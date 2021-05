FC Chelsea: Belgiens Nationaltrainer Roberto Martinez attackiert Antonio Rüdiger wegen De Bruyne

Belgiens Nationaltrainer Roberto Martinez hat den deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger für dessen Foul an Kevin De Bruyne im Champions-League-Finale hart kritisiert.

"Rüdiger hat für mich sehr, sehr viel Glück. Wenn man sich die Wiederholung anschaut, lässt er die Schulter gegen Kevin richtig stehen. Für mich war es übermäßige Gewalt und rücksichtslos", sagte Martinez. "Das hätte eine Rote Karte sein müssen."

Rüdiger sah für sein Foul aber lediglich Gelb. De Bruyne verließ den Platz mit einem angeschwollenen Auge und musste unter Tränen ausgewechselt werden. "Kevin ist kein Spieler, der ohne Grund zu Boden geht. Man konnte den Schmerz sehen", sagte Martinez.

De Bruynes Manchester City verlor das Finale gegen Rüdigers Chelsea letztlich mit 0:1. Die anschließende medizinische Untersuchung beim Belgier ergab einen Augenhöhlen- und Nasenbeinbruch. De Bruynes Teilnahme an der Europameisterschaft mit Belgien scheint aber nicht in Gefahr. Das erste Spiel bestrietet Martinez' Mannschaft am 12. Juni gegen Russland.

Rüdiger bat via Twitter bereits um Entschuldigung: "Die Verletzung tut mir wirklich leid. Das war natürlich keine Absicht von mir. Ich wünsche ihm eine schnelle Genesung und hoffe, dass wir ihn bald wieder auf dem Platz sehen können."