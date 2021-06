EM 2021 heute live: Spiele, Ansetzungen, Übertragung im TV und Livestream

Bei der Europameisterschaft stehen heute wieder drei Spiele auf dem Programm. Wir verraten Euch, welche Spiele das sind und wo Ihr sie live im TV und im Livestream verfolgen könnt.

Die Europameisterschaft befindet sich bereits mitten im 2. Spieltag der Gruppenphase. Am heutigen Mittwoch, 17. Juni, finden drei Spiele statt. Für einige Teams stehen nach einer Auftakt-Niederlage schon richtungsweisende Spiele an.

EM 2021 heute live: Spiele und Ansetzungen im Überblick

Heute geht es in den Gruppen B und C rund. Im ersten Duell des Tages treffen ab 15 Uhr in Bukarest die Ukraine und Nordmazedonien aufeinander. Beide Teams der Gruppe C sind mit einer Niederlage in das EM-Turnier gestartet. Weiter geht es um 18 Uhr mit der Partie zwischen Dänemark und Titel-Mitfavorit Belgien (Gruppe B). Der siebte Turniertag wird dann um 21 Uhr abgeschlossen mit der Begegnung Niederlande gegen Österreich aus der Gruppe C.

© getty Österreich feierte zum EM-Auftakt einen Sieg gegen Nordmazedonien.

Die Spiele im Überblick:

Datum, Uhrzeit Heim Gast Ort Gruppe 17.6.21, 15 Uhr Ukraine Nordmazedonien Bukarest C 17.6.21, 18 Uhr Dänemark Belgien Kopenhagen B 17.6.21, 21 Uhr Niederlande Österreich Amsterdam C

EM 2021 heute live: Übertragung im TV und Livestream

Von der diesjährigen Europameisterschaft werden von der ARD und dem ZDF nur 41 der insgesamt 51 Spiele live im Free-TV übertragen. Aus diesem Grund stellt sich jeden Tag die Frage, wie die Übertragungssituation aussieht und welcher öffentlich-rechtliche Sender an der Reihe ist. In den folgenden Abschnitten klären wir auf, wo die drei Spiele heute zu sehen sind.

EM 2021 heute live: Übertragung im Free-TV

Gute Nachricht für alle Fußball-Fans! Die heute drei EM-Spiele werden allesamt vom ZDF im Free-TV gezeigt. Dort beginnt der lange Fußball-Tag bereits um 14.05 Uhr. Bis etwa 20 Uhr werden Moderator Jochen Breyer und Experte Christoph Kramer für die Vor- und Nachberichterstattung verantwortlich sein, danach übernehmen Moderatorin Kathrin Müller-Hohenstein und Experte Per Mertesacker. Gäste im Studio sind heute der ehemalige dänische Nationalspieler Bjarne Goldbaek und der Ex-Kapitän der österreichischen Nationalmannschaft, Andreas Ivanschitz.

Die einzelnen Spiele werden von folgendem Personal begleitet:

Ukraine - Nordmazedonien: Martin Schneider (Kommentator), Hanno Balitsch (Co-Kommentator)

Martin Schneider (Kommentator), Hanno Balitsch (Co-Kommentator) Dänemark - Belgien: Claudia Neumann (Kommentatorin), Ariane Hingst (Co-Kommentatorin)

Claudia Neumann (Kommentatorin), Ariane Hingst (Co-Kommentatorin) Niederlande - Österreich: Bela Rethy (Kommentator)

EM 2021 heute live: Übertragung im Livestream

Das ZDF bietet parallel zur heutigen Übertragung im TV auch einen kostenlosen Livestream an. Diesen könnt Ihr nicht nur am heimischen PC, sondern über die App "ZDFmediathek" auch auf Eurem Handy und Tablet abrufen.

Alternativ könnt Ihr heute die drei Spiele auch mit Magenta TV verfolgen. Falls Ihr noch nicht Kunde des IPTV-Service der Telekom seid, müsst Ihr dafür eigens ein Abonnement abschließen. Dieses kostet zehn Euro im Monat, ist aber jeder kündbar. Bei einem Spezialangebot zur EM sind die ersten drei Monate kostenlos, danach werden ebenfalls zehn Euro pro Monat fällig, allerdings bei einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten.

Hier entlang zu den Livestreams auf Magenta TV.

EM 2021 heute live: Highlights auf DAZN

DAZN hat sich die Highlightrechte von allen EM-Spielen gesichert. Jeweils 60 Minuten nach dem Abpfiff sin die Höhepunkte der drei Spiele heute auf der Plattform des Streamingdienstes zu sehen.

Das "Netflix des Sports" hat nach der EM wieder jede Menge Fußball in seinem vielfältigen Angebot zu bieten. Zur kommenden Saison wird die Übertragung der Bundesliga und der Champions League sogar noch erweitert.

DAZN kostet noch 11,99 Euro monatlich im Monatsabo oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo. Der erste Monat ist für Neukuinden kostenlos.Ab dem 6. Juli ändern sich bei DAZN die Abo-Preise für Neukunden, ab dem 6. August für Bestandskunden.

