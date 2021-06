Deutschland steht bei der Europameisterschaft im Achtelfinale. Dort trifft das DFB-Team auf England. Wir verraten Euch, wie der Weg für Deutschland bis ins Finale in London aussehen würde.

Das war knapp! Nur mit sehr viel Mühe hat Deutschland bei der Europameisterschaft das Achtelfinale erreicht. Im letzten Gruppenspiel gegen Ungarn sah es lange danach aus, als ob das DFB-Team sogar vorzeitig aus dem Turnier fliegt.

Ein Tor von Leon Goretzka zum 2:2 in der 84. Spielminute bescherte dann aber noch den benötigten Punkt und sogar Platz zwei in der Gruppe F. Das erste Ziel, der Einzug ins Achtelfinale, war somit erreicht.

Das soll aber noch lange gewesen sein. Deutschland blickt auf eine erfolgreiche EM-Historie zurück. 1972, 1980 und 1986 gewann Deutschland den Titel, zudem stand man zwei Mal (1992 und 2008) im Finale. Von einer erneuten Finalteilnahme zu sprechen ist noch viel zu früh, wir zeigen Euch dennoch, wie der Weg des DFB-Teams in ein mögliches Endspiel aussieht.

Deutschland bei der EM 2021: Der Weg des DFB-Teams ins Finale der Europameisterschaft

Im Achtelfinale trifft Deutschland am kommenden Dienstag um 18 Uhr im Wembley Stadium auf England - ein Klassiker! England gewann die Gruppe D mit zwei Siegen und einem Unentschieden, überzeugte bisher aber nicht vollständig.

© getty Deutschland gewann zuletzt 1996 den EM-Titel.

Bei Großereignissen (WM und EM) trafen Deutschland bisher sieben Mal aufeinander. Unvergessen sind zwei Aufeinandertreffen im Wembley Stadium: 1966 im WM-Finale (4:2 für England nach Verlängerung) und 1996 im EM-Halbfinale (6:5 für Deutschland im Elfmeterschießen

EM 2021, Achtelfinale - Spielplan im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Spielort 26.06.2021 18:00 Wales Dänemark Amsterdam 26.06.2021 21:00 Italien Österreich London 27.06.2021 18:00 Niederlande Tschechien Budapest 27.06.2021 21:00 Belgien Portugal Bilbao 28.06.2021 18:00 Kroatien Spanien Kopenhagen 28.06.2021 21:00 Frankreich Schweiz Bukarest 29.06.2021 18:00 England Deutschland London 29.06.2021 21:00 Schweden Ukraine Glasgow

© getty Deutschland und England trafen zuletzt 2017 in einem Länderspiel aufeinander.

Deutschland bei der EM 2021: Mögliche Gegner in Viertel- und Halbfinale

Bei einem Sieg träfe Deutschland am 3. Juni in Rom im Viertelfinale auf den Sieger der Achtelfinalbegegnung Schweden gegen die Ukraine - beides keine Schwergewichte im europäischen Fußball, auch wenn Schweden die Gruppe E gewann.

Sollte sich Deutschland im Viertelfinale durchsetzen, hieße der Halbfinalgegner am 7. Juli in London entweder Niederlande, Tschechien, Wales oder Dänemark. Von den bisherigen Leistungen bei der diesjährigen EM spricht vieles dafür, dass sich die Niederlande für das Halbfinale qualifiziert.

Der Gegner in einem möglichen Finale am 11. Juli in London kommt auf jeden Fall aus der anderen Hälfte des Turnierbaums. In dieser kämpfen Belgien, Portugal, Italien, Österreich, Frankreich, die Schweiz, Kroatien und Spanien um den Finaleinzug.

© getty Das Finale findet am 11. Juli im Wembley Stadium statt.

Mit Belgien, Italien, Frankreich und Spanien sind hier die am meistgenannten Favoriten auf dem EM-Titel vertreten. Belgien und Italien sind nach ihren bisher gezeigten Leistungen bei der EM sogar zu favorisieren.

Gut für Deutschland ist auf alle Fälle, dass es den ganz großen Favoriten auf den EM-Titel bis ins Finale aus dem Weg gehen kann.

Deutschland bei der EM 2021: Der Weg ins Finale im Überblick