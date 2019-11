Deutschland (DFB-Team) gegen Nordirland: EM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zu ihrem letzten EM-Qualifikationsspiel tritt die deutsche Nationalmannschhaft am heutigen Dienstag Zuhause gegen Nordirland an. Alle Informationen zur Begegnung der DFB-Elf sowie zur Übertragung der Partie in TV, Stream und Ticker, bekommt Ihr hier bei SPOX.

Du willst die EM-Qualifikation live miterleben? Dann sicher Dir jetzt Deinen kostenlosen Probemonat auf DAZN.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Deutschland - Nordirland: Austragungsort, Spielbeginn, Schiedsrichter

Austragungsort ist die Frankfurter Commerzbank-Arena, in der 52.000 Zuschauer Platz finden. Der Anstoß ist auf 20.45 Uhr terminiert. Schiedsrichter der Begegnung ist der Spanier Carlos del Cerro Grande.

DFB-Team gegen Nordirland heute live im TV und Livestream

Für alle EM-Qualifikationsspiele der deutschen Nationalmannschaft besitzt RTL die exklusiven Übertragungsrechte. Ab 20.15 Uhr beginnen beim Privatsender die Vorberichte zur Partie, welche dann ab 20.45 Uhr live und in voller Länge zu sehen sein wird. Mit TVNow bietet RTL darüber hinaus einen Livestream an, der nach Ablauf eines gratis Monats zum testen 4,95 Euro monatlich kostet.

Eine weitere Möglichkeit, die Begegnung im Stream zu verfolgen, ist auf DAZN. Dort ist das Spiel ab 0 Uhr des nächsten Tages im Re-Live abrufbar. Neben den Re-Live-Qualispielen der DFB-Elf zeigt DAZN alle anderen Qualifikationsspiele zur Europameisterschaft 2020 sowie Champions League, Europa League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Primera Division, US-Sport, Tennis, Darts, Boxen, Mororsport, Hockey, Handball und UFC.

Auch hier ist es möglich den Dienst einen Monat lang kostenlos zu testen. Danach kostet ein Abonnement wahlweise 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro jährlich.

Deutschland - Nordirland: Liveticker

Wer das Geschehen nicht vor dem Bildschirm verfolgen kann, sollte bei uns vorbei schauen. In unserem SPOX-Liveticker sind wir wahlweise im Einzelspiel oder der Konferenz live mit dabei.

DFB-Team gegen Nordirland: Vorschau

Unabhängig davon, ob die deutsche Mannschaft heute Abend gegen die Nordiren gewinnt oder verliert - sie ist in jedem Fall für die Europameisterschaft im kommenden Jahr qualifiziert. Dennoch geht es in Gruppe C noch um den Gruppensieg, um den die ebenfalls schon qualifizierten Niederländer und das DFB-Team am letzten Spieltag parallel kämpfen.

Sollte die Niederlande ihrerseits ihre Begegnung gegen die bis dato sieglosen Esten nicht gewinnen, ist Deutschland sicher Gruppensieger. Bei einem Dreier der Elftal muss die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw selbst drei Zähler einfahren, da man im direkten Vergleich mit den Holländern den Kürzeren zieht. Für die Nordiren geht es hingegen um nichts mehr - sie werden bei der EM 2020 nicht dabei sein.

DFB-Team vs. Nordirland: Mögliche Aufstellungen

Deutschland: ter Stegen - Klostermann, Ginter, Can, Hector - Kimmich - Gündogan, Kroos - Gnabry, Brandt - Werner

Bank: Leno, Neuer, R. Koch, N. Schulz, Stark, Tah, Amiri, Goretzka, Rudy, S. Serdar

Nordirland: Peacock-Farrell - C. Evans, Cathcart, J. Evans, Lewis - McNair, Davis, Saville - Whyte, Magennis, Dallas

Bank: Carson, McGovern, Brown, Donnelly, Flanagan, McLaughlin, Smith, Ferguson, Kennedy, McGinn, Thompson, Boyce, Lafferty, Lavery

Deutschland - Nordirland: Letzte Begegnungen

Die letzten fünf Spiele konnte Deutschland allesamt gewinnen.

Datum Wettbewerb Team 1 Team 2 Ergebnis 09.09.2019 EM-Qualifikation Nordirland Deutschland 0:2 05.10.2017 WM-Qualifikation Nordirland Deutschland 1:3 11.10.2016 WM-Qualifikation Deutschland Nordirland 2:0 21.06.2016 EM Nordirland Deutschland 0:1 04.06.2005 Freundschaftsspiel Nordirland Deutschland 1:4

EM-Quali: Gruppe C im Überblick

Deutschland ist Tabellenführer, Nordirland auf Rang drei.