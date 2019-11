EM-Qualifikation live: Kosovo gegen England heute live im TV, Livestream und Liveticker

Heute beginnt der zehnte und letzte Spieltag der Qualifikation für die EM 2020, unter anderem spielt der Kosovo gegen England. Alle Infos zur Übertragung im TV, Livestream und Liveticker gibt es hier bei SPOX.

EM-Quali: Wo und wann spielen heute der Kosovo und England?

Die heutige Begegnung wird im Fadil-Vokrri-Stadion in Pristina, der Hauptstadt des Kosovo, ausgetragen. Los geht es dort um 18 Uhr, Schiedsrichter Pawel Gil wird das Geschehen leiten.

EM-Qualifikation live: Kosovo gegen England heute im TV und Livestream

EM-Quali zwischen dem Kosovo und England im Liveticker auf SPOX

Sämtliche Partien der EM-Qualifikation könnt Ihr auch in unserem Liveticker-Kalender finden. Wählt dort die Konferenz oder das Einzelspiel aus und verpasst keine wichtige Aktion.

EM-Quali, 10. Spieltag: Die Sonntagsspiele im Überblick

Neben England müssen heute noch zwei weitere Hochkaräter antreten. Der amtierende Europameister Portugal spielt um 15 Uhr gegen Luxemburg, Frankreich muss abends in Albanien ran. Das sind alle Partien:

Uhrzeit Heim Auswärts 15 Uhr Luxemburg Portugal 15 Uhr Serbien Ukraine 18 Uhr Kosovo England 18 Uhr Bulgarien Tschechien 20.45 Uhr Moldawien Island 20.45 Uhr Andorra Türkei 20.45 Uhr Albanien Frankreich

EM-Quali: Zahlen und Fakten zum Kosovo und England

Schon seit zehn Heimspielen hat der Kosovo nicht mehr verloren (8 Siege, 2 Unentschieden).

Auch England ist jedoch in einer guten Verfassung, die Three Lions haben nur eines der jüngsten 14 Pflichtspiele abgeben müssen (11 Siege, 3 Unentschieden).

England ist aktuell in Torlaune. In sieben Quali-Spielen hat die Mannschaft bereits 43 Tore geschossen.

EM-Qualifikation, 10. Spieltag: Die Tabelle in Gruppe A

In Gruppe A sind England und Tschechien bereits sicher qualifiziert, der Kosovo befindet sich auf dem dritten Platz. Durch den Erfolg in der Nations League sind die Kosovaren aber sicher in den Play-Offs dabei.