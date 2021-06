EM 2021 - Franck Ribery vor Duell zwischen Deutschland und Frankreich: "Sane ist wie ich"

Deutschland startet am Dienstag gegen Weltmeister Frankreich in die EM 2021. Für Franck Ribery ein ausgeglichenes Duell. Ein ehemaliger Mitspieler könnte den Unterschied machen.

Auf die Frage, ob er Kai Havertz oder Leroy Sane in der deutschen Startaufstellung sehe, antwortete Ribery im Bild-Podcast "Bayern Insider": "Für mich sind Kai Havertz und Leroy Sane zwei grundsätzlich verschiedene Spielertypen. Sie sind beide sehr gut. Ich kann nicht sagen, dass einer der beiden besser als der andere wäre. Es kommt immer auf das System und den Gegner an."

Sane erinnere die Bayern-Legende aber an sich selbst: "Für mich ist Sane eher ein Außen- und Havertz ein Zentrumsspieler. Sane ist sehr schnell, technisch stark, provoziert immer das Eins-gegen-Eins. Sane ist wie ich."

Auch auf Seiten der Franzosen sind mit Kingsley Coman und Corentin Tolisso zwei ehemalige Mitspieler von Ribery vertreten. Im hochkarätig besetzten Kader müssen beide um einen Platz in der Startelf bangen. Für Ribery ist jedoch klar: "Natürlich spielt Coman. Meiner Meinung nach MUSS er spielen. Was er für Bayern geleistet hat ... er hat Qualität, schießt Tore, geht ins Eins-gegen-Eins und macht so den Unterschied."

Auch Tolisso sei "sehr wichtig für die Nationalmannschaft", aber "die Konkurrenz in der französischen Nationalmannschaft ist sehr groß".