Zuschauer, zusammen mit ZDF-Experte Per Mertesacker, um 17.05 Uhr aus dem Studio.

Der Anstoß zur Partie erfolgt um 18 Uhr live aus Rom, für Euch ist Kommentatorin Claudia Neumann zusammen mit Ariane Hingst im Einsatz.

Italien vs. Wales: EM 2021 Vorrundenspiel heute live im kostenlosen Livestream

Selbstverständlich könnt Ihr das Spektakel aus der ewigen Stadt auch von unterwegs im Livestream des ZDFs verfolgen. Hier startet die Übertragung ebenfalls um 17.05 Uhr. Hier geht es dafür entlang.

EM 2021: Die Gruppe A im Überblick

Platz Land Sp. S U N Tore Punkte 1 Italien 2 2 0 0 6:0 6 2 Wales 2 1 1 0 3:1 4 3 Schweiz 2 0 1 1 1:4 1 4 Türkei 2 0 0 2 0:5 0

Italien vs. Wales: EM 2021 Vorrundenspiel heute live: Highlights bei DAZN

Bereits 60 Minuten nach Abpfiff könnt Ihr die besten Szenen der Partie beim Streamingdienst DAZN ansehen.

Doch nicht nur die Highlights der Europameisterschaft 2021 findet Ihr auf DAZN. Beim Sport-Streamingdienst gibt es Spitzenfußball aus den besten Ligen Europas wie der Serie A, der Primera Division und Ligue 1 im Programm.

Ab der kommenden Saison zeigt DAZN dazu einen Großteil der UEFA Champions League live und exklusiv. Auch die Bundesliga wird weiterhin von DAZN übertragen.

Auch Sportfans kommen voll auf ihre Kosten. DAZN hat die vier großen US-Sportligen im Angebot und zeigt sogar die beiden Sender Eurosport 1 und Eurosport 2 ohne Mehrkosten.

Noch kein DAZN-Abo? Dann könnt ihr das Angebot einen ganzen Monat kostenlos testen. Hier geht's zum kostenlosen Probemonat!

Italien vs. Wales: EM 2021 Vorrundenspiel heute live: Ort, Datum, Uhrzeit, TV-Übertragung

Datum: 20.6.2021

20.6.2021 Uhrzeit: 18.00 Uhr

18.00 Uhr Ort: Stadio Olimpico, Rom

Stadio Olimpico, Rom TV-Übertragung: ZDF

ZDF Highlights: DAZN

Italien vs. Wales: Die voraussichtlichen Aufstellungen zum Vorrundenspiel der EM

Italien: Donnarumma - Spinazzola, Acerbi, Bonucci, Lorenzo - Barella, Jorginho, Locatelli - Insigne, Immobile, Berardi

Wales: Ward - Davies, Rodon, Mepham, Roberts - Allen, Morrell - James, Ramsey, Bale - Moore

Italien vs. Wales: EM 2021 Vorrundenspiel heute live: Schafft Italien den Durchmarsch?

Die Italiener spielen derzeit von einem anderen Stern. Für die Schützlinge von Trainer Roberto Mancini inzwischen 29 Länderspiele in Folge ohne Niederlage zu Buche.

Jüngst gab es wettbewerbsübergreifend sogar zehn Siege in Serie. Was die Qualität des Kaders nochmals unterstreicht: All diese Erfolge kamen ohne Gegentor zustande. Fast 1000 Minuten konnte der Riegel um die Routiniers Chiellini und Bonucci den eigenen Kasten nun schon sauber halten. Die Offensive der Squadra Azzurra braucht sich aber auch nicht zu verstecken. In derselben Zeit erzielten Sie 31 Tore. Besonders die Kombination aus Insigne und dem Ex-BVB Stürmer Ciro Immobile überzeugte.

Mit der jetzigen Form ist das Team von Trainer Roberto Mancini nicht nur Favorit gegen Gareth Bale und Co., sondern auch ein ganz heißer Kandidat auf den Titel.

