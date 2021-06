EM 2021 - Gruppe C: Tabelle, Ergebnisse, Ausgangslage

Einige Entscheidungen sind in Gruppe C schon gefallen, unter anderem Platz zwei ist allerdings noch zu vergeben. Hier bekommt Ihr alle Infos.

Du willst die Highlights aller Spiele der EM sehen? Dann sichere Dir jetzt den Gratismonat von DAZN!

Bald steht das Achtelfinale der EM 2021 an, sicher dabei ist die Niederlande. Wer es sonst noch aus Gruppe C schaffen kann und wie die Ausgangslage für Österreich, Ukraine und Nordmazedonien ist, erfahrt Ihr hier. Zudem findet Ihr in diesem Artikel alle bisherigen Ergebnisse und die Tabelle der Gruppe C.

EM 2021 - Gruppe C: Die Tabelle

Die Niederlande sind ungeschlagen vorne, während die Ukraine und Österreich heute im direkten Duell um Platz zwei kämpfen.

Rang Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 Niederlande 2 2 0 0 5:2 +3 6 2 Ukraine 2 1 0 1 4:4 0 3 3 Österreich 2 1 0 1 3:3 0 3 4 Nordmazedonien 2 0 0 2 1:4 -3 0

EM 2021 - Gruppe C: Die heutigen Spiele

Heute wird parallel angestoßen, ab 18 Uhr rollt sowohl in Bukarest als auch in Amsterdam der Ball.

Datum, Uhrzeit Team 1 Teams 2 Ort Mo., 21. Juni, 18 Uhr Ukraine Österreich Bukarest Mo., 21. Juni, 18 Uhr Nordmazedonien Niederlande Amsterdam

© getty Österreich feierte zum EM-Auftakt einen Sieg gegen Nordmazedonien.

EM 2021, Gruppe C: Die Ausgangslage

Da die Abschlusstabelle nach dem direkten Vergleich berechnet wird, stehen einige Entscheidungen schon fest. Sollte auch der direkte Vergleich unentschieden ausgehen, zählt das Torverhältnis, danach die erzielten Treffer.

Die Niederlande sind bereits durch, sie stehen im Achtelfinale. Durch die Erfolge gegen die Ukraine und Österreich ist ihnen auch der Gruppensieg nicht mehr zu nehmen.

sind bereits durch, sie stehen im Achtelfinale. Durch die Erfolge gegen die Ukraine und Österreich ist ihnen auch der Gruppensieg nicht mehr zu nehmen. Die Ukraine hat aktuell die besseren Karten im Kampf um Platz zwei, weil sie einen Treffer mehr als Österreich erzielt hat. Bei einem Sieg oder einem Unentschieden könnte die Ukraine dementsprechend Platz zwei halten, bei einer Niederlage heute steht Platz drei fest.

hat aktuell die besseren Karten im Kampf um Platz zwei, weil sie einen Treffer mehr als Österreich erzielt hat. Bei einem Sieg oder einem Unentschieden könnte die Ukraine dementsprechend Platz zwei halten, bei einer Niederlage heute steht Platz drei fest. Österreich braucht heute einen Sieg gegen die Ukraine, um Rang zwei zu erobern. Bei einem Unentschieden oder einer Niederlage steht Platz drei.

braucht heute einen Sieg gegen die Ukraine, um Rang zwei zu erobern. Bei einem Unentschieden oder einer Niederlage steht Platz drei. Nordmazedonien ist als Vierter bereits ausgeschieden.

EM 2021, Gruppe C: Die bisherigen Ergebnisse

Datum Team 1 Team 2 Ergebnis 13. Juni 2021 Österreich Nordmazedonien 3:1 (1:1) 13. Juni 2021 Niederlande Ukraine 3:2 (0:0) 16. Juni 2021 Ukraine Nordmazedonien 2:1 (2:0) 16. Juni 2021 Niederlande Österreich 2:0 (1:0)

EM 2021: So seht Ihr die Gruppe C heute live im TV und Livestream

Da ARD und ZDF nicht die Übertragungsrechte an allen Spielen haben, sind einige nur im Pay-TV zu sehen. Auch heute zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender nur eine Begegnung.

EM 2021: So seht Ihr die Gruppe C heute live im TV

Wie Ihr es gewohnt seid, zeigt MagentaTV beide Spiele live und in voller Länge. Zugriff auf den Bezahlsender habt Ihr als Telekom-Kunden.

Zusätzlich dazu zeigt die ARD heute das Spiel Ukraine gegen Österreich.

EM 2021: So seht Ihr die Gruppe C heute live im Livestream

Alle oben genannten Übertragungen könnt Ihr auch im Livestream verfolgen. Kostenfrei ist allerdings nur der ARD-Stream.

EM 2021: So seht Ihr die Highlights der Gruppe C

Rund eine Stunde nach Abpfiff habt Ihr dann die Möglichkeit, Euch die Highlights bei DAZN anzuschauen. Auf der Plattform des Streamingdienstes stehen die Höhepunkte aller EM-Spiele auf Abruf bereit.

