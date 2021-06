Bei der Europameisterschaft treffen heute mit Ungarn und Frankreich zwei Gruppengegner des DFB-Teams aufeinander. Hier könnt Ihr die Partie aus der Gruppe F im Liveticker verfolgen.

Bei der Europameisterschaft kommt es heute zum Duell zwischen Ungarn und Frankreich. Macht der Weltmeister mit einem Sieg bereits das Achtelfinale klar? In unserem Liveticker verpasst Ihr keine Spielszene.

Ungarn vs. Frankreich: Vorrundenspiel bei der EM 2021 heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Weltmeister Frankreich hat zum EM-Auftakt gegen Deutschland bereits angedeutet, wozu sie imstande sind. Mit einem weiteren Erfolg gegen Ungarn wäre der Einzug ins Achtelfinale schon perfekt. Bei zu erwartenden Temperaturen von bis zu 30 Grand werden die Akteure mächtig ins Schwitzen kommen. Für Ungarn wird es darauf ankommen den französischen Sturm mit Karim Benzema, Kylian Mbappe und Antoine Griezman in den Griff zu bekommen.

Vor Beginn: Das Spiel wird um 15 Uhr im Neuen Nationalstadion, auch Puskas-Arena genannt, in Budapest angepfiffen. Ungarn genießt also wie bereits beim ersten Gruppenspiel gegen Ungarn Heimvorteil. In die Arena dürfen bis zu 65.000 Zuschauer.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen im Liveticker der heutigen EM-Partie zwischen Ungarn und Frankreich. Da es sich um zwei Gruppengegner des DFB-Teams handelt ist diese Partie doppelt interessant.

Ungarn vs. Frankreich: Vorrundenspiel bei der EM 2021 heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Ungarn : Gulacsi - Botka, Orban, At. Szalai - Lovrencsics, Fiola - Kleinheisler, Nagy, Schäfer - Sallai, Ad. Szalai

: Gulacsi - Botka, Orban, At. Szalai - Lovrencsics, Fiola - Kleinheisler, Nagy, Schäfer - Sallai, Ad. Szalai Frankreich: Lloris - Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez - Kanté - Pogba, Rabiot - Griezmann, Mbappé - Benzema

Ungarn vs. Frankreich: Vorrundenspiel bei der EM 2021 heute live im TV und Livestream

Das EM-Spiel zwischen Ungarn und Frankreich wird heute von der ARD live im Free-TV und im im kostenlosen Livestreamübertragen. Alexander Bommes führt gemeinsam mit den Experten Almuth Schult, Kevin-Prince Boateng und Stefan Kuntz im Studio durch die Vorberichterstattung. Florian Naß wird dann die Partie kommentieren.

Auch MagentaTV zeigt das Spiel der Gruppe F live. Das TV-Angebot der Telekom ist allerdings kostenpflichtig. Ihr habt die Wahl zwischen zwei Paketen. Bei beiden fallen pro Monat 10 Euro an. Beim MagentaTV Smart-Tarif, der eine Vertragslaufzeit von 24 Monaten mit sich bringt, könnt Ihr die ersten drei Monate das Angebot gratis nutzen.

EM 2021 - Gruppe F: Der Spielplan