Spanien muss bei der EM 2021 in der Gruppe mit Schweden, der Slowakei und Polen ran. Mithelfen soll dabei Aymeric Laporte. Der Manchester-City-Verteidiger steht im spanischen Kader. Warum er nicht für Frankreich spielt, erklären wir Euch hier.

Am 4. Juni 2021 feierte Aymeric Laporte sein Debüt in der Nationalmannschaft. Jedoch nicht in der französischen, sondern in der spanischen.

Der gebürtige Franzose hat sich nämlich sich für einen Verbandswechsel entschieden. Vor der EM 2021 wurde dieser vollzogen.

EM 2021: Darum spielt Aymeric Laporte für Spanien und nicht für Frankreich

Laporte besitzt neben der französischen auch die spanische Staatsbürgerschaft. Der 27-Jährige ist zwar im Südwesten Frankreichs geboren und aufgewachsen, hat durch seine Urgroßeltern aber baskische Wurzeln.

In der Equipe Tricolore kam Laporte auch nach seinem Wechsel von Athletic Bilbao zu Manchester City für 65 Millionen Euro nicht zum Zug. Von Nationaltrainer Didier Deschamps bekam er keine Einladung, obwohl er in den Junioren-Teams für Frankreich auflief. Unter anderem 19 Einsätze in der U21 kann Laporte vorweisen.

2020 hatte er nach eigenen Angaben sogar Gespräche mit Deschamps geführt und sich Hoffnungen auf eine Nominierung gemacht. Dazu kam es aber nicht. Das Angebot an Innenverteidigern bei Frankreich ist enorm: Im Kader für die EM 2021 stehen Raphael Varane, Clement Lenglet, Presnel Kimpembe, Kurt Zouma und Jules Kounde.

Zudem könnten mit Benjamin Pavard und Lucas Hernandez zwei weitere Spieler in der Innenverteidigung aushelfen. FC-Bayern-Neuzugang Dayot Upamecano wurde beispielsweise ebenfalls nicht nominiert.

So entschied sich Laporte für den Wechsel zum spanischen Verband. Dies war möglich, da er noch kein (Pflicht-)Spiel für die französische A-Nationalmannschaft absolviert hatte. Bei der FIFA wurden die Unterlagen im Mai hinterlegt und Anfang Juni wurde er von Spaniens Coach Luis Enrique in den endgültigen Kader für die EM 2021 aufgenommen.

EM 2021: Spaniens Aymeric Laporte im Steckbrief

Vollständiger Name Aymeric Jean Louis Gerard Alphonse Laporte Geburtstag 27. Mai 1994 Geburtsort Agen, Frankreich Größe 191 cm starker Fuß links Position Innenverteidigung Verein Manchester City Nationalität Spanien, Frankreich

Was für ein Team! Frankreichs Top 11 der Nicht-Berücksichtigten © getty 1/13 Frankreich-Trainer Didier Deschamps hat seinen 26-Mann-Kader für die Europameisterschaft nominiert. Mit dabei: Rückkehrer Karim Benzema und etliche Weltklassespieler. Nicht mit dabei: etliche Weltklassespieler. Die Top-Elf der Nicht-Berücksichtigten. © getty 2/13 Alphonse Areola (drei Länderspiele): Spielte in dieser Saison per Leihe von PSG beim FC Fulham und war dort unumstrittener Stammkeeper. Den Abstieg konnte aber auch er nicht verhindern. © getty 3/13 Ruben Aguilar (ein Länderspiel): Unter Trainer Niko Kovac bei der AS Monaco auf der rechten Außenbahn gesetzt. Mit seiner Mannschaft lange im Ligue-1-Titelkampf und am 19. Mai im Pokalfinale gegen PSG. © getty 4/13 Dayot Upamecano (drei Länderspiele): Entwickelte sich in Leipzig zu einem Weltklasse-Innenverteidiger und wechselt im Sommer für 42 Millionen Euro zum FC Bayern, wo er erneut mit Julian Nagelsmann zusammenarbeiten wird. © getty 5/13 Aymeric Laporte (ohne Länderspiel): Der City-Innenverteidiger spielte in französischen U-Nationalteams, kam für die A-Mannschaft aber nie zum Einsatz. Wegen seiner baskischen Großeltern auch für Spanien spielberechtigt - und bei der EM wohl dabei. © getty 6/13 Benjamin Mendy (zehn Länderspiele): Laportes City-Kollege ist seit Jahren äußerst verletzungsgeplagt. Zuletzt kam der Linksverteidiger zwar wieder vermehrt zum Einsatz – für eine EM-Nominierung reichte es aber nicht. © getty 7/13 Eduardo Camavinga (drei Länderspiele): Der 18-Jährige ist seit zwei Jahren Stammspieler bei Stade Rennes, hing zuletzt aber etwas durch. Trotzdem sind etliche internationale Topklubs an ihm interessiert. © getty 8/13 Tanguy Ndombele (sieben Länderspiele): Unter Jose Mourinho war Tottenhams Rekordeinkauf (2019 für 60 Millionen Euro von Lyon) gesetzt, Nachfolger Ryan Mason bringt ihn nun aber meist nur von der Bank. © getty 9/13 Nabil Fekir (25 Länderspiele): Spielt seit 2019 für Betis Sevilla und ist dort Stammspieler im offensiven Mittelfeld. In dieser Primera-Division-Saison gelangen ihm bisher zehn Scorerpunkte. © getty 10/13 Florian Thauvin (zehn Länderspiele): Der 28-jährige Routinier von Olympique Marseille verzeichnete in dieser Ligue-1-Saison 16 Scorerpunkt. Im Sommer folgt er seinem Landsmann Andre-Pierre Gignac zum mexikanischen Top-Klub Tigres. 11/13 Allan Saint-Maximin (null Länderspiele): Der 1,73 Meter kleine Ex-Hannoveraner spielt nach einigen Stationen seit 2019 für Newcastle. Dort zeigte er vor allem in den zurückliegenden Wochen gute Leistungen. © getty 12/13 Anthony Martial (27 Länderspiele): Seit seinem Wechsel zu Manchester United 2015 pendelt er zwischen der Bank und der Startelf. Seit März fehlt er wegen eines Bänderrisses. © SPOX 13/13 Und so könnte das taktisch aussehen. Gar nicht schlecht, oder?

EM 2021: Sergio Ramos nicht im Kader Spaniens

Spanien kommt der Verbandswechsel von Laporte ganz gelegen. Das langjährige Innenverteidiger-Duo der Furia Roja in Person von Gerard Pique und Sergio Ramos ist bei der EM 2021 nämlich nicht dabei.

Pique hatte schon nach der WM 2018 seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt. Der eigentliche Kapitän Ramos war nach mehreren Verletzungen in dieser Saison nicht nominiert worden. Dadurch steht übrigens auch kein einziger Spieler von Real Madrid im Kader Spaniens.

EM 2021: Der Kader Spaniens