Litauen gegen Serbien: Die EM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am sechsten Spieltag der Gruppe B gastiert die serbische Nationalmannschaft heute in Litauen. Alles Wissenswerte zur Partie sowie zur Übertragung in TV, Livestream und Liveticker erfahrt ihr hier bei SPOX.

Litauen gegen Serbien: Wo und wann findet das Spiel statt?

Austragungsort ist das LFF-Stadion im litauischen Vilnius, in dem etwa 5500 Zuschauer Platz finden. Der Anstoß ist auf 20.45 Uhr deutscher Zeit terminiert. Schiedsrichter ist Pawel Raczkowski aus Polen.

Litauen - Serbien: Die Übertragung auf DAZN

Das Duell zwischen Litauen und Serbien wird ab 20.45 Uhr live und in voller Länge vom Streamingdienst DAZN übertragen.

Litauen vs. Serbien: Liveticker

Selbstverständlich kann jeder, der das Spiel nicht via TV oder mobilem Endgerät verfolgen kann, trotzdem live mit dabei sein. SPOX bietet euch einen ausführlichen Liveticker an.

Litauen - Serbien: Vorschau

Die Ukraine scheint in Gruppe B außer Reichweite zu sein, womit Serbien nur mit einem Ausrutscher Portugals noch Chancen auf die Teilnahme an der EM 2020 hat. Vier Punkte trennen die serbischen "Orlovi" aktuell vom Gruppenzweiten. Da Serbien jedoch im direkten Vergleich gegen Portugal das Nachsehen hatte, wird die EM-Endrunde nur noch mit ordentlich Schützenhilfe zu erreichen sein. Ein Sieg gegen Litauen zum Abschluss dieser Länderspielpause ist daher die absolute Pflicht.

Auf der anderen Seite wird sich Litauen sang- und klanglos aus der EM-Qualifikation verabschieden. Bei noch zwei zu spielenden Partien gegen die deutlich stärker einzuschätzenden Serben und Portugiesen ist das Ausscheiden als Gruppenletzter eigentlich schon vorprogrammiert. Immerhin gab es im letzten Spiel gegen Luxemburg den ersten Punkt.

Litauen vs. Serbien: Die möglichen Startformationen

Litauen : Cerniauskas - Andriuskevicius, Klimavicius, Girdvainis, Mikoliunas - Zulpa - Golubickas, Vorobjovas, Verbickas, Novikovas - Laukzemis

: Cerniauskas - Andriuskevicius, Klimavicius, Girdvainis, Mikoliunas - Zulpa - Golubickas, Vorobjovas, Verbickas, Novikovas - Laukzemis Serbien: Rajkovic - Mladenovic, Mitrovic, Miletic, Kolarov - Milivojevic, Lukic - Gacinovic, Ljajic, Kostic - Mitrovic

EM-Quali: Gruppe B