Italien empfängt die Schweiz bei der EM 2021 heute in Rom. SPOX begleitet das Vorrundenspiel im Liveticker.

Bleibt Italien weiter ohne Punkteverlust und Gegentor? Die Squadra Azzurra wird am zweiten Spieltag der EM-Gruppenphase von der Schweiz herausgefordert. Hier im Liveticker entgeht Euch nichts.

Italien vs. Schweiz: Vorrundenspiel bei der EM 2021 heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die letzten Spiele in dieser Gruppe A werden dann am Sonntag steigen. Italien tritt gegen Wales an, in Baku kommt es zum Duell zwischen der Schweiz und der Türkei.

Vor Beginn: Italien bestreitet alle seine Vorrundenspiele in Rom, empfängt dort nach dem 3:0 gegen die Türkei zum EM-Auftakt nun also auch die Schweiz. Die Nati kam im ersten Spiel nicht über ein 1:1 gegen Wales hinaus, muss daher nun also punkten, um wirklich auf ein Weiterkommen hoffen zu können. Gleichzeitig bietet sich der Squadra Azzurra die große Gelegenheit, mit einem erneuten Erfolgserlebnis schon für die K.o.-Phase planen zu können.

Vor Beginn: Willkommen im Liveticker zum Aufeinandertreffen zwischen Italien und der Schweiz! Los geht es um 21 Uhr.

Italien vs. Schweiz: Vorrundenspiel bei der EM 2021 heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Italien: Donnarumma - Bonucci, Acerbi, Spinazzola, Di Lorenzo - Barella, Jorginho, Locatelli - Berardi, Immobile, Insigne

Donnarumma - Bonucci, Acerbi, Spinazzola, Di Lorenzo - Barella, Jorginho, Locatelli - Berardi, Immobile, Insigne Schweiz: Sommer - Elvedi, Schär, Akanji - Mbabu, Zakaria, Xhaka, Rodriguez - Shaqiri - Embolo, Seferovic

Italien vs. Schweiz: Vorrundenspiel bei der EM 2021 heute live im TV und Livestream

Das Duell zwischen Italien und der Schweiz könnt Ihr heute Abend auf zwei Wegen sehen. Heißt: Sowohl im Pay-TV als auch im Free-TV wird es ausgestrahlt. Einerseits ist die ARD live mit dabei - auch via Livestream -, zudem könnt Ihr bei MagentaTV einschalten, das ja ohnehin alle Spiele der Europameisterschaft live zeigt - sowohl am TV als auch im Stream.

Wenn Ihr MagentaTV wahrnehmen und ein Abonnement abschließen wollt, da Ihr dort noch keine Kunden seid, dann schaut einfach hier vorbei. Dort bekommt Ihr alle wichtigen Informationen. Hier haben wir derweil für Euch aufgelistet, welche EM-Spiele exklusiv nur bei MagentaTV zu sehen sind.

