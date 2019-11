San Marino gegen Russland: EM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Dienstag treffen die Auswahlen aus San Marino und Russland zur EM-Qualifikation aufeinander. Hier bei SPOX bekommt Ihr alle Infos zum Spiel sowie zur Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

San Marino - Russland: Spielort und Anpfiff

Austragungsort ist das knapp 7.000 Zuschauer fassende San Marino Stadium, wo ab 20.45 Uhr am heutigen Dienstagabend gespielt wird.

San Marino gegen Russland heute live im TV und Livestream

Die komplette Begegnung wird live beim Streamingdienst DAZN zu sehen sein. Ab 20.45 Uhr startet dort die Übertragung.

San Marino vs. Russland: Liveticker

Selbstverständlich sind wir auch mit einem Liveticker dabei, mit dem Ihr nichts verpassen werdet.

San Marino gegen Russland: Vorschau

Wie in vielen Partien vor dem letzten Spieltag geht es auch im Duell zwischen San Marino und Russland um nichts mehr. Russland qualifiziert sich hinter den ungeschlagenen Belgiern als Gruppenzweiter für die Europameisterschaft 2020, wohingegen San Marino erwartungsgemäß ohne jeglichen Punkt ausscheidet.

Immerhin gelang der Truppe aus dem Zwergstaat am vergangenen Spieltag gegen Kasachstan ein Achtungserfolg, als Stürmer Filippo Berardi, sonst in der dritten italienischen Liga aktiv, das erste Heimspieltor seit über sechs Jahren erzielte und sowohl Fans als auch Team im Anschluss in Jubelstürme ausbrachen.

San Marino - Russland: Letzte Duelle

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 08.06.2019 EM-Quali Russland San Marino 9:0 07.06.1995 EM-Quali San Marino Russland 0:7 12.10.1995 EM-Quali Russland San Marino 4:0

EM-Quali: Die Tabelle der Gruppe I