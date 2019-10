Deutschland (DFB-Team) gegen Estland: Die EM-Qualifikation heute im LIVE-TICKER

Heute Abend gastiert die deutsche Nationalmannschaft in Estland zu ihrem 5. Spiel der EM-Qualifikation. Die Partie könnt ihr hier im LIVE-TICKER mitverfolgen.

Deutschland gegen Estland im LIVE-TICKER: Vor Beginn

Vor Beginn: Das Hinspiel in der Mainzer Opel Arena gewannen die DFB-Jungs Anfang Juni souverän mit 8:0. Unter anderem trafen Marco Reus und Serge Gnabry jeweils doppelt.

Vor Beginn: Trotz einer von Ausfällen und Verletzungen hart gebeutelten deutschen Nationalmannschaft ist das Team von Jogi Löw gegen den aktuell Letztplatzierten der Gruppe C Estland selbstverständlich in der Favoritenrolle.

Vor Beginn: Nachdem mit Niklas Stark der nächste Innenverteidiger am Freitag vorzeitig aus dem Quartier der deutschen Mannschaft abreisen musste, steht der Freiburger Robin Koch vor seinem ersten Pflichtspieleinsatz und, nach dem Testspiel gegen Argentinien, zweiten DFB-Einsatz überhaupt.

Deutschland vs. Estland: Spielbeginn, Austragungsort, Schiedsrichter

Das Rückspiel zwischen Estland und Deutschland wird in der 15.000 Zuschauer fassenden Le Coq Arena in Estlands Hauptstadt Tallinn ausgetragen. Angepfiffen wird die Begegnung um 20.45 Uhr. Schiedsrichter ist der Bulgare Georgi Kabakov. Ihm assistieren Martin Margaritov (Bulgarien) und Divan Valkov (Bulgarien) an der Seitenlinie sowie Stanislav Todorov (Bulgarien) als Vierter Offizieller.

Deutschland gegen Estland: Die Übertragung im TV und Livestream

Alle EM-Qualifikationsspiele der deutschen Nationalmannschaft werden live und in voller Länge bei RTL gezeigt. Alle mobilen Nutzer können auf den Livestream TVNow zurückgreifen. Dieser kostet nach einem kostenlosen Probemonat jedoch 4,99 Euro monatlich.

Die Übertragung startet ab 20.15 Uhr mit folgendem Personal:

Moderatorin: Laura Wontorra

Laura Wontorra Experte: Jürgen Klinsmann

Jürgen Klinsmann Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Co-Kommentator: Steffen Freund

Deutschland - Estland: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Folgende Mannschaften könnten beginnen:

Deutschland : Neuer - Klostermann, Süle, Koch, Halstenberg - Gündogan, Kimmich, Havertz - Gnabry, Reus, Brandt

: Neuer - Klostermann, Süle, Koch, Halstenberg - Gündogan, Kimmich, Havertz - Gnabry, Reus, Brandt Estland: Igonen - Teniste, Tamm, Mets, Pikk - Käit - Ojamaa, Antonov, Zenjov, Kreida - Sorga

EM-Qualifikation: Gruppe C

Deutschland liegt aktuell punktgleich mit dem Gruppenersten Niederlande und den drittplatzierten Nordiren auf Platz zwei, Estland ist Gruppenletzter.