EM 2021: Darum kommt Portugal vs. Frankreich heute nicht live im Free-TV und kostenlosen Livestream

In der Gruppe F spielt bei der Europameisterschaft heute Portugal gegen Frankreich. Das Spiel ist nicht im Free-TV und im kostenlosen Livestream zu sehen. Warum das so ist, erfahrt Ihr hier.

Bei der Europameisterschaft werden am heutigen Mittwoch, 23. Juni, die Gruppenspiele abgeschlossen. Eines der vier Spiele des Tages ist in der Gruppe F Portugal gegen Frankreich. Das Spiel wird im 21 Uhr in der Budapester Puskas-Arena angepfiffen. Ebenfalls ab 21 Uhr treffen im Parallelspiel Deutschland und Ungarn aufeinander.

Europameister gegen Weltmeister - dieses Duell wollen viele heute live verfolgen. Im Free-TV und in einem kostenlosen Livestream wird es aber nicht übertragen.

EM 2021: Darum kommt Portugal vs. Frankreich heute nicht live im Free-TV und Livestream

Im deutschen Free-TV sind lediglich 41 der 51 EM-Spiele live zu verfolgen. Die beiden für die EM-Übertragung zuständigen öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF dürfen gemäß den Übertragungsvereinbarungen also zehn Spiele nicht im Free-TV und somit auch im kostenlosen Livestream zeigen, da sie daran nicht die Übertragungsrechte besitzen.

Hinzu kommt, dass heute zeitgleich das DFB-Team sein drittes Vorrundenspiel bestreitet und das heute übertragende ZDF natürlich das Spiel gegen Ungarn live im Free-TV und im kostenlosen Livestream zeigen wird.

Ihr wollt Portugal gegen Frankreich heute live verfolgen? Dann benötigt Ihr eine Zugang zu MagentaTV. Der kostenpflichtige Anbieter der Telekom hat alle 51 EM-Spiele in seinem Live-Angebot, zeigt dementsprechend heute auch Portugal gegen Frankreich.

Ein Abo gibt es in zwei Varianten: MagentaTV Smart und MagentaTV Smart Flex. MagentaTV Smart hat eine Vertragslaufzeit von 24 Monaten, wobei die ersten drei Monate kostenlos sind. Danach kostet das Paket zehn Euro pro Monat. Zu diesem Preis ist auch MagentaTV Smart Flex zu haben. Hier entfällt ein Gratisangebot, dafür gibt es die Möglichkeit einer monatlichen Kündigung.

Portugal vs. Frankreich - EM 2021 Vorrundenspiel: Highlights bei DAZN

Auf der Plattform des Streamingdienstes DAZN könnt Ihr Euch eine Stunde nach dem Abpfiff die Höhepunkte von Portugal gegen Frankreich ansehen. DAZN ist zwar ebenfalls nur mit einem kostenpflichtigen Abo zu sehen, Neukünden können das Angebot jedoch drei 30 Tage lang kostenlos testen. Wenn Ihr Euch also noch rechtzeitig zu einer Anmeldung entschließt, gibt es zumindest die Highlights der Partie kostenlos.

Portugal vs. Frankreich - Vorrundenspiel bei der EM 2021: Voraussichtliche Aufstellungen

Portugal: Rui Patricio - Nelson Semedo, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro - Danilo Pereira - Renato Sanches, Joao Moutinho - Bruno Fernandes, Diogo Jota - Ronaldo

Rui Patricio - Nelson Semedo, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro - Danilo Pereira - Renato Sanches, Joao Moutinho - Bruno Fernandes, Diogo Jota - Ronaldo Frankreich: Lloris - Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez - Kante - Pogba, Rabiot - Mbappe, Griezmann - Benzema

Portugal vs. Frankreich - EM 2021 Vorrundenspiel heute im Liveticker

Nichts bezahlen müsst Ihr für den Liveticker zu Portugal gegen Frankreich bei SPOX. Wir tickern die Partie für Euch in aller Ausführlichkeit!

Hier geht's zum Liveticker Portugal vs. Frankreich.

EM 2021 - Gruppe F: Die Tabelle