EM 2020: Wo wird die Europameisterschaft ausgetragen?

Die Europameisterschaft 2020 beginnt am 12. Juni 2020, zur Feier des 60-jährigen Bestehens der EM wird das Turnier in zwölf verschiedenen Ländern ausgetragen werden. SPOX verrät Euch, welche Spiele wo stattfinden.

Die Spielorte des Turniers wurden am 19. September 2014 von der UEFA bekannt gegeben. Trotz zuerst erhaltenem Zuschlag wurde Grimbergen in Belgien im Dezember 2017 als Austragungsort der EM 2020 gestrichen. Offenbar existierten Zweifel darüber, ob das belgische Nationalstadion planmäßig fertiggestellt werden würde.

EM 2020: Diese zwölf Länder tragen das Turnier aus

Die Gastgeber der EM 2020 sind daher nun England, Aserbaidschan, Deutschland, Italien, Schottland, Russland, Irland, Dänemark, Spanien, die Niederlande, Ungarn und Rumänien.

Sieben der zwölf Länder tragen jeweils drei Gruppenspiele sowie ein Achtelfinale aus. Aserbaidschan, Deutschland, Italien und Russland werden drei Gruppenspiele und ein Viertelfinale ausrichten. Die beiden Halbfinals sowie das Finale werden in England ausgetragen werden. England beiheimatet damit drei Gruppenspiele, ein Achtelfinale, zwei Halbfinals und das Finale.

Hier seht ihr die Aufteilungen der Spiele im Überblick:

Land Stadt Stadion (Kapazität) Spiele England London Wembley-Stadion (90.652) 3 GS, AF, 2 HF, Finale Aserbaidschan Baku Nationalstadion (69.870) 3 GS, VF Deutschland München Allianz Arena (70.000) 3 GS, VF Italien Rom Olympiastadion (72.689) 3 GS, VF Russland St. Petersburg Krestowski-Stadion (69.501) 3 GS, VF Schottland Glasgow Hampden Park (52.500) 3 GS, AF Irland Dublin Aviva Stadion (51.700) 3 GS, AF Dänemark Kopenhagen Parken (38.190) 3 GS, AF Spanien Bilbao San Mamés (50.000) 3 GS, AF Niederlande Amsterdam Johann-Cruyff-Arena (54.990) 3 GS, AF Ungarn Budapest Puskás Aréna (67.155) 3 GS, AF Rumänien Bukarest Arena Nationala (55.600) 3 GS, AF

EM 2020: Diese Länder richten eine Gruppe zusammen aus

Die Austragung der jeweils sechs Spiele pro Vorrundengruppe wird von je zwei der gastgebenden Ländern durchgeführt. Beide Nationen tragen jeweils drei der Gruppenspiele aus. Es gibt folglich sechs Gruppen, die von A bis F durchnummeriert werden. Die Auslosung der Gruppen findet am 30. November 2019 ab 18 Uhr in Bukarest statt.

Jedes für die EM qualifizierte Ausrichter-Land wird automatisch in die Gruppe der eigenen Austragungsstadt eingeordnet. Die qualifizierten Ausrichterverbände werden somit mindestens zwei Spiele im eigenen Land bestreiten.

Die Paarungen der Nationen für die Vorrundengruppen wurden zufällig aus den unterschiedlichen Listen mit möglichen Länderpaarungen, die basierend auf sportlichen und geografischen Kriterien ausgearbeitet wurden, bestimmt. Dies ergab folgende Konstellation (sicher qualifizierte Mannschaften sind fett markiert):

Gruppe Länder A Italien und Aserbaidschan B Russland und Dänemark C Niederlande und Rumänien D England und Schottland E Spanien und Irland F Deutschland und Ungarn

EM 2020: Eröffnung in Italien, Finale in England

Die EM wird am 12. Juni 2020 mit dem ersten Gruppenspiel der Gruppe A eröffnet. Italien ist als teilnehmende Mannschaft in diesem Spiel gesetzt. Der zweite Tag der Europameisterschaft beinhaltet am 13. Juni 2020 das zweite Spiel der Gruppe A in Baku sowie die beiden Spiele der Gruppe B in Kopenhagen und St. Petersburg.

Die Gruppenphase wird zwölf Tage dauern und am 24. Juni 2020 mit den letzten beiden Spielen der Gruppe E in Bilbao und Dublin sowie den letzten beiden Spielen der Gruppe F in Budapest und München beendet werden. Das erste Achtelfinale steigt dann am 27. Juni 2020 in London, das Finale wird am 12. Juli 2020 ebenfalls in London stattfinden.

EM 2020: Das sind die Rekordsieger der Europameisterschaft