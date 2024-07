"Dumm": Kevin De Bruyne liefert sich nach Belgiens EM-Aus Wortgefecht mit einem nervenden Fragesteller

Kevin De Bruyne suchte Trost bei seinen Kindern, das nächste viel zu frühe Turnier-Aus für den ewigen Geheimfavoriten hatte ihm sichtlich zugesetzt.

Und dann noch diese bohrenden Fragen, nach der "goldenen Generation" der Belgier oder einem möglichen Rücktritt aus der Nationalmannschaft: De Bruyne (33) wollte nur noch weg aus Düsseldorf und am liebsten gar nichts mehr sagen.

Doch der Star von Manchester City, einer der besten Mittelfeldspieler der vergangenen zehn Jahre, konnte sich als Belgiens Anführer nicht einfach davonstehlen - und so entspann sich ein patziges Wortgefecht mit einem nervenden Fragesteller, nach dem De Bruyne "stupid" - "dumm" vor sich hinbrummelte.

"Wie fühlt es sich an, dass Sie mit der goldenen Generation nie ein Finale erreicht haben?" De Bruyne: "Was ist eine goldene Generation?" Reporter: "Eure." De Bruyne: "Unsere? Und Sie sagen, dass Frankreich, England, Spanien und Deutschland keine haben? Okay."