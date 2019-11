EM 2020 - Auslosung: Die möglichen Gruppen-Gegner der deutschen Nationalmannschaft (DFB-Team)

Am Samstag werden die Gruppen für die Endrunde der Europameisterschaft 2020 ausgelost. SPOX präsentiert alle möglichen Gruppengegner des DFB-Teams und liefert Euch die wichtigsten Informationen zur Ziehung.

EM-Auslosung: Die Lostöpfe im Überblick

Im ersten Topf sind die qualifizierten Mannschaften schon festen Gruppen zugeordnet. Deutschland führt die Gruppe F an.

Topf 1: Italien (Gruppe A), Belgien (Gruppe B), Ukraine (Gruppe C), England (Gruppe D), Spanien (Gruppe E), DEUTSCHLAND (Gruppe F)

Topf 2: Russland (Gruppe B), Niederlande (Gruppe C), Frankreich , Polen , Schweiz , Kroatien

, , , Topf 3: Dänemark (Gruppe B), Portugal , Türkei , Österreich , Schweden , Tschechien

, , , , Topf 4: Wales (Gruppe A oder B), Finnland (Gruppe A oder B), Sieger Playoff Pfad A (Island, Bulgarien, Ungarn Gruppe F / Rumänien Gruppe C), Sieger Playoff Pfad B (Bosnien-Herzegowina, Slowakei, Irland, Nordirland Gruppe E), Sieger Playoff Pfad C (Schottland, Norwegen, Serbien, Israel Gruppe D) Sieger Playoff Pfad D (Georgien, Nordmazedonien, Kosovo, Weißrussland Gruppe C --> außer Rumänien Sieger Pfad A, dann Gruppe F)

* Fett markierte Mannschaften sind die möglichen Gruppengegner Deutschlands aus den jeweiligen Töpfen.

EM 2020 - Auslosung: Das sind die möglichen Gegener des DFB-Teams

Schon in der Gruppenphase könnte es zu echten Krachern für das DFB-Team kommen. So ist eine Konstellation mit Weltmeister Frankreich aus Topf 2 und Europameister Portugal aus Topf 3 möglich. Andere Alternativen aus Topf 2 sind die Schweiz, Kroatien oder Polen. Aus Topf 3 könnten es auch Schweden, Österreich, die Türkei oder Tschechien werden. Komplettiert wird die Gruppe dann nach den Playoff-Partien am 26. und 31. März.

Europameisterschaft 2020: Wo und wann findet die Auslosung statt?

Die Gruppen werden am Samstag, den 30. November 2019, um 18 Uhr in Bukarest ausgelost. Die rumänische Hauptstadt ist nicht nur Austragungsort für die Auslosung der EM-Gruppenspiele, sondern darf auch drei Gruppenspiele sowie ein Achtelfinale austragen.

EM 2020: Die Auslosung live im TV und Livestream sehen

Die Gruppen-Auslosung wird im deutschen Free-TV übertragen. So zeigen wahlweise die ARD im Livestream bei One sowie der frei empfangbare Sender Sky Sport News HD die Ziehung aus Bukarest. Während One erst ab 18 Uhr sendet, beginnen bei Sky schon um 17.30 Uhr die Vorberichte.

Die Auslosung im SPOX-Liveticker

Auch wir begleiten die Auslosung live mit. In unserem SPOX-Liveticker erfahrt Ihr alles Wichtige über die Ziehung der Gruppen.

